صحة لبنان تعلن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيانات منفصلة،
الليلة، استشهاد 92 شخصا وإصابة أكثر من 150، في غارات شنتها طائرات الاحتلال
الإسرائيلي على محافظات عدة في الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أن غارات الاحتلال على محافظة
جبل لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين
بجروح، وأدت غارات الاحتلال على بلدات وقرى في محافظة الجنوب إلى استشهاد 14 شخصا
وإصابة 38 بجروح.
كما أدت الغارات على بلدات وقرى في محافظة
النبطية إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 42 بجروح، وأسفرت الغارات على بلدات البقاع عن
استشهاد 23 شخصا وإصابة 30 بجروح، وأدت الغارات على بلدات وقرى في محافظة بعلبك
الهرمل إلى استشهاد 25 شخصا وإصابة 14 بجروح، بحسب الوزارة.
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