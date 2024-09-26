المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في الجولان

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في الجولان
التاريخ
9/26/2024 11:46:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المقاومة الإسلامية في العراق- في بيان-
إنها هاجمت بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل.
وأضافت المقاومة أن ذلك يأتي "استمرارا
بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر
التي يرتكبها الكيان الغاصب".
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