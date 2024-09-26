Friday, 27 September 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرأة الكاتبة وتفكيك الذات الذكورية

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تتباين صور الخوف والرغبة في حماية الذات في النصوص الأدبية النسوية العربية حيث تنزوي البطلات باختيارهنّ في سلسلة من القواقع المعنوية. وعلى الرغم من خروجهن من قوقعة المنزل إلى التعليم والعمل في الحياة المعاصرة، إلا أن التقوقع حول الذات لا يزال يجتاح هذا السرد النسوي في دوائر زمانية وأخرى مكانية، حيث قد يبدأ التقوقع من التقوقع في الجسد، ليمتد إلى داخل المنزل، فالحي فالمدينة، لينتهي في الدولة ثم الكون. وأشكال التقوقع في كل تلك الأماكن هو صناعة الدوائر العازلة للذات داخل كل مكان من تلك الأمكنة، وتتمثل الدوائر العازلة في النفس أو الذات، بمعنى أن التقوقع في الدوائر، مهما اتسعت، يتضادّ مع الانفتاح على العالم والآخرين.
أما الدوائر الزمانية فتتمثل في الانقطاع في اللحظة المعاصرة، بسبب القطوع التي طرأت على الذاكرة/ الذات، بفعل التغيير الحضاري المتلاحق، وتركيز الكاتبات على هذه اللحظة يُعد هرباً من التغيير المستمر في الزمان والمكان لمحاولة الإمساك بتلك اللحظة الخالدة (الآن والهُنا)، حيث تنحصر الذات في الحاضر وعن طريق الاسترجاع، وتُصبح هذه اللحظة الواحدة زمناً ممدوداً، تتحوَّل فيها الدقائق- داخل الوعي- إلى ساعات طويلة.. وهنا يظهر شكل الدائرة في تركيب القصة حيث النهاية هي نفسها البداية. وبهذا تهرب الكاتبة من المتغيرات التي تزخر بها أطراف عجلة الدائرة إلى مركز الدائرة حيث السكون والتأمل.
الهوية لا تتجسد
تقول لطيفة الزيات في ((أوراق شخصية)): ((ونحن نفقد هذه الذات... نصبح محدودين، محبوسين في قفص، متحلّقين حول الأنا، حين نغرق في بحر من التفاهات، وفى دائرة أبدية خبيثة... إلى قدرنا ونهايتنا، ونحن إذّ ذاك نفقد ذواتنا، لا بمعنى استعاري، بل فعلاً وواقعاً... إلى حدّ لا نصبح معه بعد ذلك أنفسنا)).
وتعكس هذه القواقع، إجمالا، إشكالية أخرى أساسها الهوية؛ ذلك أنه في الوقت الذي تكون فيه موضع تساؤل من طرفها؛ فإنها ستبقى على الدوام مشغولة بتأكيد وجودها، ولا يمكن أن يضعف هذا الهاجس الذاتي إلا عندما تختفي الشروط التي تهدد المرأة في حضورها الأنطولوجي. فالهوية ((صيرورة تتخلق في اللاوعي عبر الزمن، وليست معطىً في الوعي مع الميلاد... ولذلك فإن الهوية لا تتجسد كشيء متكامل فينا، وإنما هي حالة من التماهي في صيرورة متحولة دوماً. تتخلق فيها الهوية في داخلنا كأفراد، لا من تحقُّق الذات بالكامل، وإنما في فقدانها لهذا التحقُّق والتكامل أو من الطريقة التي نتصور من خلالها أن الآخر موجود خارجنا ويتصورنا بها)).
ينطوي هذا التصور بالطبع على زعزعة جذرية للمفهوم القديم للذات المركزية الثابتة. ويطرح بديلاً له حقيقة أن الذات -هي- في سعي مستمر لتخليق ذاتها وصوغ هويتها، أي أنها تبني باستمرار سيرتها وصيرورتها معاً، بصورة تنسج عبرها الأجزاء المختلفة لذواتنا في وحدة تسعى على الدوام لاحتياز الاكتمال المفقود. تقول لطيفة الزيات: ((وحين نطعن في السنّ نُسقط الكثير من التحفظات عن الذات، وتواتينا الجرأة على وضع هذه الذات موضع التشريح الدامي والموجع، ولا تواتينا الجرأة في مثل هذه السن المتقدمة إلا إذا واتانا النضوج، ومع النضوج التصالح مع الذات، واندراج مسار هذه الذات في عقد منظوم)).
الواقع والمصير والبصمة
فالذاتية هنا ليست مرتكزاً- نسوياً- فحسب؛ بل هي الخروج من الصمت، والاسترداد لذاكرة الكلمات؛ ذلك لأن الصمت لا يُعد انعكاساً مباشراً لمكانة النساء أو دورهن في المجتمع...؛ بل ما تقوله هؤلاء النساء وما سيقلنه بالفعل، من نصوص غنية ومتجانسة أو محدودة وغير مفهومة، تنتمي في ظاهرها إلى الترجمة الذاتية أو لا تنتمي، يجب تأويله من منطلق الظروف التاريخية والسياسات الاجتماعية...هذا ما دفع بـ))جاك لاكان((إلى تأكيد أن الهوية مبنية بالطريقة نفسها التي تُبنى بها اللغة، وأن اللاوعي مبني هو الآخر وفق منطق العلاقات السياقية التي تتوالد بها المعاني من خلال عمليات الإرجاء والإزاحة.... وقد كشف ((دريدا )) أن كل مقولاتنا تحمل في تضاعيفها باستمرار الكثير مما نغفل عنه، أو نكون على درجات واهنة من الوعي به، لأن ذلك كله يسري في دم الكلمات إذا جاز التعبير.
