إصابة 18 إسرائيليا جراء التدافع أثناء توجههم للملاجئ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 17 إسرائيليا
أثناء هروبهم للملاجئ، مشيرة إلى أن بعض الإصابات متوسطة.
وأكد الإسعاف الإسرائيلي من جانبه، إصابة 18
شخصا جراء التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في "تل
أبيب".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت
سابق، أن أكثر من مليوني مستوطن اتجهوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ووصوله
إلى وسط "إسرائيل".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، تفعيل
صفارات الإنذار في وسط "إسرائيل".
ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من "تل
أبيب الكبرى" حتى شمال الداخل الفلسطيني.
وأفادت وسائل إعلام بسماع أصوات
انفجارات قوية، فيما شددت الجبهة الداخلية على بقاء الإسرائيليين في أماكن آمنة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق
من اليمن وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي
"آرو"، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى "تل
أبيب الكبرى" و"شمال إسرائيل" في ساعة متأخرة من ليل الخميس.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان:
"عقب إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من
اليمن خارج حدود إسرائيل بواسطة صاروخ آرو".
وأضاف البيان أنه "لا تغيير في الوقت
الحالي للتوجيهات الدفاعية للجيش".
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أطلقت
منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الحالي صاروخا باليستيا تمكن من اختراق الأجواء وسقط في بلدة قرب "تل أبيب"
تسمى "كفار دانيال" وتقع على بعد نحو 6 كيلومترات فقط جنوب شرق مطار بن
غوريون.
وذكر الحوثيون أنه صاروخ فرط صوتي قطع مسافة
تقدر بـ2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة. وقالت الجماعة إنه جاء ضمن
"المرحلة الخامسة" من عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنهم
يمتلكون ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول. (وكالات)
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