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قضايا احتكار Google.. هل تأخرت 5 سنوات أم تقدمت سنتين؟

9/26/2024 11:40:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت شركة جوجل google إلى هزيمة ساحقة عندما قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا أن شركة التكنولوجيا العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للبحث عبر الإنترنت.
تكهن كثيرون كيف سيؤثر قرار أميت ميهتا الطريقة التي تدير بها جوجل أعمالها، أو يغير بنية الإنترنت أو يهز الفرص للشركات الناشئة.
تناول برنامج Equity، وهو برنامج تليفزيوني تبعات وانعكاسات القرار على عالم الأنترنت، حيث جلست ريبيكا بيلان مراسلة لموقع techcrunch مع نيل تشيلسون المحامي وعالم الكمبيوتر ورئيس سياسة الذكاء الاصطناعي في معهد الوفرة، لمحاولة فهم ما هو على المحك بالنسبة لجوجل في قضية البحث عبر الإنترنت.
وما الذي يمكن توقعه في محاكمة مكافحة الاحتكار القادمة لتكنولوجيا الإعلانات في جوجل.
كيف سيغير الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد اللعبة بالنسبة لجوجل على وجه الخصوص ومكافحة الاحتكار بشكل عام.
قرار ميهتا
في 5 أغسطس الماضي حكم ميهتا بأن شركة google صرفت بشكل غير قانوني لسحق منافسيها والحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتصلة بها.
ويعد القرار، الذي وصف بأنه تاريخي، ضربة كبيرة لشركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لجوجل، ويمكن أن يعيد تشكيل كيفية عمل شركات التكنولوجيا العملاقة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية على جوجل عام 2020 بسبب سيطرتها على حوالي 90% من سوق البحث عبر الإنترنت.
وهذه إحدى الدعاوى القضائية التي رُفعت على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تحاول سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية تعزيز المنافسة في الصناعة.
وقد وُصفت هذه القضية بأنها تعد تهديدا وجوديا لجوجل ومالكها نظرًا لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت.
دعوى جديدة
في 24 يناير 2023، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية أخرى ضد جوجل متهمة الشركة بـ((احتكار سوق تكنولوجيا الإعلان)).
ووفقًا لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الوزارة، استفادت جوجل من مزيج أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها – خاصةً تبادل الإعلانات وخادم إعلانات الناشر – للسيطرة على سوق الإعلانات البرمجية.
تقنية الإعلان
بدأت المرافعات الافتتاحية للقضية الجديدة خلال الأيام الماضية وستستكشف ميول جوجل المناهضة للمنافسة. وهذه المرة، ستقرر المحاكم ما إذا كانت جوجل قد أنشأت احتكارًا لتكنولوجيا الإعلان يسحق المنافسة ويجبر الناشرين والمعلنين على استخدام منتجات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بجوجل، كما زعمت وزارة العدل الأمريكية في شكواها الأولية في يناير 2023.
قال تشيلسون ((تدافع وزارة العدل عن سوق ضيقة. في شكواها تركز على مجموعة محددة للغاية من تقنيات الإعلان)). هذه المجموعة هي إعلانات العرض، التي تظهر على جانب صفحة الويب، والتي تحتل فيها جوجل مكانة مهيمنة.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن ((جوجل تسيطر على أجزاء رئيسة من النظام البيئي للتكنولوجيا الإعلانية، مثل الأدوات التي تمكن المعلنين من شراء إعلانات العرض أو التي تمكن الناشرين من بيع مساحات إعلانية، وهو ما يسمح للشركة بالتلاعب بأسعار الإعلانات، وإلحاق الضرر بالمنافسين وتفضيل خدماتها الخاصة)).
وقال تشيلسون إنه يتوقع أن تزعم جوجل أن المعلنين لديهم كثير من الخيارات فيما يتعلق بإعلانات العرض ((لذا، سواء كان ذلك على شاشة التليفزيون أو تذهب إلى صحيفة نيويورك تايمز أو تذهب إلى فيسبوك، فهذه كلها جهات متنافسة لأن المعلنين يختارون فيما بينها عندما يحاولون تحديد كيفية عرض الإعلانات))، كما قال تشيلسون.
