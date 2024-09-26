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توزيعات وهدايا في مناسبات العزاء

9/26/2024 11:40:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بعدما أخفت جائحة كوفيد 19، ظاهرة مراسم العزاء التي كانت تمتد على مدة ثلاثة أيام تقام خلالها ولائم الغداء والعشاء والسمر والسهر في منزل ذوي المتوفى أو في استراحة العزاء، عادت هذه الظاهرة من جديد في الآونة، لكنها أطلت مع بزوغ طرق جديدة ومختلفة تجلت بـ((توزيعات)) و((هدايا)) يقدمها ذوو المتوفى للمعزين.
ولأن تجهيز تلك الهدايا والتوزيعات يتطلب التجهيز منذ وقت مبكر، فإن كثيرين تساءلوا بفضول عن وقت وآلية وسرعة تنفيذها.
مفاجأة عند المدخل
تقول نادية عبدالله لـ((الوطن))، إنها فوجئت أثناء أدائها واجب العزاء في أحد المتوفين بوجود مدخل مجهز عند الباب، تُقدم من خلاله هدايا وتوزيعات مجهزة بالكامل، مكتوب عليها اسم المتوفى، وهي عبارة عن عطر وعودة ووردة بلون الموف، وهي دلالة على الفراق، ويتم تقديم هذه الهدايا والتوزيعات لكل من يقدم واجب العزاء، وسط ترتيبات متكاملة تشعر بأنها جهزت منذ وقت مبكر.
وأضافت، ((هناك محلات متخصصة في تجهيز هدايا العزاء، يتم التواصل معها، وتقوم بتجهيز الهدايا والتوزيعات في زمن قياسي وبأسعار باهظة الثمن)).
ونوهت إلى أن ((هذه العادة انتشرت بشكل كبير خلال العامين المنصرمين، وهي مستمرة، وللأسف بات البعض يتباهى ويتفاخر في أي تجهيزات العزاء أجمل وأفضل)).
توزيع على النية
أكدت سلوى إبراهيم أن مسألة توزيع الهدايا باتت ظاهرة معروفة ومنتشرة، على الأخص في مواقع التعازي الخاصة بالنساء، التي عادة ما تكون في استراحات أو قاعات صممت للأفراح، واتخذها البعض للتعازي والمواساة.
وتابعت، ((يقوم على تلك التوزيعات والهدايا عدد من المباشرين الذين يقدمون أصناف الحلا والقهوة، وعند المغادرة يتم إهداؤنا عدد من التوزيعات المتنوعة، التي غالبا ما تكون عبارة عن سجادة صلاة، وتلبيسات للمصاحف، ويتم ترميز اسم المتوفى عليها، وحين نحاول ردها وعدة قبولها نجد كل الإصرار من ذوي المتوفى بحجة أنها على نية المتوفى، على الرغم من أنه كان بإمكانهم إنشاء رابط عبر منصة إحسان وهي جهة رسمية تحفظ جميع الحقوق وتقوم بإيصالها في المكان الصحيح دون المبالغة في شراء كل هذه التوزيعات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسعار مبالغ فيها كلها تأتي تحت نية الصدقة ونية المتوفى الذي هو بحاجة للدعاء والصدقة في ظهر الغيب بعد وفاته)).
مكياج في العزاء
من جانبها، أوضحت نوره الجاسم أن كثيرا من التوزيعات والهدايا وغيرها من الأمور الجديدة التي انتشرت في العزاء، بخاصة عزاء النساء، تعد دخلية، وقد غزت مناسبات العزاء خلال الفترة الأخيرة، وعليها طلب كبير.
ونوّهت إلى أن من المظاهر الجديدة والغريبة في العزاء أن ((بعض العوائل الكبيرة تتفق مع خبيرة مكياج توجد طوال أيام العزاء في مكان العزاء تعمل على تجهيز السيدات من ذوي المتوفى بمساحيق التجميل الخاصة بالعزاء، التي تعطي ستايل وشكلاً موحداً لهن، في حين أن البعض يذهب إلى المشاغل النسائية قبل التوجه للعزاء وذلك لإضافة هذه الصبغة على وجوههن)).
وبينت أن ((هذه العادات دخيلة على تقاليدنا، ويجب الحد منها)).
وأكدت ((أن هناك عائلات لا تزال ترفض كل هذه الأمور، حيث تفتح منازلها لتقبل العزاء في المتوفى منها لمدة ثلاثة أيام، وتقدم خلالها الماء فقط للمعزين، وتحصر الحضور لأداء واجب العزاء ما بين صلاتي المغرب والعشاء دون أي مبالغة أثناء استقبال المعزين)).
عزاء في المقبرة
بدوره، يبين ياسر محمد أن هناك عائلات كثيرة تقصر مراسم العزاء على المقبرة، وهي تعلن عند الوفاة أن العزاء سيكون في المقبرة فقط أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل النصية، أو عبر إنشاء قروب واتساب يتم تقديم العزاء من خلاله.
وقال ((هذا الأمر يعود لذوي المتوفى))، مشيراً إلى أن ((بعض العائلات تمنع إقامة الولائم داخل مقر العزاء، وبعضها يكتفي بوليمة عشاء خلال كل من أيام العزاء الثلاثة، مع إقامة العزاء من بعد صلاة المغرب وعند آذان العشاء ينصرف الجميع إلى منازلهم، وهذا الأمر أعطى خصوصية وارتياحاً كبيراً لأسر المتوفى، حيث لا يبقى معهم سوى الإخوة والأقارب من الدرجة الأولى، وهذا يمنع كثيراً من مظاهر البذخ التي كانت تحدث في فترات سابقة والتي أرهقت كثيراً من الأسر)).
ـ مناسبات العزاء تشهد مظاهر جديدة
ـ توزيعات وهدايا تقدم من ذوي المتوفى للمعزين
ـ الهدايا تضم عطوراً ووروداً ترمز إلى الفراق
ـ تشتمل التوزيعات على سجادات صلاة وتلبيسات مصاحف
ـ بعض العائلات تحضر متخصصة ماكياج لتجهيز السيدات في العزاء

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