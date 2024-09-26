تضارب التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار المؤقت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون كيربي
مواصلة العمل على التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يوما بين "إسرائيل"
ولبنان، بعد أنباء متضاربة بشأن الموافقة الإسرائيلية على المقترح.
وقال كيربي: "ما زلنا نعتقد أن حربا شاملة
ليست السبيل الأفضل لإعادة الناس إلى منازلهم".
وشدد على أن نقاشات واشنطن مع الإسرائيليين
مستمرة في هذه الأثناء في نيويورك بقيادة المبعوث إلى الشرق الأوسط بريت مكغوريك،
لمعرفة ما هي الخطوة التالية الصحيحة.
ولفت إلى أن هدف المقترح إعطاء الدبلوماسية بعض
الوقت والمساحة؛ لأن بلاده تعتقد أن هذا هو الحل الأفضل.
وأضاف أنه لا يعرف لماذا قال رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ما قاله بشأن المقترح الأميركي ولا يعرف ما هي اعتباراته السياسية
أو العملية.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي الخميس، دعوات دولية
لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، في تحد للولايات المتحدة- أكبر
حلفائه- وواصل غاراته التي أدت إلى استشهاد المئات في لبنان وزادت المخاوف من
اندلاع حرب إقليمية شاملة.
ورغم موقف الاحتلال، سعت الولايات المتحدة
وفرنسا إلى الإبقاء على احتمالات التوصل إلى هدنة مدتها 21 يوما اقترحتاها
الأربعاء قائمة، وقالتا إن المفاوضات مستمرة؛ بما في ذلك على هامش اجتماع بالأمم
المتحدة في نيويورك.
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