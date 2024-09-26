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قوات الاحتلال تعتقل مسنا وزوجته في قلقيلية

9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مسنا وزوجته لدى اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البلدة وتجولت في أحياء وشوارع عدة، واعتقلت المسن مفيد رضوان وزوجته عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته وتخريبها. (وفا)

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