Friday, 27 September 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المبادئ الهلامية في عالم الإفساد

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)في عالم((الإفساد)) مبادئ هلامية، وقناعات خاطئة كاذبة، يريدون فرضها بشكل ((راديكالي)) متذاكٍ، مبادئ وقناعات يتم تغذية القطيع بها، لحماية مشروعاتهم الخطيرة على الفرد والمجتمع، ولتيسير ((الأعمال القذرة)) لجمع أكبر قدر من ((الثروة)) على حساب الحمقى.
(2)
((الشهامة)) مبدأ ((مطاطي)) في أوساط الشباب، هناك ترويج لمبدأ ((حمل القضية عن الصديق))، وهي أن يعترف أحدهم بأنه مسؤول عن جريمة قام بها صديقه، كي لا يتضرر زواج الأخير، أو ترقيته، أو مصلحته، ليذهب ((الشهم!)) إلى السجن لقضاء محكومية لا ناقة له فيها ولا جمل، هذه ليست شهامة، هذا منتهى الحمق!، ولا يماتن حصيفٌ ذا لبٍّ، أن " الطيور على أشكالها تقع" .
(3)
التبليغ عن الفساد شرف، وعن الإفساد قوة، وعن ((المفسد)) شجاعة، بيد أن رموز الفساد والإفساد، يروجون في أوساط الشباب، والمراهقين، أن التبليغ عن ((السفلة)) رذيلة، ويغنون: ((ترى البلاسة من كبار العذاريب.. ترى البلاسة ماتطوّل لحاكم))!، و((البلاسة)) هي مصطلح شعبي يُقصد به تبليغ ((السلطة التنفيذية)) عن عمل/شخص خارج عن القانون، ويراها العرب - جهلا - عيباً وعاراً.
(4)
قد لا يصدق القارئ أن في الأوساط الشعبية من يتم مدحه - شعرا ونثرا - لأنه ((متلف المال))، وبالمقابل ذم لـ((جمع المال))، وتمجيد للفقر، وكأن ((العلم الغانم)) لا يمكن أن يلتقي مع مال يستر الحال، ويغني عن الناس، وأمان من الفقر ((البغيض)).
(5)
الوالدان عائق، و((الدين)) قيود، ومناكفة الأجهزة الأمنية ((بطولة!))، و((السجن للرجال!))، والحرية - حريتهم التي يعتقدونها - تستحق العذاب!، والثقافة ثقيلة دم، والقراءة بلا قيمة، والزنا فحولة، والخيانة ذكاء، والذئب مضرب مثل، وفقدان العقل ((كيف))، بل في الماضي القريب هناك تمجيد، وتخليد، لأيقونات ((إفساد)) بشكل غريب، مريب، ممنهج.
(6)
هذا ما يتم حقنه في ((اللاوعي))، وزرعه في ((العقل الجمعي))، و إخضاع ((المراهقين)) له، في تحفيز مستمر لمسار ((الدوبامين)) الحاسم، مبادئ هدامة، وقناعات خاطئة، تهدف للسيطرة، وبالتالي تحقيق الأهداف، كل هذا يحدث في الدرك الأسفل من المجتمع، حيث الظلام، والظلم، والضلال.

MENAFN26092024000089011017ID1108721443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث