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قوات الاحتلال تقتحم رام الله

9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قريتي صفا وكفر نعمة، غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بآليات عدة، وتجولت في أحياء عدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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