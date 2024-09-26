السفير الكوري: دور مهم للأردن بترسيخ السلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن بيل أو كيم عمق ومتانة العلاقات الثنائية المشتركة بين الأردن وكوريا، مشيرا إلى دعم بلاده للجهود الأردنية الحثيثة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وقال السفير كيم، في أول تصريحات صحفية له منذ تسلمه مهام أعمال سفارة بلاده لدى الأردن، لـ"الغد"، إن كوريا تتوافق وتدعم الدور الأردني الأساسي والمهم والهادف لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وأضاف في تصريحاته على هامش الاجتماع التعارفي الذي نظمته واستضافته الجمعية الأردنية الكورية للصداقة، إن كوريا تدعم جهود الأردن في تحدياتها المرتبطة بأزمة اللاجئين السوريين في المملكة، والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة.
وأبدى تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الحكومة الأردنية نحو التهدئة في المنطقة، مؤكدا استمرارية الدعوات الحثيثة من قبل حكومة بلاده من خلال اجتماعات الأمم المتحدة، للوقف الفوري لإطلاق النار في إطار الحرب على غزة، واحترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار كيم إلى التطلعات والفرص المشتركة بين الأردن وكوريا مستقبلا، مبديا ترحيبه ودعمه لما يتناسب وإمكانية النهوض بها وينعكس نفعا على البلدين.
وعن الدعم الكوري للأردن، أشارت أرقام السفارة الكورية التي انفردت بها "الغد"، إلى دعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOIKA)، وهي وكالة التنمية الرائدة في كوريا والتي تساهم في تحقيق الرخاء المشترك والسلام العالمي، لمشاريع في مختلف القطاعات بالأردن "بقيمة تقارب نحو 111 مليون دولار منذ العام 1991".
من ناحيتهم، أكد المشاركون في اللقاء من أعضاء الجمعية، أهمية تعزيز فرص التعاون الاستثمارية المستقبلية بين الجانبين الأردني والكوري، مشيرين إلى فرص تعاون واعدة بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية الأكاديمية وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.
إلى ذلك، أبدى السفير في كلمته التي استهلّ بها اللقاء، إعجابه بالأردن وكرم أهله الذي لاحظه من الوهلة الأولى، واهتمام الأردنيين بكوريا والثقافة الكورية، مستعرضا فيلما قصيرا يروي التجربة الكورية المعاصرة التي امتدت منذ العام 1950 حتى اليوم.
وتحدث الفيلم عن النهضة الكبيرة التي حصلت في كوريا الجنوبية أو ما يسمى بـ "معجزة نهر الهان" والتطور الصناعي والاقتصادي والتكنولوجي، مع محافظة كوريا على التقاليد والعادات، متضمنا سعي كوريا الحثيث لتطوير العلاقات الدولية بين كوريا ودول العالم، وانتشار الموسيقا الكورية والأفلام التي حازت العديد من الجوائز العالمية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية الكورية للصداقة رمزي خوري، خلال افتتاحه اللقاء، العلاقات المتينة التي تجمع الأردن بكوريا الجنوبية، مبديا ترحيبه بالسفير الكوري الذي تسلم مهام أعماله كسفير مفوض وفوق العادة لكوريا الجنوبية لدى الأردن.
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