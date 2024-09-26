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ملتقيات سنوية بجازان لتعليم الأجيال العادات القديمة

9/26/2024 11:40:26 PM

(MENAFN- Al Watan) تتميز منطقة جازان بالكثير من العادات والتقاليد القديمة، وهذا ما جعل قبائل آل حدرة والنحوع تقوم بعمل ملتقى سنوي لهم يجتمعون فيه شيبانًا وشبابًا، يظهرون فيه عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة بزيهم التراثي الأصيل، ورقصاتهم الشعبية والقصائد، وحتى في طريقة تشاركهم في إعداد الملة وغيرها من الأمور. الألفة والمحبة وأوضح قاسم الحدري أحد أعضاء الملتقى لـ((الوطن)) أن الملتقى ينظم بشكل سنوي من قبل قبائل آل حدرة والنجوع، وفي هذا العام تم تحديد مكان الملتقى في وادي الرزان بمحافظة هروب.
وأضاف: ((نجتمع هنا لتجدد الألفة والمحبة وتجديد العهد لبعضنا البعض، لأننا نحرص على هذا اللقاء بشكل كبير، والجميع يقدمون من كل مناطق المملكة)).
ومن الشخصيات التي حضرت الملتقى وكيل وزارة الإعلام الأسبق، علي النجعي، والشيخ غربي الحدري، بالإضافة إلى أفراد قوم عصيرة من منطقة جازان من قرى مشلحة والنجوع وشهدان.
وأشار إلى أن هذا الملتقى حفظ للموروث، حيث يحرص الجميع على الزي التراثي وأداء العرضات والدمات والرقصات الشعبية، كما يتم الاجتماع والمشاركة في إعداد وجبة الغداء الملة مع الأهازيج.
وبين أن الملة عبارة عن حفرة في الأرض يوضع بداخلها جمر الحطب، وقبل وضع اللحم يتم وضع كميات كبيرة من أشجار الطفي والمرخ، ثم يوضع اللحم فوقها.
وتابع أنهم يرددون أهزوجة تقول: ((انظروا شبة عصيرة عودو إلى شرع الأول، يا سلامي عليكم يا شبة عصيرة ما غدا فيه من أول))، ثم يغطى ويدفن اللحم إلى وقت إخراجه، وهذه ضمن عادات تقام في مناسبات الزواج وغيرها إلى وقتنا الحالي. أودية جميلة وذكر الحدري أن الملتقى السنوي يهدف إلى اجتماع كبار السن مع الشباب، بحيث يعلمون الشباب ما كان يعمله الآباء والأجداد من عادات وتقاليد وتجاربهم السابقة، وكذلك حرص الشباب على التمسك بعادات وتقاليدهم الأصيلة رغم التطور، مؤكدًا في الوقت نفسه إلى وجود أماكن وأودية جميلة بجازان مثل وادي الرزان، الذي حظي بموقع لتجمع ملتقاهم العام الماضي، وكذلك في هذا العام لما في هذا الوادي من غابات وأشجار ومياه

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