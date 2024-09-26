الاتحاد والأرثوذكسي يلوحان بالانسحاب من غرب آسيا للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تتجه النية لدى إدارة ناديي الاتحاد والأرثوذكسي بالانسحاب من منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها الثالثة، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 3 إلى 13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسب معلومات وصلت لـ"الغد"، فإن الناديين في طريقهما لتوجيه كتاب الانسحاب من البطولة قبل فترة جيدة من انطلاقها، بحال إصرار اتحاد غرب آسيا على عدم فتح باب القيد والسماح لهما في تسجيل لاعبات جدد بالفريق تمهيدا للمشاركة في البطولة.
وتتمثل المشكلة في سماح اتحاد غرب آسيا لكل فريق تسجيل 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، إلا أن الاتحاد والأرثوذكسي يملكان في صفوفهما 3 لاعبات فقط، ورفض اتحاد غرب آسيا زيادة عدد اللاعبات لكل فريق، نظرا لإغلاق فترة القيد وتسجيل اللاعبات على الصعيد المحلي.
وحاول الناديان في الأيام الماضية الحصول على استثناء لتسجيل لاعبات جدد بالفريق من اتحاد الكرة، دون أن يتلقيا ردا إيجابيا بذلك من "غرب آسيا"، إلى جانب عدم قدرتهما التعاقد مع لاعبات محليات من الفرق المحلية
وغادر فريقا الاتحاد والأرثوذكسي عدد من اللاعبات خلال الموسم لأسباب مختلفة، إذ غادرت ميساء جبارة ولانا فراس من الاتحاد للاحتراف في السعودية، فيما خرج من فريق الأرثوذكسي كل من جود الشنطي، لما العمري وجنان سعيد لظروف خاصة، إضافة إلى صعوبة الاكتفاء باللاعبات الأجنبيات المتواجدات في كل فريق.
ويضم الاتحاد 3 لاعبات جزائريات في صفوفه، وهن حورية أفاك، زينب قندوسي وبن زيان فاطمة، فيما يلعب مع الأرثوذكسي 3 لاعبات من غانا وهن حارسة المرمى فوستينا نياميكي، نيومي أنيما ورحمة جافارو.
ويتحمل اتحاد غرب آسيا تكاليف إقامة الفرق في السعودية، مع الإشارة إلى أن الجوائز المالية غير حاضرة للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وهو ما يجعل الحافز غير موجود عند الفرق للسفر بالمشاركة في البطولة، مع تحمل كل ناد تكاليف تذاكر الطيران للوفد المسافر.
وشهدت النسخة الأولى مشاركة فريق شباب الأردن في البطولة ممثلا عن الكرة النسوية المحلية، والتي أقيمت في محافظة العقبة بالعام 2019، وتوج شباب الأردن باللقب، فيما أقيمت النسخة الثانية في محافظة الزرقاء في العام 2022 بمشاركة الأرثوذكسي ممثلا عن الكرة المحلية، وتوج باللقب فريق الصفاء اللبناني.
ويشارك الاتحاد والأرثوذكسي بالنسخة الثالثة من البطولة، باعتبار أن الاتحاد حامل لقب دوري المحترفات المحلي في الموسم 2023، والأرثوذكسي وصيفا للبطولة ذاتها، علما بأن البطولة ستشهد مشاركة فرق من دول غرب آسيا أبرزها الفرق السعودية والإماراتية.
وحصل فريق الاتحاد على لقب دوري المحترفات بالموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثالث على سلم الترتيب، على أن ينتهي الموسم المحلي خلال الأيام المقبلة من خلال بطولة الكأس، حيث ستنطلق غدا مباريات نصف النهائي، إذ يلعب الاتحاد مع النصر، والأرثوذكسي مع عمان اف سي.
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