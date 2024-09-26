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دور الكويت المحوري في الخطاب الأممي

9/26/2024 11:47:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاء خطاب ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليبرز النقاط الجوهرية المتعلقة بتحديات النظام العالمي والتعاون الدولي، مسلطا الضوء على دور الكويت الرائد في دعم التنمية الدولية، وتعزيز السلم والأمن العالميين، حيث أبرز الخطاب أهمية وضع أسس جديدة وأكثر فاعلية للتعاون الدولي.
وقد أكد سموه على التحديات العابرة للحدود التي تواجه الدول النامية والأقل نموا، لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية والتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة العدالة في التمثيل الجغرافي والابتعاد عن التمييز والتسييس.
وفي هذا السياق، أوضح سموه أهمية إدخال تغييرات عملية على منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يشمل إصلاح المصارف الإنمائية متعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية. وتعتبر الكويت، من خلال جهودها التنموية والدعم الذي تقدمه للدول النامية، أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز هذا التعاون.
وحول السلم والأمن الدوليين، أكد سموه على أهمية الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية، مع التشديد على رفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية. وقد استعرض الخطاب ما يحدث في فلسطين من انتهاكات وإبادة جماعية، مطالبا بتطبيق القانون الدولي بشكل عادل وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين، فالكويت، التي لطالما كانت مناصرة للقضية الفلسطينية، أكدت في هذا الخطاب مجددا التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعوتها المستمرة للالتزام بالقوانين الدولية.
كما تناول الخطاب أيضا الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، حيث شدد سموه على أهمية الدفع بتسريع وتيرة الإصلاح لتصبح منظومة الأمن الدولي أكثر شمولية وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة. ويعكس هذا الموقف رغبة الكويت، كدولة تلتزم بالمبادئ الدولية، في تحقيق التوازن داخل النظام الدولي وتعزيز دوره في حل النزاعات العالمية.
وأكد سموه أيضا على الدور الرائد الذي تلعبه الكويت في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية والأقل نموا، اذ أشار سموه إلى تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961، والذي قدم تمويلات ميسرة بلغت 1073 ما بين قرض ومنحة، لدعم مشاريع تنموية في 105 دول حول العالم.
هذا الدور يعكس التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي والعمل على تحسين البنى التحتية وتقديم المساعدات الاقتصادية للدول الفقيرة، ما يعزز من دور الكويت كدولة ذات تأثير إيجابي في المجتمع الدولي.
وأشار سموه كذلك إلى التقدم الذي حققته الكويت في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ضمن إطار رؤية «كويت 2035». إذ سجلت الكويت نجاحات ملموسة في مجالات عدة، من بينها القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
هذه الرؤية الطموحة تظهر التزام الكويت بالتنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعكس مدى إدراكها لأهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الكويت نموذجا يحتذى في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.
ختاما.. جاء هذا الخطاب ليعكس رؤية الكويت تجاه التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجالات التنمية والسلم والأمن الدولي، مع تأكيدها على دورها المحوري في دعم الدول النامية ومشاركتها في الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي. بفضل مبادراتها التنموية وجهودها في الإصلاح الدولي، تواصل الكويت لعب دور فاعل في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة وسلمية للجميع.

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