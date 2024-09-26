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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ونقلا عن وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد، غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر.

وكذلك أصيب فجر اليوم، خمسة مواطنين بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل مأهول في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة بدوان قرب مفرق الهباش، في مخيم دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

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