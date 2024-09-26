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الصفدي: الأنروا قدمت التضحية الأكبر ولا يمكن استبدالها

9/26/2024 11:46:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، الاجتماع الوزاري الذي نظمه الأردن والسويد، اليوم، لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وقال الصفدي خلال كلمة له في الاجتماع "لا يمكن التشكيك في أهمية دور الأنروا، ولا يمكن إنكار أنه لا يمكن استبدالها، لأن ذلك يعني التشكيك في حق الأطفال الفلسطينيين في الغذاء، والمأوى، والتعليم، والأمل، ولم يسبق أن كانت هناك حاجة للأنروا أكثر من الكارثة الواقعة في غزة التي تتكشف يومًا بعد يوم".


وأشار الصفدي إلى أن الأنروا قدمت التضحية الأكبر، إذ قُتل ٢٢٤ من موظفيها على يد "إسرائيل" في هذه الحرب، واستضافت ملاجئها ١،٩ مليون فلسطيني ممن فقدوا منازلهم وأحيائهم جراء العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أن معظم المدارس التابعة للأنروا تعرضت للتدمير، كما أن المدارس التي ما تزال قائمة تؤوي أطفالًا ونساءً فلسطينيين قُتلوا جراء قنابل "إسرائيل" وحرموا من المياه، والغذاء، والأدوية.


كما قال الصفدي" نحتاج إلى الأنروا، لأنه لا أحد يمكنه مساعدة الفلسطينيين في غزة أكثر من الأنروا الآن"، مؤكداً الحاجة للدعم الذي تقدمه الأنروا للمنتفعين من خدماتها الحيوية للحصول على قطرة ماء، أو حبة دواء.


وأضاف الصفدي أن الأنروا كانت هدفًا للاغتيال السياسي من قبل "إسرائيل" منذ فترة طويلة قبل ٧ من تشرين الأول الماضي، مبيناً أن "مأساة اللاجئين الفلسطينيين بدأت قبل عقود، وطوال تلك السنوات، كانت الأنروا موجودة لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجونها، وهي قصة من التضحية الإنسانية والدعم الذي تحمله الفلسطينيون على مدى أكثر من ٧٠ عامًا من المعاناة".


وشدد الصفدي على أن "إسرائيل" لا تريد للأنروا أن تستمر ليس فقط بسبب ما يحدث في غزة الآن، بل لأنها تريد قتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين، مؤكداً أن الأنروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي قرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حقهم في العودة والتعويض.


وطالب الصفدي بأن تتحول إرادة المجتمع الدولي التي جددت تفويض الأنروا بأغلبية عظمى إلى إجراءات عملية ودعم عملي لحمايتها، ودعمها سياسيًا وماليًا، قائلاً "كل دولار يُرسل إلى الأنروا يعني إنقاذ حياة".


واختتم الصفدي كلمته بالقول "يجب الوقوف إلى جانب العدالة، ودعم الأنروا، ودعم ملايين الفلسطينيين الذين لن يحصلوا بدون الأنروا على فرصة للحياة الكريمة فحسب، بل قد لا يحصل العديد منهم على فرصة للحياة في هذه الظروف المروعة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة بلا هوادة".


بدروها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد أهمية أن يبذل المجتمع الدولي المزيد لتحسين الأمن للعاملين في المجال الإنساني، وزيادة الوصول الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى جميع مناطق غزة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في الدعوة إلى تنفيذ خارطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، والتي تزداد الحاجة إليه بشكل ملح.


وقالت ستينرجارد "في ضوء الوضع الصعب الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، يبقى النقص في تمويل الأنروا مصدر قلق كبير، ونرحب بالدعم من العديد من المانحين الجدد والمتكررين منذ تشرين الأول من العام الماضي، كما يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق تمويل كافٍ وقابل للتنبؤ ومستدام للوكالة، بما في ذلك توسيع قاعدة المانحين".


من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن الأنروا تواصل عملها رغم الظروف الكارثية، الأمر الذي يُعبر عن صمود النساء والرجال العاملين في الوكالة، مشيراً إلى أن جميع المانحين قد عاودوا تقديم تمويلهم للأنروا، و١٢٣ دولة وقعت على الإعلان المشترك لدعمها، مما يؤكد على الإجماع حول أهمية دور الأنروا في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة بأكملها.


وأكد غوتيرش أن الأنروا ليست حلاً طويل الأمد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، ويجب الاستمرار في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ صفقة تبادل، وإطلاق حل سياسي طويل الأمد ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن.


وطالب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني بحماية دور الأنروا في غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً رفضه للمحاولات الرامية إلى تشويه سمعة الأنروا وإنهاء عملياتها، التي لا تهدد اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل تهدد النظام متعدد الأطراف، وتهدد الحل السياسي في المستقبل.


وأشار لازاريني إلى أن الأنروا تحتاج إلى نموذج تمويل مستدام، إذ إن عملياتها مؤمّنة حتى نهاية الشهر المقبل مع عجز يبلغ ٨٠ مليون دولار لعامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، مؤكداً أن مستقبل الوكالة يبقى غير مؤكد بشكل كبير، في ظل تعليق تمويل كبير من بعض الدول المانحة الرئيسية.


وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ٤٢ دولة و ٨ رؤوساء لمنظمات أممية، أكدوا في مداخلاتهم على مواقف دولهم الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، في استمرار تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.


وشددوا على ضرورة تقديم الدعم المالي والسياسي للأنروا، لتمكينها من القيام بمهامها، وعبروا عن رفضهم للإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عمل الوكالة وتستهدف استمرارها في تقديم خدماتها لأكثر من ٥،٩ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

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