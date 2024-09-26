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الولايات المتحدة متورطة في الحروب الخارجية

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع رأي جديد أجراه معهد كاتو على 1500 أمريكي في الولايات الحاسمة المتأرجحة بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، أن الأمريكيين يشعرون بالإرهاق من المسار الحالي للسياسة الخارجية الأمريكية، ويقول أغلبهم إن الولايات المتحدة ((متورطة أكثر مما ينبغي)) في الشؤون العالمية والصراعات العالمية بنسب مرتفعه (ويسكونسن: 53%، بنسلفانيا: 50%، ميشيغان: 52%)؛ وتقول الأغلبية إن السياسة الخارجية الأمريكية لا تضع المصالح الأمريكية في المقام الأول (ويسكونسن: 62%، بنسلفانيا: 61%، ميشيغان: 60%)؛ وتعتقد أغلبية أن الولايات المتحدة تقترب ((عن كثب)) من الحرب العالمية الثالثة (ويسكونسن: 59%، بنسلفانيا: 51%، ميشيغان: 54%).
الشرق الأوسط
وتعتقد أغلبية الناخبين في هذه الولايات المتأرجحة أن تورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كان له تأثير أكبر على تدهور الأمن القومي الأمريكي (ويسكونسن: 47%، وبنسلفانيا: 50%، وميشيغان: 49%)، بل إن 8 من كل 10 ناخبين في هذه الولايات المتأرجحة يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل الصراعات الدائرة في المنطقة، حتى ولو خصصت لها المزيد من الأموال والجنود والموارد.
حرب إسرائيل وحماس
ويقول ثمانية من كل عشرة ناخبين في الولايات المتأرجحة إن الطريقة التي نفذت بها حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 كانت غير مقبولة، ومع ذلك، فإن الناخبين منقسمون بشأن الطريقة التي نفذت بها إسرائيل ردها، ويؤيد ثمانية من كل عشرة ناخبين في الولايات المتأرجحة وقف إطلاق النار الفوري في غزة.
ويعتقد سبعة من كل عشرة أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة مهمة للأمن القومي، ويعتقد أغلبهم أن الحرب قد تؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط (ويسكونسن: 73%، بنسلفانيا: 77%، ميشيغان: 73%)، وإذا اندلعت حرب أوسع نطاقًا، فإن هؤلاء الناخبين سيؤيدون إرسال المساعدات والمعدات العسكرية إلى إسرائيل (ويسكونسن: 51%، بنسلفانيا: 50%، ميشيغان: 44%)، ولكنهم لن يؤيدوا دخول الحرب نفسها (ويسكونسن: 53%، بنسلفانيا: 49%، ميشيغان: 48% يعارضون).
القيادة الأمريكية
ويرغب أغلبية الناخبين في هذه الولايات المتأرجحة في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا ((مشتركًا)) في العالم والشؤون العالمية (ويسكونسن: 57%، بنسلفانيا: 53%، ميشيغان: 58%) بدلاً من دور قيادي مهيمن (ويسكونسن: 38%، بنسلفانيا: 41%، ميشيغان: 32%)، وقليل من الناخبين يرغبون في ألا تلعب الولايات المتحدة أي دور قيادي على الإطلاق (ويسكونسن: 5%، بنسلفانيا: 6%، ميشيغان: 10%).
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الجمهوريين أكثر ميلاً من الديمقراطيين إلى القول إن الولايات المتحدة متورطة أكثر من اللازم في الشؤون العالمية، فإنهم أيضًا أكثر ميلاً من الديمقراطيين إلى القول إن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دور القيادة ((المهيمن)) في الشؤون العالمية.
أوروبا
تعتقد أغلبية الناخبين في الولايات المتأرجحة أن الحرب في أوكرانيا مهمة للأمن القومي الأمريكي (ويسكونسن: 65%، بنسلفانيا: 70%، ميشيغان: 71%)، كما تعتقد الأغلبية أن علاقة البلاد بأوكرانيا تقوي الولايات المتحدة (ويسكونسن: 43%، بنسلفانيا: 37%، ميشيغان: 40%)، ومع ذلك، فإنهم منقسمون بشأن تعامل الولايات المتحدة مع الحرب (ويسكونسن: 39%، بنسلفانيا: 41%، ميشيغان: 40% يوافقون)، وإرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا (ويسكونسن: 49%، بنسلفانيا: 45%، ميشيغان: 44% يؤيدون)، بعد معرفة أن الولايات المتحدة أرسلت لأوكرانيا
170 مليار دولار من المساعدات والمعدات العسكرية، أصبح الناخبون أكثر ترددًا في إرسال المزيد، وبدلاً من ذلك، يريد معظمهم تقليل أو إيقاف كمية المساعدات المرسلة في المستقبل (ويسكونسن: 50%، بنسلفانيا: 54%، ميشيغان: 57%).
ويعتقد أغلب الناس أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا في أوروبا (ويسكونسن: 59%، بنسلفانيا: 54%، ميشيغان: 63%)، لكن أغلب الناس في ويسكونسن وبنسلفانيا يعتقدون أنه من غير المرجح أن يجر ذلك الولايات المتحدة (ويسكونسن: 52%، بنسلفانيا: 55%)، وفي ميشيغان، يعتقد عدد أكبر قليلاً أن أمريكا قد تجر إلى الحرب (53%)، ومع ذلك، يعارض الأمريكيون إرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا إذا كان ذلك يخاطر بجر الولايات المتحدة إلى الحرب.
حلف شمال الأطلسي
إن الناخبين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن لديهم آراء إيجابية قوية بشأن حلف شمال الأطلسي (ويسكونسن: 60%، بنسلفانيا: 56%، ميشيغان: 55%)، ولا يرغب سوى عدد قليل من الأمريكيين في الانسحاب من المنظمة (ويسكونسن: 15%، بنسلفانيا: 13%، ميشيغان: 15%)، والجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف الناخبين يقولون إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تستمر في الدفاع عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تفشل في اتباع قاعدة الحلف التي تقضي بأن تسهم بنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع (ويسكونسن: 44%، بنسلفانيا: 52%، ميشيغان: 47%).
ومن المرجح أن يوافق الناخبون في الولايات المتأرجحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى في حلف شمال الأطلسي لأن المشاركة الأمريكية ضرورية للسلام والاستقرار في أوروبا (ويسكونسن: 71%، بنسلفانيا: 74%، ميشيغان: 70%) أكثر من أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من حلف شمال الأطلسي؛ لأن الأوروبيين يستغلون دفاع الولايات المتحدة مجانًا (ويسكونسن: 29%، بنسلفانيا: 26%، ميشيغان: 30%).
المنهجية
تم تصميم وتنفيذ استطلاع معهد كاتو للسياسة الخارجية لعام 2024 من قبل معهد كاتو بالتعاون مع يوجوف جمعت يوجوف ردود الأمريكيين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 23 أغسطس 2024 جمعت الردود من عينات من 500 في كل ولاية

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