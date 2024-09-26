المجالس مدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعتبر الديوانية مكاناً مخصصاً للضيوف الزائرين من الرجال، يناقشون فيها شتى المواضيع الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفنية، والاقتصادية، والرياضية، وتحكى فيها القصص والمواقف، والأمثال الشعبية وغيرها من أمور الحياة وتجاربها.
كما تعتبر الديوانية مدرسة مصغرة، يستفيد منها الحضور بما يتم تناوله من معلومات مفيدة وأخبار جديدة ومعلومات يتداولها روادها من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات العلمية والأدبية والتربوية والفنية وكل ما يمس حياتنا اليومية.
في الأسبوع الماضي زارنا في الديوانية د.عادل الفهد، وذكر لنا بعض النصائح استعدادا لموسم «الصفري». وموسم «الصفري» يبدأ من الفترة التي تلي دخول نجم سهيل إلى أن يبدأ الشتاء، وفي هذه الفترة تنتشر أمراض الحساسية، من احتقان الأنف والعطس والرشح وترى المستوصفات والعيادات تزدحم بالمراجعين من المرضى بشكل كبير في هذه الفترة، وتستمر فترة «الصفري» حتى سقوط الأمطار.
وإليكم بعض النصائح الواجب مراعاتها خلال موسم «الصفري»:
1 - الصوم يومي الاثنين والخميس، والأيام البيض.
2 - مضغ اللبان المرّ الذي يُحسّن صحة الفم والمعدة ويستخدم لعلاج التهاب المفاصل، وتحسين عملية الهضم، وتقليل أعراض الربو.
3 - الحجامة مفيدة في هذه الفترة.
4 - نوم الليل، وبما أن الليل طويل في هذه الفترة، فيستحسن النوم مبكرا ليرتاح الجسم وتستيقظ نشيطاً.
5 - ممارسة رياضة المشي صباحاً.
6 – الابتعاد عن الأطعمة المكررة، وهي السكر الأبيض والقمح الأبيض، المعكرونة، والأرز لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.
هذه بعض النصائح التي زودنا بها د.عادل الفهد، ونتمنى لكم الصحة جميعاً والعافية والسعادة.
اقرأ واتعظ: «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
حفظكم الله وأنعم عليكم بالخير والعافية.
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