الولايات المتحدة متورطة في الحروب الخارجية

(MENAFN
- Al Watan)
أظهر استطلاع رأي جديد أجراه معهد كاتو على 1500 أمريكي في الولايات الحاسمة المتأرجحة بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، أن الأمريكيين يشعرون بالإرهاق من المسار الحالي للسياسة الخارجية الأمريكية، ويقول أغلبهم إن الولايات المتحدة ((متورطة أكثر مما ينبغي)) في الشؤون العالمية والصراعات العالمية بنسب مرتفعه (ويسكونسن: 53%، بنسلفانيا: 50%، ميشيغان: 52%)؛ وتقول الأغلبية إن السياسة الخارجية الأمريكية لا تضع المصالح الأمريكية في المقام الأول (ويسكونسن: 62%، بنسلفانيا: 61%، ميشيغان: 60%)؛ وتعتقد أغلبية أن الولايات المتحدة تقترب ((عن كثب)) من الحرب العالمية الثالثة (ويسكونسن: 59%، بنسلفانيا: 51%، ميشيغان: 54%).
الشرق الأوسط
وتعتقد أغلبية الناخبين في هذه الولايات المتأرجحة أن تورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كان له تأثير أكبر على تدهور الأمن القومي الأمريكي (ويسكونسن: 47%، وبنسلفانيا: 50%، وميشيغان: 49%)، بل إن 8 من كل 10 ناخبين في هذه الولايات المتأرجحة يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل الصراعات الدائرة في المنطقة، حتى ولو خصصت لها المزيد من الأموال والجنود والموارد.
حرب إسرائيل وحماس
ويقول ثمانية من كل عشرة ناخبين في الولايات المتأرجحة إن الطريقة التي نفذت بها حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 كانت غير مقبولة، ومع ذلك، فإن الناخبين منقسمون بشأن الطريقة التي نفذت بها إسرائيل ردها، ويؤيد ثمانية من كل عشرة ناخبين في الولايات المتأرجحة وقف إطلاق النار الفوري في غزة.
ويعتقد سبعة من كل عشرة أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة مهمة للأمن القومي، ويعتقد أغلبهم أن الحرب قد تؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط (ويسكونسن: 73%، بنسلفانيا: 77%، ميشيغان: 73%)، وإذا اندلعت حرب أوسع نطاقًا، فإن هؤلاء الناخبين سيؤيدون إرسال المساعدات والمعدات العسكرية إلى إسرائيل (ويسكونسن: 51%، بنسلفانيا: 50%، ميشيغان: 44%)، ولكنهم لن يؤيدوا دخول الحرب نفسها (ويسكونسن: 53%، بنسلفانيا: 49%، ميشيغان: 48% يعارضون).
القيادة الأمريكية
ويرغب أغلبية الناخبين في هذه الولايات المتأرجحة في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا ((مشتركًا)) في العالم والشؤون العالمية (ويسكونسن: 57%، بنسلفانيا: 53%، ميشيغان: 58%) بدلاً من دور قيادي مهيمن (ويسكونسن: 38%، بنسلفانيا: 41%، ميشيغان: 32%)، وقليل من الناخبين يرغبون في ألا تلعب الولايات المتحدة أي دور قيادي على الإطلاق (ويسكونسن: 5%، بنسلفانيا: 6%، ميشيغان: 10%).
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الجمهوريين أكثر ميلاً من الديمقراطيين إلى القول إن الولايات المتحدة متورطة أكثر من اللازم في الشؤون العالمية، فإنهم أيضًا أكثر ميلاً من الديمقراطيين إلى القول إن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دور القيادة ((المهيمن)) في الشؤون العالمية.
أوروبا
تعتقد أغلبية الناخبين في الولايات المتأرجحة أن الحرب في أوكرانيا مهمة للأمن القومي الأمريكي (ويسكونسن: 65%، بنسلفانيا: 70%، ميشيغان: 71%)، كما تعتقد الأغلبية أن علاقة البلاد بأوكرانيا تقوي الولايات المتحدة (ويسكونسن: 43%، بنسلفانيا: 37%، ميشيغان: 40%)، ومع ذلك، فإنهم منقسمون بشأن تعامل الولايات المتحدة مع الحرب (ويسكونسن: 39%، بنسلفانيا: 41%، ميشيغان: 40% يوافقون)، وإرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا (ويسكونسن: 49%، بنسلفانيا: 45%، ميشيغان: 44% يؤيدون)، بعد معرفة أن الولايات المتحدة أرسلت لأوكرانيا
170 مليار دولار من المساعدات والمعدات العسكرية، أصبح الناخبون أكثر ترددًا في إرسال المزيد، وبدلاً من ذلك، يريد معظمهم تقليل أو إيقاف كمية المساعدات المرسلة في المستقبل (ويسكونسن: 50%، بنسلفانيا: 54%، ميشيغان: 57%).
ويعتقد أغلب الناس أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا في أوروبا (ويسكونسن: 59%، بنسلفانيا: 54%، ميشيغان: 63%)، لكن أغلب الناس في ويسكونسن وبنسلفانيا يعتقدون أنه من غير المرجح أن يجر ذلك الولايات المتحدة (ويسكونسن: 52%، بنسلفانيا: 55%)، وفي ميشيغان، يعتقد عدد أكبر قليلاً أن أمريكا قد تجر إلى الحرب (53%)، ومع ذلك، يعارض الأمريكيون إرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا إذا كان ذلك يخاطر بجر الولايات المتحدة إلى الحرب.
حلف شمال الأطلسي
إن الناخبين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن لديهم آراء إيجابية قوية بشأن حلف شمال الأطلسي (ويسكونسن: 60%، بنسلفانيا: 56%، ميشيغان: 55%)، ولا يرغب سوى عدد قليل من الأمريكيين في الانسحاب من المنظمة (ويسكونسن: 15%، بنسلفانيا: 13%، ميشيغان: 15%)، والجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف الناخبين يقولون إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تستمر في الدفاع عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تفشل في اتباع قاعدة الحلف التي تقضي بأن تسهم بنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع (ويسكونسن: 44%، بنسلفانيا: 52%، ميشيغان: 47%).
ومن المرجح أن يوافق الناخبون في الولايات المتأرجحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى في حلف شمال الأطلسي لأن المشاركة الأمريكية ضرورية للسلام والاستقرار في أوروبا (ويسكونسن: 71%، بنسلفانيا: 74%، ميشيغان: 70%) أكثر من أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من حلف شمال الأطلسي؛ لأن الأوروبيين يستغلون دفاع الولايات المتحدة مجانًا (ويسكونسن: 29%، بنسلفانيا: 26%، ميشيغان: 30%).
المنهجية
تم تصميم وتنفيذ استطلاع معهد كاتو للسياسة الخارجية لعام 2024 من قبل معهد كاتو بالتعاون مع يوجوف جمعت يوجوف ردود الأمريكيين في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 23 أغسطس 2024 جمعت الردود من عينات من 500 في كل ولاية
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