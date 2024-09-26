Friday, 27 September 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محلك سر مدينة ((العرفان)) مشروع متكامل

9/26/2024 11:47:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اليوم أرى ما حلمت به بالأمس البعيد يتحقق ويتحول إلى حقيقة ظاهرة، وذلك عندما شاهدت في سلطنة عمان «مركز مسرح مدينة العرفان»، بدعوة كريمة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث وجهت لي دعوة للمشاركة من خلال التعقيب على إحدى المسرحيات المشاركة في مهرجان المسرح العماني الثامن والمقام من تاريخ 22/9 إلى 1/10/2024 لأرى الحلم وأعيش الحقيقة تتمثل أمام أعيننا.
واستلهم مركز ومسرح مدينة العرفان تصميمه من وردة السلطان قابوس، رحمه الله، وكما قرأت وشاهدت بعيني امتد ارتفاعه على ثلاثة مستويات ليتسع إلى 3200 شخص، كما أن المسرح مجهز بأحدث التقنيات والأنظمة الصوتية التي تم تطويرها لاستقطاب كبار الفنانين والعروض الفنية والترفيهية، كما أن هذا المسرح فيه قاعتان للفعاليات التي تمنح استضافة المؤتمرات الدولية، حيث يحتوي المركز على قاعتين للفعاليات، فالقاعة الكبرى تستوعب 2688 شخصا وتمتاز بنظام مرن حيث يمكن تقسيمها إلى ست أو ثلاث قاعات منفصلة كاملة التجهيزات، أما القاعة الصغرى فتتسع لـ 1026 شخصا، ويمكن أيضا تقسيمها إلى قاعتين متساويتين في المساحة، كما يضم المركز أيضا 19 قاعة منفصلة للاجتماعات، إلى جانب القاعة المدرجة التي تتسع لـ 456 شخصا، وحقيقة إن مركز ومسرح مدينة العرفان يعد اليوم أيقونة ثقافية خليجية تشرق شمسها من سماء مسقط.
شكرا لسلطنة عُمان بأنها حولت هذا الحلم إلى واقع كان الكثيرون من المسرحيين يحلمون به، واليوم أصبح حقيقة ملموسة، فلا أنسى الفنان عبد الحسين عبد الرضا، رحمه الله، أيقونة المسرح الخليجي عندما كان يسعى لتحقيق حلمه بإنشاء مدينة ثقافية متكاملة، وها نحن اليوم نعيش ما حلم به المسرحيون سواء من رحلوا عنا أومن بقي منهم على قيد الحياة، أمد الله في أعمارهم بالصحة والعافية، بأن تكون لدينا مدينة ثقافية تشمل بين طياتها جميع سبل الراحة.
نعم إنجاز كبير وفي الحقيقة أن مدينة «العرفان» لم تقتصر على إنشاء مركز ومسرح، بل نجد أنها تمتلك الكثير من الفنادق المحيطة بها، وبالفعل جاء المشروع متكاملا لما يمتلكه من العديد من سبل الراحة لكل زائر ومحب للمسرح وللثقافة ليست فقط العمانية بل العربية والخليجية والعالمية.
مسك الختام: حفظ الله سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، وحفظ الله شعب سلطنة عمان الحبيب، وكل الشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة، وكذلك للقائمين والمنظمين لمهرجان المسرح العماني الثامن على حفاوتهم وحسن استقبالهم لضيوف السلطنة.

[email protected]

MENAFN26092024000130011022ID1108721482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث