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وسطاء شحن لا يطلعون على البضائع المرسلة

9/26/2024 11:43:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت فرضت فيه هيئة النقل على وسطاء الشحن غرامة مالية، قدرها 3000 ريال، في حال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة، و1000 ريال حال عدم التأكد من نوع البضاعة التي يتم شحنها، واصل موظفو شركات الشحن السريع تجاهلهم الأمر، حيث يتولون شحن العبوات التي تسلم إليهم دون التأكد من محتواها، مكتفين في الغالب بالسؤال ما إن كانت تحتوي على أشياء قابلة للكسر، ليضعوا عليها ملصق قابل للكسر، بغية العناية بها عند المناولة، دون أن اهتمام بمعرفة ما إن كانت تحمل بضائع محظورة أو ممنوعة.
تشديد الرقابة
يؤكد محمد القحطاني، وهو معلم، أن موظفي شركات الشحن السريع يكتفون غالبا بالسؤال عما داخل الشحنة دون التأكد منه بفتحها والاطلاع على محتواها. وقال: ((قد يكون ذلك فرصة لضعاف النفوس لإرسال شحنات ممنوعة أو محظورة))، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك الشركات.
شحنات دون اطلاع
تشير فاطمة فارس إلى أنها سألت أحد موظفي شركات الشحن السريع عن سبب عدم تأكده من محتوى الشحنة التي ترغب في إرسالها، واكتفائه فقط بسؤال المرسل عنها، فأجابها: ((أهم ما نريد معرفته هو ألا تحتوي على أشياء قابلة للكسر)).
وعما إن كانت هناك آلية للكشف عن الشحنة، قال لها: ((ليست هناك آلية أو جهاز معين يكشف ما في داخل الشحنة المرسلة، ولكن في حال ضبط محظورات في الشحنة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع المرسل والموظف الذي استقبل هذه الشحنة)).
غرامة للمخالفين
من جهته، أوضح المستشار القانوني سالم فهد: ((هيئة النقل وضعت لائحة تُلزم شركات الإرسال السريع بالالتزام بكل بنودها، وفرضت غرامات على المخالفين)).
وأضاف: ((أوضحت المادة الـ17 أنه يجب فحص البضاعة محل النقل عند تسلمها، والتحقق من سلامة البضاعة، فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك فجاز له رفض تسلم البضاعة. كذلك وضعت عقوبة غرامة في حال عدم التأكد من نوع البضاعة، بلغت 1000 ريال، تفرض على موظف الفرع)).
وطالب فهد بأن تكون هناك رقابة مشددة على الفروع في المناطق، لمنع تسلم أي شحنة وإرسالها قبل أن يطلع عليها الموظف، ويعرف محتوياتها.
وبيّن: ((هيئة العامة النقل اشترطت على الناقل عن طريق المكاتب التابعة له تسجيل نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل في أداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه، وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل في أثناء تنفيذ الناقل المناولة، بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو عدم حضوره لتسلمها)).
مساءلة قانونية
أوضح خالد بدر، وهو موظف في أحد فروع شركة للشحن السريع، أن بعض الموظفين في مكاتب الشحن السريع يكتفون باستقبال الشحنة دون الاطلاع على ما في داخلها، ويعد ذلك مخالفا لأنظمة هيئة النقل، ويعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية في حال تم إرسال شحنة محظورة وكشفها، حيث يغرم الموظف 3 آلاف ريال لعدم تأكده من أن البضاعة غير محظورة.
وأشار إلى أن أغلب الموظفين في تلك المكاتب التابعة لشركات الشحن السريع لا يطبقون أنظمة هيئة النقل في الاطلاع على الشحنة المرسلة، والتأكد من سلامتها.
تدريب للموظفين
بيّن فيصل حامد، وهو مشرف في فرع شركة للشحن السريع، أن هيئة النقل اشترطت تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلم البضائع، مثل عدد الحاويات والقطع والكميات والعلامات والأرقام، وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع، فعليه إثبات تحفظه، مع بيان أسباب هذا التحفظ.
وأوضح أنه لا بد كذلك من التأكد من أن الشحنة لا تضم أشياء محظورة، وأن عدم الاطلاع على ما في داخل الشحنة يعرض الموظف الذي استقبل الشحنة للمحاسبة والغرامة، ولا بد أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها، وأي معلومات تتعلق بها.
وأفصح أن هيئة النقل اشترطت كذلك تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها. ومن ضمن اشتراطات الهيئة توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب، وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لدى شركة الشحن، لذلك من المفترض أن تدرب كل شركات الشحن السريع العاملين لديها في فروعها المختلفة على اشتراطات هيئة النقل، وعدم التهاون في تطبيق الأمن وسلامة الشحنات، بحيث تكون جميع ما يرسل وفق الشروط والضوابط المقبولة، وألا تكون في الشحنات أشياء محظورة.
المخالفات والعقوبات لوسيط الشحن:
- 5000 ريال ممارسة النشاط دون ترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
- 5000 ريال ممارسة النشاط بترخيص ملغي
- 5000 ريال ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به
- 5000 ريال التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة
- 5000 ريال إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة هيئة النقل مسبقا
- 5000 ريال عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة
- 3000 ريال عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة
- 1000 ريال عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيس أو الفروع
- 1000 ريال عدم التأكد من نوع البضاعة

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