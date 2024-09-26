شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين
الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أكدت مصادر
محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد، غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من
الشهداء وإصابة آخرين.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي
استهدف نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت خيام
النازحين داخل مستشفى
شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد
آخر.
وكذلك أصيب فجر اليوم، خمسة مواطنين بجروح،
جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل مأهول في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وأفاد مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
بنقل 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة بدوان قرب مفرق الهباش، في مخيم
دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.
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