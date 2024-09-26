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تقارير الاستدامة.. فوائد وأهداف

9/26/2024 11:47:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في هذا المقال سنتناول بعض الإفادات التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخيري عموما من إصدار تقارير الاستدامة. ولكي يستفيد أصلا القطاع لا بد أن يقتنع بأهمية الاستدامة، وهو ما تناولناه سابقا، وأن يؤمن بضرورة تفعيله مفاهيم ومبادئ الاستدامة بعناصرها ودوائرها الثلاثة (البيئة- الناس/ المجتمع/ الاقتصاد)، فضلا عن تحقيق الحوكمة والضبط، ودمج هذه المفاهيم، وكذلك الأهداف السبعة عشرة، أو ما يعني القطاع منها أو يدخل في اهتمامات عمله، في سياق عمل القطاع، ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات تحقق هذه المبادئ والأهداف أو المختار منها.
ومن صور الدمج والتبني لهذه المفاهيم والمبادئ والأهداف والتي يمكن أن نذكرها هنا هو النص على تبني قيمة الاستدامة كإحدى قيم القطاع وغاياته، وتبني التوجه نحو الاستدامة والاستثمار في المستقبل كأحد محددات العمل والتفكير الاستراتيجي للقطاع، وكذلك الالتزام الطوعي بإصدار تقرير الاستدامة.. وهكذا.
ومما تفيده هذه التقارير دعم الشفافية وإمكانية المساءلة، وتطوير القرارات المتعلقة بالتوجهات والسياسات، وحفز مشاركة المعنيين، ودعم الكفاءة والفعالية.
كما لا ننسى أن الأهداف الـ 17 تبنتها الأمم المتحدة وتبنتها معظم الدول، وإصدار تقرير حولها صار أحد معايير التقييم المهمة للدول والمؤسسات، وأن هذه الأهداف توجه الكثير من الشركات والمؤسسات وتحدد مسارها المستقبلي، والمستقبل لن يسع إلا المراعين لهذه التوجهات الخادمة للبيئة والمجتمع والمؤثرة على الاقتصاد.
ومن خلال النظر لهذه الأهداف الـ 17، يمكن أن تتوجه المنظمات نحو تبني وطرح مشاريع جديدة وإعادة النظر في بعض المشروعات، فمثلا الجهات الخيرية ستركز على ديمومة الأثر، وستركز على المشاريع غير المؤثرة على البيئة، وستتجه إلى دعم مشاريع نوعية للمحافظة على البيئة، ومعالجة الاقتصاد الأخضر.. وهكذا.
وإصدار التقرير يمكننا من قياس أدائنا فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهدافنا عامة، ويمكننا من مقارنة أدائنا مع المعايير العالمية المناسبة لعملنا، ويمكننا من قياس أثرنا، والتحكم فيه، فما لا يمكن فهمه والإلمام به وقياسه لا يمكن التحكم به كما قالوا، وكذلك يمكننا من معرفة الوضع أو المستوى الحالي لأدائنا وتأثيرنا، أو تأثرنا، ومقارنة أدائنا مع المنظمات الأخرى الشبيهة، كما أنه يلفت النظر إلى عوامل ضمان استمرار عملنا، وتوسيع تأثيره، ويرشدنا إلى تقويته والتأكيد عليه، فضلا عن أن التقارير عامة تقود دائما إلى تحسين البيئة الداخلية، وتقرير الاستدامة يؤكد على ذلك ويؤدي إليه، ويساعد أيضا على عدم وقوع المخاطر أو تجنبها.
ولا يغيب عنا أن إصدار التقرير يساعد ويدعم الاعتراف الخارجي كالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويعزز سمعة المنظمة، ويحقق نوعا من التواصل مع المعنيين، ويبرهن على الشفافية والحوار البناء مع المعنيين، ويثبت مبدأ الالتزام بالتنمية المستدامة، ويرشد إلى بعض نواحي التطوير الممكنة في المنظمة، مثل السعي إلى تبني تقنيات حديثة للطاقة المستدامة وغيرها من الأمور.
وإلى لقاء قريب.

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