تاريخ عمليات الاستحواذ
أشار تشيلسون إلى أن وزارة العدل من المرجح أن تسلط الضوء على تاريخ عمليات الاستحواذ التي قامت بها جوجل، حيث اشترت شركة دبل كليك في عام 2008 والتي أصبحت العمود الفقري لأعمالها الإعلانية.
كما اشترت جوجل شركة أدميلد في عام 2011 للحصول على مزيد من السيطرة على جانب العرض في سوق الإعلانات.
ولكن جوجل من المرجح أن تدحض هذه المشتريات بالإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل وافقتا على هذه الصفقات في ذلك الوقت.
الاحتكار مقابل الحفاظ عليه
الفرق الرئيس بين الحالتين يتعلق بكيفية وصول جوجل إلى حالة الاحتكار وكيفية الحفاظ على حالة الاحتكار.
((لقد بذل القاضي ميهتا قصارى جهده [في قضية البحث عبر الإنترنت] ليقول إن جوجل حققت... قوتها السوقية من خلال المستهلكين الذين وجدوها شائعة جدًا ورغبوا في استخدامها))، كما علق تشيلسون على قضية البحث عبر الإنترنت.
((إن قضية بحث جوجل تتعلق بشكل أكبر بالحفاظ على احتكارها في القمة من خلال ما قررت المحكمة أنه عقود مناهضة للمنافسة كانت تبرمها، على سبيل المثال، مع شركة أبل للحصول على المركز الافتراضي على iPhone كمحرك بحث)) تابع تشيلسون.
((إن قضية تكنولوجيا الإعلان تتعلق بشكل أكبر بكيفية وصول جوجل إلى هذه الحصة السوقية من خلال سلوكها في الطريق إلى الصعود، في حين أن قضية البحث تتعلق بشكل أكبر بكيفية بقاء جوجل في القمة باستخدام هذه العقود الحصرية؟))
التأثير على النتائج
تكهن كثيرون أن جوجل قد تضطر إلى تفكيك أعمالها، أو مشاركة البيانات مع المنافسين، أو فتح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها نتيجة لحكم احتكار البحث عبر الإنترنت. لكن تشيلسون ليس متأكدًا من ذلك.
وأشار تشيلستون إلى أن ميهتا استبعد في وقت مبكر بعض الشكاوى التي كانت لتقترح تقسيم أعمال جوجل كعلاج مناسب لعقودها الحصرية. وقال ((من الصعب أن نرى كيف أن تقسيم جوجل هو العلاج المناسب هنا. العلاج الواضح هو القول بأن جوجل لم تعد قادرة على إبرام مثل هذه العقود)).
وهذا يعني أن هذا يشكل سابقة لمنع مثل هذا السلوك بمجرد حصول الشركة على احتكار.
في حين أنه في قضية تقنية الإعلان القادمة، فإن الادعاءات هي أن جوجل حققت احتكارها من خلال سلوك مناهض للمنافسة، وهو ما من شأنه أن يدعم الحجة الداعية إلى تفكيك الشركة.
((ورغم أنك قد تواجه مجموعة من المخاوف بشأن سيادة القانون إذا كنت تحاول التراجع عن عمليات الاندماج التي بدأت قبل 16 عامًا))، كما يقول تشيلسون. ((قد يبدأ الناس في التفكير، حسنًا، إذا كنت قد أتعرض للمقاضاة بعد 16 عامًا إذا نجحت في هذا الاندماج، فربما أفكر مرتين قبل القيام بشيء منطقي من الناحية التجارية)).
