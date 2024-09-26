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اغتيال القائد في حزب الله محمد سرور

9/26/2024 11:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله اللبناني، منتصف الليلة، الشهيد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية.

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