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الوحدات يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى بـالمحترفين

9/26/2024 11:47:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ألحق فريق الوحدات الهزيمة الأولى لنظيره الأهلي بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من البطولة.

وافتتح الأهلي النتيجة بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة المباراة عبر المهاجم البرازيلي ويلدسون دي ميلو، قبل أن يعدل مهند سمرين النتيجة للوحدات عند الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثاني للوحدات بهاء فيصل عند الدقيقة 76.

ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وفي المركز الثالث، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند 13 نقطة، ومتراجعا للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الرمثا الذي تصدر اليوم بفضل فوزه على مغير السرحان برباعية نظيفة.

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