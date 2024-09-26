وَزير الشباب يشكل لجنة تحقيق لبيان عدم اعتماد ملعب الحسن آسيويا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- الغد- قرر وزير الشباب يزن شديفات، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير الشؤون القانونية بالوزارة شوقي ابو قوطة ، لدراسة ومعرفة أسباب عدم اعتماد ملعب الحسن بإربد كملعب بيتي لفريق الحسين إربد في منافسات دوري أبطال آسيا 2، بسبب الملاحظات الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
َوطلب شديفات من اللجنة التي تضم أيضا المهندس عون عريضة والمهندس ضياء المجالي والمهندس مؤيد بدر مقررا، تقريرا مفصلا خلال أسبوع من تاريخ الكتاب.
ولقيت الخطوة ترحيبا وإشادة من جماهير ومحبي ومتابعي فريق الحسين إربد ، الذين يعتبرون أن فريقهم قد تعرض لظلم بعدم اعتماد ملعب الحسن ونقل المباريات الى ستاد عمان الدولي ليكون ملعب بيتي للفريق، وهذا يكلف الجماهير أعباء مالية ويحرم صندوق النادي من ريع المباريات بسبب عدم الحضور الجماهير.
كما جاء إعلان إغلاق ستاد الحسن بإربد، أمام المباريات المقبلة دوري المحترفين، بعد مضي 3 جولات على انطلاقة الدوري، ليفاجئ الجمهور، ويتسبب بخسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال الحسين إربد، الرمثا والصريح، ناهيك عن إرباك عمل دائرة المسابقات في الاتحاد.
وكانت إدارة نادي الحسين قد كشفت في وقت سابق عن الأسباب التي دفعت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لرفض اعتماد ستاد الحسن كملعب بيتي للفريق في مبارياته بدوري أبطال آسيا 2.
وأشار النادي في بيان رسمي نشره عبر مركزه الإعلامي، إلى أن عدم جاهزية أرضية الملعب، وعدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات، وعدم جاهزية بعض المرافق، وعدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة، كانت من أسباب رفض اعتماد الملعب من قبل الاتحاد القاري.
وبنيت إدارة النادي انها قامت وعلى نفقتها والتي بلغت 10000 دينارا تقريبا، بالعمل على تزويد ستاد الحسن بمولدات كهربائية وكوابل كهربائية وعمليات الدهان والنظافة واللوحات الإرشادية وترك ذلك علامة استفهام كبيرة.
يستضيف الحسين نظيره فريق الكويت الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ستاد عمان الدولي، بعدما خسر مباراته الأولى على يد شباب أهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف.
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