تضارب التصريحات الأميركية والإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار المؤقت

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال كيربي: "ما زلنا نعتقد أن حربا شاملة ليست السبيل الأفضل لإعادة الناس إلى منازلهم".وشدد على أن نقاشات واشنطن مع الإسرائيليين مستمرة في هذه الأثناء في نيويورك بقيادة المبعوث إلى الشرق الأوسط بريت مكغوريك، لمعرفة ما هي الخطوة التالية الصحيحة.ولفت إلى أن هدف المقترح إعطاء الدبلوماسية بعض الوقت والمساحة؛ لأن بلاده تعتقد أن هذا هو الحل الأفضل.وأضاف أنه لا يعرف لماذا قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما قاله بشأن المقترح الأميركي ولا يعرف ما هي اعتباراته السياسية أو العملية.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي الخميس، دعوات دولية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، في تحد للولايات المتحدة- أكبر حلفائه- وواصل غاراته التي أدت إلى استشهاد المئات في لبنان وزادت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.



ورغم موقف الاحتلال، سعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى الإبقاء على احتمالات التوصل إلى هدنة مدتها 21 يوما اقترحتاها الأربعاء قائمة، وقالتا إن المفاوضات مستمرة؛ بما في ذلك على هامش اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك.