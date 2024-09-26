قوات الاحتلال تقتحم رام الله
التاريخ
9/26/2024 11:46:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الجمعة، قريتي صفا وكفر نعمة، غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت
القريتين بآليات عدة، وتجولت في أحياء عدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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