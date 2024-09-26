متقاعدون يفتحون قلوبهم ومجالسهم للزوار

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي يتداول فيه كثيرون أحاديث عن الأزمات التي ترافق المتقاعدين، وأنهم يعانون الفراغ والوحدة، تتنافس مجموعة من المتقاعدين في محافظة صبيا على اجتذاب الزوار إلى مجالسهم البسيطة، وذلك عبر تفننهم بإقامة عدد من الفعاليات الثقافية والغنائية اليومية، وذلك بجهودهم الذاتية. وقد شكلت مناسبة اليوم الوطني فرصة مثالية لبعض تلك المجالس، ومنها جلسة أبوعمر التي خصص أعضاؤها مجلسهم للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على مواكبة تلك الاحتفالية.
ثقافية وغنائية
أوضح محمد عمر، وهو مؤسس جلسة أبوعمر للمتقاعدين في صبيا، أن فكرة الجلسة انطلقت بعد تقاعده عن العمل. وقال لـ((الوطن)): ((عملت في القطاع العسكري على مدى أكثر من 30 سنة، قضيت معظمها خارج صبيا، وبعد التقاعد عدت وعملت في وزارة الصحة بمستشفى صبيا العام إلى أن تقاعدت منه)).
وأضاف: ((بعد التقاعد من عملي في وزارة الصحة بدأت رحلة الفراغ بعد الوظيفة، وصرت أتردد على مجالس المتقاعدين حتى كوّنت هذه الجلسة التي تضم مجموعة من المتقاعدين الذين خدموا في قطاعات عدة بالدولة)).
وأشار عمر إلى أن الجلسة شهدت إقامة كثير من الفعاليات الثقافية والغنائية خلال الفترة الماضية، وقال: ((خصصنا فعالية في الجلسة للاحتفاء باليوم الوطني، وهذا أقل واجب نقدمه نحن المتقاعدين)).
وأضاف: ((لقد عاصرت خمسة من ملوك المملكة، بداية من الملك فيصل رحمه الله، وحتى عهد الملك سلمان أمد الله في عمره، وعايشت الرخاء والأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وهذا ما جعلنا نبادر إلى الاحتفاء باليوم الوطني تقديرا وعرفانا لهذا الوطن)).
وأكمل: ((قمنا بتزيين الجلسة بالأعلام والبالونات بجهودنا الذاتية. كما نظمنا حفلة غنائية تفاعل معها الحضور كثيرا من المنتمين إلى المجلس ومن خارجه)).
وبين أن ((هناك كثير الفعاليات والبرامج التي ستشهدها الأيام المقبلة، والتي خططنا لها، ونعمل على تنفيذها على أفضل وجه)).
قلوب خضراء
يجزم سالم جيلان أن جلسات المتقاعدين تعبر عن البساطة، وتقدم كثيرا من التسلية المفيدة. وقال: ((هناك عدد من جلسات المتقاعدين التي انتشرت في صبيا، وتعد جلسة أبوعمر الثالثة، وذلك بعد جلسة المتقاعدين التي أسسوها في السوق القديم تحت الهناقر)).
وأضاف: ((طغت شخصية أبوعمر على الجلسة، حيث يتمتع بحس الفكاهة والقدرة على سرد القصص بطريقة بسيطة وخاصة تجذب الانتباه)).
وتابع جيلان: ((بدأنا نصور أحداث الجلسة يوميا، حيث تشهد مساجلات شعرية وألعابا شعبية وقصصا وطرائف قديمة وحفلات غنائية، ومن هنا بدأ صيت الجلسة يذيع، وازداد عدد أعضائها المتقاعدين)).
وبيّن أن ((السبب في نقل الجلسة من موقعها القديم، لتخصيص البلدية موقعا لها في الحديقة، ولنا ما يقارب الشهر منذ انتقالنا إليه)).
وأكمل: ((تحظى الجلسة بحضور كبير جدا في معظم فعالياتها، وقد شهدت الحضور الأكبر خلال فعالية اليوم الوطني)).
وختم: ((المتقاعدون في صبيا يتمتعون بقلوب خضراء، وقد حرصوا على التسابق للاحتفاء بالوطن في اليوم الوطني، وقد صنعوا سعادتهم من خلال هذه المجالس البسيطة التي بدأ صيتها ينتشر، ويحظى بمكانة اجتماعية ملحوظة)).
- جلسات المتقاعدين تكثر في صبيا.
- الجلسات تنظم فعاليات عدة.
- الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية وترفيهية وغنائية.
- جلسة أبو عمر تصور بالفيديو وتحظى بإقبال المتقاعدين.
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