%45 ارتفاع حركة البواخر القادمة للعقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – شهدت حركة البواخر القادمة إلى ميناء العقبة تحسناً ملحوظاً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات، ارتفاعاً في عدد البواخر، إذ بلغت الأعداد 1700 باخرة خلال 8 أشهر مقارنة بـ1517 باخرة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال نقيب ملاحة الأردن، الدكتور دريد محاسنة، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد بواخر الركاب، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى
45 %. مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب رست 826 باخرة ركاب، مقارنة بـ570 باخرة في نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ مجموع الركاب 183805 ركاب منذ بداية العام، بزيادة قدرها 22.1 % مقارنة مع 150597 راكبا في العام الماضي، وفق المحاسنة.
وفيما يتعلق ببواخر البضائع العامة، بين محاسنة بأن الارتفاع حصل في البضائع الواردة إلى المملكة، إذ بلغ حجمها 1,65 مليون طن مقارنة بـ 1.38 مليون طن، بزيادة نسبتها 19.6 %. كما سجلت شحنات الحديد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 332 ألف طن مقارنة بـ211 ألف طن، بزيادة 57 %.
أما بالنسبة لواردات المملكة من المواشي، فقد ارتفعت واردات العجول إلى 106 آلاف رأس مقارنة بـ47,7 ألف رأس، بينما انخفض عدد الأغنام إلى 813 ألف رأس مقارنة بـ962 ألف رأس.
وفي مجال الصادرات، ارتفعت صادرات المملكة من مادة الفوسفات إلى 4,4 مليون طن مقارنة بـ 4,2 ألف طن، بزيادة نسبتها 4.5 %.
كما أظهرت الإحصائيات أن عدد الشاحنات المحملة الداخلة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 146,610 شاحنة، بزيادة نسبتها 9.3 % مقارنة بـ 134,194 شاحنة في الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفعت أعداد الشاحنات الخارجة من المملكة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 162,514 شاحنة، مقارنة بـ 156,469 شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 3.9 %.
وبين المحاسنة أنه وعلى الرغم من التحسن في حركة الملاحة، إلا أن الذي يحصل في مضيق باب المندوب يؤثر سلبا على حركة تدفق البواخر.
كما انخفضت حركة الملاحة في قناة السويس، من 17,879 باخرة إلى 8,666 باخرة بنسبة انخفاض قدرها 51.5 %. وفي المقابل، زادت حركة البواخر العابرة عبر رأس الرجاء الصالح من 11,610 باخرة إلى 19,989 باخرة، بزيادة نسبنها 72.2 %.
وأكد المحاسنة على الاهتمام الملحوظ من الوكالات الملاحية العالمية في ميناء العقبة، حيث دخلت مجموعة من الخطوط الملاحية الجديدة إلى العقبة خلال عام 2024، وأصبح لها ممثلون في الأردن، ما يعكس أهمية الميناء كمركز حيوي للملاحة في المنطقة.
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