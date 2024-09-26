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متقاعدون يفتحون قلوبهم ومجالسهم للزوار

9/26/2024 11:40:26 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يتداول فيه كثيرون أحاديث عن الأزمات التي ترافق المتقاعدين، وأنهم يعانون الفراغ والوحدة، تتنافس مجموعة من المتقاعدين في محافظة صبيا على اجتذاب الزوار إلى مجالسهم البسيطة، وذلك عبر تفننهم بإقامة عدد من الفعاليات الثقافية والغنائية اليومية، وذلك بجهودهم الذاتية. وقد شكلت مناسبة اليوم الوطني فرصة مثالية لبعض تلك المجالس، ومنها جلسة أبوعمر التي خصص أعضاؤها مجلسهم للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على مواكبة تلك الاحتفالية.
ثقافية وغنائية
أوضح محمد عمر، وهو مؤسس جلسة أبوعمر للمتقاعدين في صبيا، أن فكرة الجلسة انطلقت بعد تقاعده عن العمل. وقال لـ((الوطن)): ((عملت في القطاع العسكري على مدى أكثر من 30 سنة، قضيت معظمها خارج صبيا، وبعد التقاعد عدت وعملت في وزارة الصحة بمستشفى صبيا العام إلى أن تقاعدت منه)).
وأضاف: ((بعد التقاعد من عملي في وزارة الصحة بدأت رحلة الفراغ بعد الوظيفة، وصرت أتردد على مجالس المتقاعدين حتى كوّنت هذه الجلسة التي تضم مجموعة من المتقاعدين الذين خدموا في قطاعات عدة بالدولة)).
وأشار عمر إلى أن الجلسة شهدت إقامة كثير من الفعاليات الثقافية والغنائية خلال الفترة الماضية، وقال: ((خصصنا فعالية في الجلسة للاحتفاء باليوم الوطني، وهذا أقل واجب نقدمه نحن المتقاعدين)).
وأضاف: ((لقد عاصرت خمسة من ملوك المملكة، بداية من الملك فيصل رحمه الله، وحتى عهد الملك سلمان أمد الله في عمره، وعايشت الرخاء والأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وهذا ما جعلنا نبادر إلى الاحتفاء باليوم الوطني تقديرا وعرفانا لهذا الوطن)).
وأكمل: ((قمنا بتزيين الجلسة بالأعلام والبالونات بجهودنا الذاتية. كما نظمنا حفلة غنائية تفاعل معها الحضور كثيرا من المنتمين إلى المجلس ومن خارجه)).
وبين أن ((هناك كثير الفعاليات والبرامج التي ستشهدها الأيام المقبلة، والتي خططنا لها، ونعمل على تنفيذها على أفضل وجه)).
قلوب خضراء
يجزم سالم جيلان أن جلسات المتقاعدين تعبر عن البساطة، وتقدم كثيرا من التسلية المفيدة. وقال: ((هناك عدد من جلسات المتقاعدين التي انتشرت في صبيا، وتعد جلسة أبوعمر الثالثة، وذلك بعد جلسة المتقاعدين التي أسسوها في السوق القديم تحت الهناقر)).
وأضاف: ((طغت شخصية أبوعمر على الجلسة، حيث يتمتع بحس الفكاهة والقدرة على سرد القصص بطريقة بسيطة وخاصة تجذب الانتباه)).
وتابع جيلان: ((بدأنا نصور أحداث الجلسة يوميا، حيث تشهد مساجلات شعرية وألعابا شعبية وقصصا وطرائف قديمة وحفلات غنائية، ومن هنا بدأ صيت الجلسة يذيع، وازداد عدد أعضائها المتقاعدين)).
وبيّن أن ((السبب في نقل الجلسة من موقعها القديم، لتخصيص البلدية موقعا لها في الحديقة، ولنا ما يقارب الشهر منذ انتقالنا إليه)).
وأكمل: ((تحظى الجلسة بحضور كبير جدا في معظم فعالياتها، وقد شهدت الحضور الأكبر خلال فعالية اليوم الوطني)).
وختم: ((المتقاعدون في صبيا يتمتعون بقلوب خضراء، وقد حرصوا على التسابق للاحتفاء بالوطن في اليوم الوطني، وقد صنعوا سعادتهم من خلال هذه المجالس البسيطة التي بدأ صيتها ينتشر، ويحظى بمكانة اجتماعية ملحوظة)).
- جلسات المتقاعدين تكثر في صبيا.
- الجلسات تنظم فعاليات عدة.
- الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية وترفيهية وغنائية.
- جلسة أبو عمر تصور بالفيديو وتحظى بإقبال المتقاعدين.

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