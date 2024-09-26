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ادعموا لبنان

9/26/2024 11:47:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان ولايزال لبنان خير نصير للكويت في الظروف الصعبة.
ترجع العلاقات بين الكويت ولبنان إلى العشرينيات من القرن الماضي كوجهة مفضلة للكويتيين، للتجارة والاستشفاء والدراسة والتملك والاصطياف.
بادر لبنان بالاعتراف الفوري باستقلال دولة الكويت عام 1961م، فطردت بغداد السفير اللبناني، معتبرة اعتراف لبنان باستقلال الكويت «بادرة عدائية».
وعندما قررت الكويت عام 1962 اقامة تمثيل ديبلوماسي مع لبنان، اعترض في حينه الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم، وهدد بمقاطعة لبنان ومنتجاته وعدم السماح لها بالمرور في العراق!
كان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق د.سليم الحص اول من ادان بصراحة وقوة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990، فكان لبنان أول دولة على مستوى العالم ترفض هذا الاحتلال، بلا تردد، ولا انتظار لأي ثمن! رغم ظروفه السياسية الداخلية والإقليمية الضاغطة.
من المؤكد ان حكومة بلادنا الكويت لن تتردد في مساعدة اشقائنا في لبنان وإدانة العدو الصهيوني، فمهما اختلفنا في الحيثيات فلا شك ان اللبنانيين يدفعون ثمن وقوفهم ضد المجازر الاسرائيلية اليومية في غزة، وثمنا لاستعادة اولى القبلتين وثالث الحرمين في القدس الشريف من براثن العدو الصهيوني، بل يدافع لبنان عنا، فإسرائيل طموحها التوسع إلى بلادنا الخليجية!
مثلما تجسد الدعم المادي والسياسي والمعنوي الكويتي للبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، ولاسيما في اثناء حرب تموز 2006.
وزراء الخارجية العرب أعربوا عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، وهذا امر جيد، ولكن إسرائيل هضمت ذلك على انه اداة لرفع العتب من الشعوب، ما لم يصحب ذلك عمل محسوس ومؤلم لإسرائيل، وهذا أضعف الإيمان!

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