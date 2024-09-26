اغتيال القائد في حزب الله محمد سرور

اغتيال القائد في حزب الله محمد سرور
التاريخ
9/26/2024 11:46:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى حزب الله اللبناني، منتصف الليلة، الشهيد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية.
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