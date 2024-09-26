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هل تسهم الزيارات الميدانية لفرق التربية بتطوير جودة التعليم؟

9/26/2024 11:46:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - في الوقت الذي شدد فيه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة مؤخرا على ضرورة التزام مديري التربية والتعليم بتكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك، أكد خبراء تربويون أن هذه الخطوة إيجابية وستعزز التحول نحو الإدارة الميدانية.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن الزيارات الميدانية تعد مجدية وتعزز التواصل مع إدارات المدارس والوقوف على واقع حال المدارس وتلمس احتياجاتها وتعزيز الإيجابيات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني المدارس.
وأوضحوا أن الزيارات الميدانية لمديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية للمدارس ستسهم بتحسين البيئة التعليمية عبر تحديد الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المدرسة والعمل على حلها بشكل فعال، فضلا عن مساعداتها بتقييم أداء المعلمين والطلاب على حد سواء مما يتيح الفرصة لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها.
وكان وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة، أكد خلال ترؤسة اجتماعا للجنة التخطيط الإثنين الماضي، ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي ومساعدة الإدارات المدرسية على تذليل أي تحديات قد تعترض سير عملها.
وشدد محافظة في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه، على أهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.
إلى ذلك، أكد الخبير التربوي د.صالح بركات، أن وزير التربية والتعليم سعى عبر تشديده على ضرورة التزام الفرق بالزيارات الميدانية للمدارس، إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل بمراقبة انضباط الطلبة بالدوام المدرسي، والتأكد من تطبيق التعليمات، ومراقبة اليوم الدراسي والالتزام بالتعليم كما هو مخطط له بالبرامج الدراسي.
وبين أن هذه الأهداف الثلاثة سيكون لها واقع إيجابي على الواقع التعليمي، إذا طبقت بالشكل صحيح وتم الالتزام بها، داعيا لأن يكون هناك مساءلة ومراقبة لأي خلل قد يحدث فيها.
وقال بركات: في العام الدراسي الماضي كانت نسبة الغياب مرتفعة بين الطلبة ما اضطرت الوزارة لوضع سقف جديد لعدد أيام الغياب لتصبح 10 % بدلا من 20 % اعتبارا من العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن نسبة الفاقد التعليمي مرتفعة أيضا لدينا جراء الغياب غير المبرر عن المدرسة.
وأضاف أن هذا الإجراء يتطلب رقابة من الإدارة المدرسية والإلتزام بتطبيق التعليمات، وهنا تكمن أهمية الزيارات المدرسية التي ستراقب عن كثب، لافتا إلى أن مديريات التربية والتعليم مطلوب منها أن تقوم بواجباتها تجاه التعاميم التي تصدرها الوزارة لأنها ستنعكس إيجابا على العملية التعليمية برمتها.
وبين بركات أن الزيارات هي منهج علمي يعزز الإدارة الميدانية بالتواصل مع إدارات المدارس والوقوف على واقع حالها وتلمس احتياجاتها وتعزيز الإيجابيات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني منها.
وأكد على أن الزيارات الميدانية لمديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية للمدارس تعد خطوة مجدية وستسهم في تحسين البيئة التعليمية عبر تحديد الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المدرسة والعمل على حلها بشكل فعال، بالإضافة لمساعدتها بتقييم أداء المعلمين والطلاب على حد سواء مما يتيح الفرصة لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها.
بدوره، اعتبر مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سابقا د.سامي المحاسيس، أن الزيارات الميدانية من أهم مهام مديري التربية والتعليم التي يجب أن يقوموا بها وفقا لخطة مدروسة حيث تمكنهم من مشاهدة الواقع لكل مدرسة من حيث التخطيط والتنفيذ والتقويم والاطلاع على التحديات التي تواجه المدارس.
وشدد المحاسيس على ضرورة توثيق هذه الزيارات في السجلات الرسمية للمدارس ومتابعتها من قبل لجان إدارية وفنية.
وأشار المحاسيس إلى أن قسم الإشراف التربوي في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم يعتبر الذراع الأيمن للمديرية بحكم عمله الميداني.
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن توجيهات وزير التربية والتعليم بخصوص الزيارات الميدانية، تأتي من باب المتابعة والتقييم على أرض الواقع للاطلاع على كافة التحديات والعمل على تذليلها بأسرع وقت ممكن ومعالجتها بعيدا عن القضايا المرتبطة بالتواصل عبر الكتب الرسمية أو الاتصالات.
وبين النوايسة أن معالجة التحديات التي تواجه الميدان التربوي تتطلب بأن يكلف مدير التربية والتعليم فرقا من المشرفين ورؤساء أقسام لزيارة المدارس للاطلاع على واقع ما يجري في الميدان.
وأكد أن هذا التوجه أثبت نجاعته بمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه الميدان التربوي وبصورة آنية وسريعة، لافتا إلى أن هناك 1400 مشرف تربوي موجودين بالميدان حيث يقع على عاتقهم الإشراف الإداري ومتابعة وإيجاد حلول للمشكلات المدرسية.
وتابع النوايسة أن هذا التوجه الإيجابي يعزز التحول نحو الإدارة الميدانية ويتسق مع مضمون كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى توجهات رئيس الوزراء الجديد د.جعفر حسان بأن يكون في الميدان.

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