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وَزير الشباب يشكل لجنة تحقيق لبيان عدم اعتماد ملعب الحسن آسيويا

9/26/2024 11:47:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- الغد- قرر وزير الشباب يزن شديفات، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير الشؤون القانونية بالوزارة شوقي ابو قوطة ، لدراسة ومعرفة أسباب عدم اعتماد ملعب الحسن بإربد كملعب بيتي لفريق الحسين إربد في منافسات دوري أبطال آسيا 2، بسبب الملاحظات الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
َوطلب شديفات من اللجنة التي تضم أيضا المهندس عون عريضة والمهندس ضياء المجالي والمهندس مؤيد بدر مقررا، تقريرا مفصلا خلال أسبوع من تاريخ الكتاب.
ولقيت الخطوة ترحيبا وإشادة من جماهير ومحبي ومتابعي فريق الحسين إربد ، الذين يعتبرون أن فريقهم قد تعرض لظلم بعدم اعتماد ملعب الحسن ونقل المباريات الى ستاد عمان الدولي ليكون ملعب بيتي للفريق، وهذا يكلف الجماهير أعباء مالية ويحرم صندوق النادي من ريع المباريات بسبب عدم الحضور الجماهير.
كما جاء إعلان إغلاق ستاد الحسن بإربد، أمام المباريات المقبلة دوري المحترفين، بعد مضي 3 جولات على انطلاقة الدوري، ليفاجئ الجمهور، ويتسبب بخسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال الحسين إربد، الرمثا والصريح، ناهيك عن إرباك عمل دائرة المسابقات في الاتحاد.
وكانت إدارة نادي الحسين قد كشفت في وقت سابق عن الأسباب التي دفعت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لرفض اعتماد ستاد الحسن كملعب بيتي للفريق في مبارياته بدوري أبطال آسيا 2.
وأشار النادي في بيان رسمي نشره عبر مركزه الإعلامي، إلى أن عدم جاهزية أرضية الملعب، وعدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات، وعدم جاهزية بعض المرافق، وعدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة، كانت من أسباب رفض اعتماد الملعب من قبل الاتحاد القاري.
وبنيت إدارة النادي انها قامت وعلى نفقتها والتي بلغت 10000 دينارا تقريبا، بالعمل على تزويد ستاد الحسن بمولدات كهربائية وكوابل كهربائية وعمليات الدهان والنظافة واللوحات الإرشادية وترك ذلك علامة استفهام كبيرة.
يستضيف الحسين نظيره فريق الكويت الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ستاد عمان الدولي، بعدما خسر مباراته الأولى على يد شباب أهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف.

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