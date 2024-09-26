قوات الاحتلال تعتقل مسنا وزوجته في قلقيلية
التاريخ
9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الجمعة، مسنا وزوجته لدى اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية
عدة اقتحمت البلدة وتجولت في أحياء وشوارع عدة، واعتقلت المسن مفيد رضوان وزوجته
عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته وتخريبها. (وفا)
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