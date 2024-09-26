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الصفدي: توفير الدعم لـالأونروا لاستمرار عملها

9/26/2024 11:46:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول من أمس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافة إلى ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وأكد الصفدي خلال اللقاء الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه، مشدداً على ضرورة توفير الدعم اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
إلى ذلك، التقى الصفدي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث معه ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد الصفدي أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ولبنان قد يدفع بالمنطقة إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية.
وبحث الوزيران أهمية استمرار التعاون القائم بين البلدين الصديقين في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعقد الصفدي مباحثات مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناولت الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحث الصفدي وبوريل ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، كخطوة أولى وضرورية لوقف التصعيد الدائر في المنطقة.-(بترا)

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