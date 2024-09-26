محلك سر مدينة ((العرفان)) مشروع متكامل

(MENAFN
- Al-Anbaa) اليوم أرى ما حلمت به بالأمس البعيد يتحقق ويتحول إلى حقيقة ظاهرة، وذلك عندما شاهدت في سلطنة عمان «مركز مسرح مدينة العرفان»، بدعوة كريمة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث وجهت لي دعوة للمشاركة من خلال التعقيب على إحدى المسرحيات المشاركة في مهرجان المسرح العماني الثامن والمقام من تاريخ 22/9 إلى 1/10/2024 لأرى الحلم وأعيش الحقيقة تتمثل أمام أعيننا.
واستلهم مركز ومسرح مدينة العرفان تصميمه من وردة السلطان قابوس، رحمه الله، وكما قرأت وشاهدت بعيني امتد ارتفاعه على ثلاثة مستويات ليتسع إلى 3200 شخص، كما أن المسرح مجهز بأحدث التقنيات والأنظمة الصوتية التي تم تطويرها لاستقطاب كبار الفنانين والعروض الفنية والترفيهية، كما أن هذا المسرح فيه قاعتان للفعاليات التي تمنح استضافة المؤتمرات الدولية، حيث يحتوي المركز على قاعتين للفعاليات، فالقاعة الكبرى تستوعب 2688 شخصا وتمتاز بنظام مرن حيث يمكن تقسيمها إلى ست أو ثلاث قاعات منفصلة كاملة التجهيزات، أما القاعة الصغرى فتتسع لـ 1026 شخصا، ويمكن أيضا تقسيمها إلى قاعتين متساويتين في المساحة، كما يضم المركز أيضا 19 قاعة منفصلة للاجتماعات، إلى جانب القاعة المدرجة التي تتسع لـ 456 شخصا، وحقيقة إن مركز ومسرح مدينة العرفان يعد اليوم أيقونة ثقافية خليجية تشرق شمسها من سماء مسقط.
شكرا لسلطنة عُمان بأنها حولت هذا الحلم إلى واقع كان الكثيرون من المسرحيين يحلمون به، واليوم أصبح حقيقة ملموسة، فلا أنسى الفنان عبد الحسين عبد الرضا، رحمه الله، أيقونة المسرح الخليجي عندما كان يسعى لتحقيق حلمه بإنشاء مدينة ثقافية متكاملة، وها نحن اليوم نعيش ما حلم به المسرحيون سواء من رحلوا عنا أومن بقي منهم على قيد الحياة، أمد الله في أعمارهم بالصحة والعافية، بأن تكون لدينا مدينة ثقافية تشمل بين طياتها جميع سبل الراحة.
نعم إنجاز كبير وفي الحقيقة أن مدينة «العرفان» لم تقتصر على إنشاء مركز ومسرح، بل نجد أنها تمتلك الكثير من الفنادق المحيطة بها، وبالفعل جاء المشروع متكاملا لما يمتلكه من العديد من سبل الراحة لكل زائر ومحب للمسرح وللثقافة ليست فقط العمانية بل العربية والخليجية والعالمية.
مسك الختام: حفظ الله سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، وحفظ الله شعب سلطنة عمان الحبيب، وكل الشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة، وكذلك للقائمين والمنظمين لمهرجان المسرح العماني الثامن على حفاوتهم وحسن استقبالهم لضيوف السلطنة.
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