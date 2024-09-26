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المجالس مدارس

9/26/2024 11:47:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر الديوانية مكاناً مخصصاً للضيوف الزائرين من الرجال، يناقشون فيها شتى المواضيع الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفنية، والاقتصادية، والرياضية، وتحكى فيها القصص والمواقف، والأمثال الشعبية وغيرها من أمور الحياة وتجاربها.
كما تعتبر الديوانية مدرسة مصغرة، يستفيد منها الحضور بما يتم تناوله من معلومات مفيدة وأخبار جديدة ومعلومات يتداولها روادها من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات العلمية والأدبية والتربوية والفنية وكل ما يمس حياتنا اليومية.
في الأسبوع الماضي زارنا في الديوانية د.عادل الفهد، وذكر لنا بعض النصائح استعدادا لموسم «الصفري». وموسم «الصفري» يبدأ من الفترة التي تلي دخول نجم سهيل إلى أن يبدأ الشتاء، وفي هذه الفترة تنتشر أمراض الحساسية، من احتقان الأنف والعطس والرشح وترى المستوصفات والعيادات تزدحم بالمراجعين من المرضى بشكل كبير في هذه الفترة، وتستمر فترة «الصفري» حتى سقوط الأمطار.
وإليكم بعض النصائح الواجب مراعاتها خلال موسم «الصفري»:
1 - الصوم يومي الاثنين والخميس، والأيام البيض.
2 - مضغ اللبان المرّ الذي يُحسّن صحة الفم والمعدة ويستخدم لعلاج التهاب المفاصل، وتحسين عملية الهضم، وتقليل أعراض الربو.
3 - الحجامة مفيدة في هذه الفترة.
4 - نوم الليل، وبما أن الليل طويل في هذه الفترة، فيستحسن النوم مبكرا ليرتاح الجسم وتستيقظ نشيطاً.
5 - ممارسة رياضة المشي صباحاً.
6 – الابتعاد عن الأطعمة المكررة، وهي السكر الأبيض والقمح الأبيض، المعكرونة، والأرز لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.
هذه بعض النصائح التي زودنا بها د.عادل الفهد، ونتمنى لكم الصحة جميعاً والعافية والسعادة.
اقرأ واتعظ: «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
حفظكم الله وأنعم عليكم بالخير والعافية.

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