إصابة 18 إسرائيليا جراء التدافع أثناء توجههم للملاجئ

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد الإسعاف الإسرائيلي من جانبه، إصابة 18 شخصا جراء التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في "تل أبيب".وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، أن أكثر من مليوني مستوطن اتجهوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ووصوله إلى وسط "إسرائيل".وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، تفعيل صفارات الإنذار في وسط "إسرائيل".ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من "تل أبيب الكبرى" حتى شمال الداخل الفلسطيني.وأفادت وسائل إعلام بسماع أصوات انفجارات قوية، فيما شددت الجبهة الداخلية على بقاء الإسرائيليين في أماكن آمنة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو"، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى "تل أبيب الكبرى" و"شمال إسرائيل" في ساعة متأخرة من ليل الخميس.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "عقب إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من اليمن خارج حدود إسرائيل بواسطة صاروخ آرو".



وأضاف البيان أنه "لا تغيير في الوقت الحالي للتوجيهات الدفاعية للجيش".



وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أطلقت منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الحالي صاروخا باليستيا تمكن من اختراق الأجواء وسقط في بلدة قرب "تل أبيب" تسمى "كفار دانيال" وتقع على بعد نحو 6 كيلومترات فقط جنوب شرق مطار بن غوريون.



وذكر الحوثيون أنه صاروخ فرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة. وقالت الجماعة إنه جاء ضمن "المرحلة الخامسة" من عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة.



وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنهم يمتلكون ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول. (وكالات)