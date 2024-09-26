قبل أن نتورط

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: آفي شيلون



أيام القتال ضد حزب الله تتخذ حتى الآن صورة الإنجاز للجيش الإسرائيلي الذي يجبي ثمنا باهظا من المستوى العملياتي لمنظمة حزب الله ويعطل ومنصات أعدت على مدى سنين. لكن لأجل إنهاء المهمة دون التورط يجدر بنا أن نتعلم درسا مما يجري في سنة القتال في غزة. الحرب في غزة أيضا بدأت بإنجازات عسكرية وبدعم الولايات المتحدة، لكن التورط نبع من ان إسرائيل تأخرت في عرض لإنهاء الحرب. فقد كان هذا ممكنا في الأشهر الثلاثة ما بعد صفقة المخطوفين الأولى، في تشرين الثاني، حين كان السنوار يخاف مما كان من شأن إسرائيل أن تفعله في غزة، وكذا من إمكانية أن تدخل جهة بديلة الى هناك للحكم بدلا منه. في المرحلة إياها بحث السنوار عن كل إمكانية لوقف الحرب، وان كان لزمن ما (ولهذا فقد وافق على الصفقة الأولى التي لم تقدم له الا هدنة في ظروف مريحة لإسرائيل).

غير أنه بدلا من استغلال اللحظة المناسبة، مثلما اقترح في حينه السعوديون والأميركيون، والبحث في أعقاب الصفقة الأولى، عن مخرج سياسي، واصلنا الضرب – ولاحقا الإصرار على فيلادلفيا – الى أن لم يتبقَ لحماس، المنهارة، وللسنوار، الذي ينحشر في الانفاق منذ سنة – ما يخسرونه. والنتيجة هي أن اليوم، دون الاعتراف بذلك رسميا نحن من ننتظر منهم أن يوافقوا على صفقة كي نتوقف في غزة ونهدئ الشمال.

الدرس هو أن القتال مع حزب الله يجب أن نعرف كيف ننهيه في الزمن المناسب والأقصر. والسبيل المناسب لذلك هو مواصلة ضربهم بقوة من الجو، وبالتوازي نقل رسالة، للبنان ولحماس على حد سواء، باننا من ناحيتنا مستعدون للتوقف في غزة مقابل كل المخطوفين.

إن إمكانية إنهاء الحرب في غزة ستمنح نصر الله المضروب الذريعة لتبرير استعداده لسحب قواته. معقول أن في مثل هذا الوضع سيضغط نصر الله نفسه على السنوار للموافقة على الصفقة بسرعة، كي يفقد حزب الله أقل ما يكون في الشمال.

صحيح أن نصر الله يمكنه أن يعرض نفسه كمن دافع عن حماس والسنوار سيقول إن حماس نجت، لكن سكان الشمال سيتمكنون من العودة الى بيوتهم عندما يكون حزب الله منسحبا ومضروبا. والسنوار هو الآخر، الذي في كل الأحوال سيبقى هدفا للتصفية، لن يخرج كمنتصر، كما عرض نفسه في الجولات السابقة. هذه المرة غزة تنهار. عمليا، مصيره خارج الأنفاق سيكون أسوأ من مكانته طالما هو مختبئ. إذ من المعقول أن بعد أن يعود الغزيون الى بيوتهم المدمرة سيتعاطون مع السنوار كما تعاطى الفلسطينيون مع الحج أمين الحسيني الذي قادهم في الـ 1948.

إذا لم نعرف كيف نرفع اقتراحا للإنهاء في غزة بالتوازي مع العمليات في لبنان، وبافتراض ان نصر الله لن يستسلم حتى لو تلقى ضربات قاسية، سنضطر لأن نختار المناورة البرية – وعندها أيضا سنفقد رافعة التهديد الأساس على لبنان كما سنغرق بأشهر أخرى من الحرب في جبهتين. مثل هذا الوضع، حتى لو انتصرنا في الحربين في النهاية، سيئ لإسرائيل.

في حياة الدول، مثلا في حياة الناس، توجد أحيانا أوضاع معقدة تكون فيها مصلحتهم تتطابق للحظة أيضا مع مصلحة الخصم. الحياة ليست لعبة مبلغها الصفر. في هذه اللحظة– طالما كانت إسرائيل لا تتطلع، وعن حق إلى حرب إقليمية – توجد لحماس، حزب الله وإسرائيل مصلحة مشتركة لإنهاء الحروب. من يعرف كيف يربط هذا بمصلحته سيكون المنتصر. وأساسا لأنه مهم الإظهار باننا منذ الآن قوضنا حماس وحزب الله عاد سنوات إلى الوراء. وعليه فان القتال في لبنان يجب أن يتم على خلفية اقتراح إسرائيلي لإنهاء في غزة يؤدي إلى أن من خلف الكواليس نصر الله هو من سيضغط على السنوار للموافقة على صفقة.

إذا ما جررنا الى مناورة برية، وان كان حزب الله وحماس سيتعرضان لمزيد ومزيد من الضربات – لكن في السطر الأخير، كدولة محبة للحياة علقت في الحرب الأطول في تاريخها– أجرنا سيكون في خسارتنا.