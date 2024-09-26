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استشهاد أكثر من 40 عاملا في الرعاية الصحية بلبنان

9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس أبيض في تصريحات صحفية، إن أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في هجمات هذا الأسبوع.
وأضاف أن سيارات الإسعاف تتعرض لاستهداف مباشر، مشددا على ضرورة أن تكون محمية بموجب القانون.

وخلقت الغارات الإسرائيلية دمارا هائلا في كافة أقضية الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك وشرقي لبنان.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، إطلاق 45 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي، واعتراض بعضها وسقوط أخرى بأماكن مفتوحة، لا سيما في مدينة عكا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مواصلة شن غارات على مناطق لبنانية عدة بعد تنفيذه ليلا أكثر من 75 هجوما جويا استهدفت ما قال إنها مواقع لحزب الله.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان، استهدفت بلدات عدة في البقاع الغربي والأوسط بعدما قصفت تلك المقاتلات خلال الليل عددا من البلدات في منطقتي بعلبك والهرمل.

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