تأخير أم تبكير
يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طبيعة الطريقة التي يبحث بها الناس عن المعلومات. ومن عجيب المفارقات أن جوجل كانت أول من اخترع بعض التكنولوجيات الحديثة، مثل هندسة المحولات، التي تعمل على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة. ولكن شركات أخرى أصغر حجماً مثل OpenAI هي التي قفزت إلى الساحة وأجبرت جوجل على البدء في القيام بشيء يبدو مختلفًا تمامًا عن البحث التقليدي.
وعندما سأل بيلان تشيلسون عما إذا كانت قضايا الاحتكار التي رفعتها جوجل قد تأخرت 5 سنوات، زعم أنها ربما جاءت قبل عامين من الموعد المحدد. وقال: ((المشكلة هنا هي أن جوجل تواجه منافسة، وربما نرفع هذه القضية في الوقت الذي يتعرض فيه نموذج أعمال جوجل لتهديد خطير للغاية، لذا فبعد عامين قد ننظر إلى الوراء ونقول: لماذا رفعنا دعوى قضائية ضد جوجل بتهمة مناهضة المنافسة؟ لقد تم سحقهم)).
إن البحث عبر الإنترنت ليس الشيء الوحيد الذي يتغير مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. فالإعلانات المصورة، والإعلانات الرقمية بشكل عام، سوف تتغير أيضًا.
نقرات البحث
تستخدم جوجل النقرات عبر البحث القائم على الروابط لتحديد المعلن الذي يتعين عليه دفع ثمن الإعلان ومن يحصل على المال. لكن هذا لا ينجح تمامًا مع نموذج مثل نموذج Perplexity، والذي يتصور أن الناشرين يحصلون على حصة من عائدات الإعلانات إذا ظهر محتواهم استجابة لاستعلام.
((على سبيل المثال، إذا بحثت عن تأمين سيارة على جوجل، فإن عملية شراء الإعلان هذه دقيقة للغاية، لأنك تعلم أن شخصًا ما يبحث عن تأمين، وإذا تمكنت من الحصول على هذه النقرة، فقد تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات على مدار حياة المستهلك))، كما قال تشيلسون. ((لذا فإن هذه الإعلانات مفيدة للغاية للغاية. من الصعب أن نرى كيف يتناسب ذلك تمامًا مع الإعلان الذي تم وضعه بواسطة الذكاء الاصطناعي)).
وأشار تشيلسون إلى أن نموذج Perplexity قد يظهر أيضًا في حالة Google، لأنه يمثل مشاركًا جديدًا في سوق الإعلانات المصورة التي تقاضي فيها وزارة العدل Google.
وزعم تشيلسون أنه خلال 10 سنوات، قد يتغير النظام البيئي عبر الإنترنت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير لدرجة أن المحادثة حول مكافحة الاحتكار ستبدو مختلفة تمامًا.
وقال ((أعتقد أننا يمكن أن نتوقع أن نرى أنه من الأكثر كفاءة أن تمتلك شركات صغيرة.. يمكنها أن تتفوق على وزنها إذا كان الذكاء الاصطناعي إلى جانبها))، مشيرًا إلى أن ((هذا قد يتسبب في تغيير في التوزيع حيث ستستخدم عدد من الشركات الصغيرة والرشيقة الذكاء الاصطناعي للقيام بكثير من العمل البيروقراطي الذي تستخدم المنظمات الكبيرة الأشخاص من أجله اليوم)).
قضايا ضد Google
* قضية احتكار البحث عبر الإنترنت
ـ رفعت عام 2000
ـ أقامتها وزارة العدل الأمريكية
ـ أصدر القاضي حكما بإدانة جوجل في 5 أغسطس الماضي
* قضية احتكار تكنولوجيا الإعلانات
ـ رفعت في 24 يناير 2023
ـ بدأت جلساتها في 9 سبتمبر الجاري
التكهنات حول مصير google
ـ قد تضطر إلى تفكيك أعمالها
ـ قد تضطر إلى مشاركة البيانات مع المنافسين
ـ قد تضطر إلى فتح برمجة التطبيقات الخاصة بها نتيجة لحكم احتكار البحث عبر الإنترنت

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