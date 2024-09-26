الوحدات يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى بـالمحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- ألحق فريق الوحدات الهزيمة الأولى لنظيره الأهلي بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من البطولة.
وافتتح الأهلي النتيجة بعد مرور 4 دقائق على انطلاقة المباراة عبر المهاجم البرازيلي ويلدسون دي ميلو، قبل أن يعدل مهند سمرين النتيجة للوحدات عند الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثاني للوحدات بهاء فيصل عند الدقيقة 76.
ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وفي المركز الثالث، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند 13 نقطة، ومتراجعا للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الرمثا الذي تصدر اليوم بفضل فوزه على مغير السرحان برباعية نظيفة.
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