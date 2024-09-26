استشهاد أكثر من 40 عاملا في الرعاية الصحية بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس أبيض في
تصريحات صحفية، إن أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في هجمات هذا
الأسبوع.
وأضاف أن سيارات الإسعاف تتعرض لاستهداف مباشر،
مشددا على ضرورة أن تكون محمية بموجب القانون.
وخلقت الغارات الإسرائيلية دمارا هائلا في كافة
أقضية الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك وشرقي لبنان.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس،
إطلاق 45 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي، واعتراض بعضها وسقوط أخرى بأماكن مفتوحة،
لا سيما في مدينة عكا.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق
مواصلة شن غارات على مناطق لبنانية عدة بعد تنفيذه ليلا أكثر من 75 هجوما جويا
استهدفت ما قال إنها مواقع لحزب الله.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على
مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان، استهدفت بلدات عدة في البقاع الغربي والأوسط
بعدما قصفت تلك المقاتلات خلال الليل عددا من البلدات في منطقتي بعلبك والهرمل.
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