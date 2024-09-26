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الاتحاد والأرثوذكسي يلوحان بالانسحاب من غرب آسيا للسيدات

9/26/2024 11:47:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تتجه النية لدى إدارة ناديي الاتحاد والأرثوذكسي بالانسحاب من منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها الثالثة، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 3 إلى 13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسب معلومات وصلت لـ"الغد"، فإن الناديين في طريقهما لتوجيه كتاب الانسحاب من البطولة قبل فترة جيدة من انطلاقها، بحال إصرار اتحاد غرب آسيا على عدم فتح باب القيد والسماح لهما في تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
وتتمثل المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق تسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان في الأيام الماضية الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جدد بالفريق من اتحاد الكرة، دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من "غرب آسيا"، إلى جانب عدم قدرتهما التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية
وغادر فريقا الاتحاد والأرثوذكسي عدد من اللاعبات خلال الموسم لأسباب مختلفة، إذ غادرت ميساء جبارة ولانا فراس من الاتحاد للاحتراف في السعودية، فيما خرج من فريق الأرثوذكسي كل من جود الشنطي، لما العمري وجنان سعيد لظروف خاصة، إضافة إلى صعوبة الاكتفاء باللاعبات الأجنبيات المتواجدات في كل فريق.
ويضم الاتحاد 3 لاعبات جزائريات في صفوفه، وهن حورية أفاك، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما يلعب مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
ويتحمل اتحاد غرب آسيا تكاليف إقامة الفرق في السعودية، مع الإشارة إلى أن الجوائز المالية غير حاضرة للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وهو ما يجعل الحافز غير موجود عند الفرق للسفر بالمشاركة في البطولة، مع تحمل كل ناد تكاليف تذاكر الطيران للوفد المسافر.
وشهدت النسخة الأولى مشاركة فريق شباب الأردن في البطولة ممثلا عن الكرة النسوية المحلية، والتي أقيمت في محافظة العقبة بالعام 2019، وتوج شباب الأردن باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية في محافظة الزرقاء في العام 2022 بمشاركة الأرثوذكسي ممثلا عن الكرة المحلية، وتوج باللقب فريق الصفاء اللبناني.
ويشارك الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبار أن الاتحاد حامل لقب دوري المحترفات المحلي في الموسم 2023، والأرثوذكسي وصيفا للبطولة ذاتها، علما بأن البطولة ستشهد مشاركة فرق من دول غرب آسيا أبرزها الفرق السعودية والإماراتية.
وحصل فريق الاتحاد على لقب دوري المحترفات بالموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثالث على سلم الترتيب، على أن ينتهي الموسم المحلي خلال الأيام المقبلة من خلال بطولة الكأس، حيث ستنطلق غدا مباريات نصف النهائي، إذ يلعب الاتحاد مع النصر، والأرثوذكسي مع عمان اف سي.

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