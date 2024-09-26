الوحدات يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى بـالمحترفين

وافتتح الأهلي النتيجة بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة المباراة عبر المهاجم البرازيلي ويلدسون دي ميلو، قبل أن يعدل مهند سمرين النتيجة للوحدات عند الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثاني للوحدات بهاء فيصل عند الدقيقة 76.



ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وفي المركز الثالث، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند 13 نقطة، ومتراجعا للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الرمثا الذي تصدر اليوم بفضل فوزه على مغير السرحان برباعية نظيفة.

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