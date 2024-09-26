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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في الجولان

9/26/2024 11:46:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقاومة الإسلامية في العراق- في بيان- إنها هاجمت بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل.
وأضافت المقاومة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب".

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