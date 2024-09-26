دور الكويت المحوري في الخطاب الأممي

(MENAFN
- Al-Anbaa) جاء خطاب ممثل
صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليبرز النقاط الجوهرية المتعلقة بتحديات النظام العالمي والتعاون الدولي، مسلطا الضوء على دور الكويت الرائد في دعم التنمية الدولية، وتعزيز السلم والأمن العالميين، حيث أبرز الخطاب أهمية وضع أسس جديدة وأكثر فاعلية للتعاون الدولي.
وقد أكد سموه على التحديات العابرة للحدود التي تواجه الدول النامية والأقل نموا، لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية والتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة العدالة في التمثيل الجغرافي والابتعاد عن التمييز والتسييس.
وفي هذا السياق، أوضح سموه أهمية إدخال تغييرات عملية على منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يشمل إصلاح المصارف الإنمائية متعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية. وتعتبر الكويت، من خلال جهودها التنموية والدعم الذي تقدمه للدول النامية، أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز هذا التعاون.
وحول السلم والأمن الدوليين، أكد سموه على أهمية الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية، مع التشديد على رفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية. وقد استعرض الخطاب ما يحدث في فلسطين من انتهاكات وإبادة جماعية، مطالبا بتطبيق القانون الدولي بشكل عادل وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين، فالكويت، التي لطالما كانت مناصرة للقضية الفلسطينية، أكدت في هذا الخطاب مجددا التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعوتها المستمرة للالتزام بالقوانين الدولية.
كما تناول الخطاب أيضا الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، حيث شدد سموه على أهمية الدفع بتسريع وتيرة الإصلاح لتصبح منظومة الأمن الدولي أكثر شمولية وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة. ويعكس هذا الموقف رغبة الكويت، كدولة تلتزم بالمبادئ الدولية، في تحقيق التوازن داخل النظام الدولي وتعزيز دوره في حل النزاعات العالمية.
وأكد سموه أيضا على الدور الرائد الذي تلعبه الكويت في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية والأقل نموا، اذ أشار سموه إلى تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961، والذي قدم تمويلات ميسرة بلغت 1073 ما بين قرض ومنحة، لدعم مشاريع تنموية في 105 دول حول العالم.
هذا الدور يعكس التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي والعمل على تحسين البنى التحتية وتقديم المساعدات الاقتصادية للدول الفقيرة، ما يعزز من دور الكويت كدولة ذات تأثير إيجابي في المجتمع الدولي.
وأشار سموه كذلك إلى التقدم الذي حققته الكويت في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ضمن إطار رؤية «كويت 2035». إذ سجلت الكويت نجاحات ملموسة في مجالات عدة، من بينها القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
هذه الرؤية الطموحة تظهر التزام الكويت بالتنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعكس مدى إدراكها لأهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الكويت نموذجا يحتذى في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.
ختاما.. جاء هذا الخطاب ليعكس رؤية الكويت تجاه التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجالات التنمية والسلم والأمن الدولي، مع تأكيدها على دورها المحوري في دعم الدول النامية ومشاركتها في الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي. بفضل مبادراتها التنموية وجهودها في الإصلاح الدولي، تواصل الكويت لعب دور فاعل في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة وسلمية للجميع.
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