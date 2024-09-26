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صحة لبنان تعلن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الخميس

9/26/2024 11:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيانات منفصلة، الليلة، استشهاد 92 شخصا وإصابة أكثر من 150، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات عدة في الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أن غارات الاحتلال على محافظة جبل لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين بجروح، وأدت غارات الاحتلال على بلدات وقرى في محافظة الجنوب إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة 38 بجروح.

كما أدت الغارات على بلدات وقرى في محافظة النبطية إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 42 بجروح، وأسفرت الغارات على بلدات البقاع عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 30 بجروح، وأدت الغارات على بلدات وقرى في محافظة بعلبك الهرمل إلى استشهاد 25 شخصا وإصابة 14 بجروح، بحسب الوزارة.

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