تقول لطيفة الزيات- في الشيخوخة-: ((تأتّى علي أن أستعيد الكلمات لأبني من جديد لغتي... أصارع لكيلا يغيب خبري عن مبتدئي، لكيلا تغيب عنّي ذاكرتي... تأتّى عليّ أن أكون)).
وتُبلْور كتاباتُ ((ميشيل فوكو))، التي اهتمَّت بالبحث في سلالة الذات الحديثة، تصوُّرَه عن الذات الثقافية- إن جاز التعبير- حيث يتم إغراقها في المجتمع الحديث في سيل من الوثائق والمعلومات التي تتعلق بها أطروحة المعرفة/ القوة عنده، وهي أطروحة تتخلَّل الذات، وتتخلَّق بها، بحيث تصبح الذات مشتبكة في هذه العلاقات وليست منفصلة عنها.... وتتصل بنظرية فوكو تلك الذات التي تتخلَّق من خلال شبكة علاقات القوى، وتتبلور من تخلّل هذه الشبكة لكل مكونات هويتها... الأمر الذي أطاح بمركزية الذات وزعْزَع استقرارها.
تقول (( أحلام مستغانمي)) في حديثها عن روايتها ((ذاكرة الجسد)): ((إن كل رواية أولى هي بالدرجة الأولى سيرة ذاتية، ولذلك فإنني لم أبتعد عن نفسي... هذه المرأة هي أنا بحماقاتي ونزواتي، بتطرّفي في العشق، في عشق الوطن، هذه المرأة هي أنا بكلّ ما أحمل من تناقضات)). فمنازل الذّات لا تتحقّق تدرّجاتُها، وصورها، وأنماط تمردها وخروجها على المجتمع إلا بالكتابة. لكن الذات أو الهوية الفردية تنبني بطريقة رمزية على أساس رغباتنا ودوافعنا النفسية المراوغة، والتي تعمل وفق منطق مغاير للمنطق العقلاني الصارم؛ فعمليات الوعي- مراوغة وغير واعية- لها منطقها الرمزي وبنيتها العميقة المغايرة كليّاً لبناء التسلسل السببي المنطقي... وقد تطورت هذه النظرية النفسية بشكل كبير على يد عالم النفس الفرنسي ((جاك لاكان)) الذي كشف عن الطبيعة المتشظية للذات الإنسانية... فقد برهن ((لاكان)) على أن وعي الذات بذاتها يتم من خلال صيرورة تتسم بالصعوبة والتعقيد. فالذات ليست جوهراً معطى. ولكنها شيء يكتشفه الطفل ويتعلمه من خلال التفاعل مع الآخرين... وما يسميه ((لاكان)) بـ ((مرحلة المرآة)) التي يرى فيها الطفل نفسه في المرآة فعلياً أو استعارياً لأول مرة كآخر.
تقول سمية رمضان- في ((أوراق النرجس)): ((التفتُ فالتقطتُ وجهي في المرآة، مياه المرآة متعرجة، تتماوج، تتطلع إليّ، تراوغني كالزئبق، أراها ولا أراها... ألمح البورتريه الذي رسمه لي فنانٌ قدير... أنظر إلى وجهي في اللوحة الزيتية وأراني أغمز لنفسي وأبتسم)).
أسئلة المتن النسوي
فالذاتيّة إذن، في المجمل من النصوص السردية الأنثوية، هي بمثابة الواقع والمصير والبصمة، حيث تنعكس عبر قوالب فنية تبدو في الأسلوب واللغة والبناء مثل ارتفاع ظاهرة ((الأنا)) وتصدير الذات الكاتبة في النص الأدبي- بوصفها البطلة- في مقابل تراجُع الرجل/ البطل إلى المواقع الخلفية في النص، كآخر أو كشخصية غير رئيسة في النص، كردّ فعلٍ غير واعٍ على تهميش المجتمع والتاريخ للمرأة في الواقع، وكذلك تبدو من خلال اتّباع أبنية فنية بعيْنِها كالبناء الدائري، وبناء رواية اللّاحدث، أضف إلى هيْمَنة المونولوجية على الحوارية، وتجلّى الخطاب الإنشائي على الخبري، ومثل هذه السمات قد لا توجد بالضرورة دائماً في النصوص الأنثوية كافة، لكنها موجودة في الغالب الأعظم من النصوص الأنثوية بطريقة تبدو كظاهرة تعكس التنوُّع الحاصل داخل هذه النصوص، الأمر الذى يؤكد حضور هذا الأدب بخصوصية أسلوبية وموضوعية بعَيْنها، وهي ظاهرة تعكس خصوصيته وتمايزه؛ فقوة الأدب تكمن في اختلافه وتنوعه لا في تشابهه فقط..
بل يظل التمحور حول الذات هو السؤال المركزي الذي دارتْ في فلكه أسئلة المتن الروائي النسوي، حيث به تحوَّلت الكتابات الأنثوية إلى نوع من أدب الاعتراف الذي قام على البوح والتداعي.. وإستراتيجية الكاتبات هذه تعكس رغبتهن الجامحة في التفكيك والإزاحة للآخر، وهن بهذا يستعرن المفاهيم المفصلية للنسوية بمُناداتها بموت الرجل لتفكيك الذات الذكورية وإزاحتها، بل واعتبار الذكورية شبكة من المعاني المغلقة والتصورات الوهمية والخطابات المضللة التي يجب إزاحة منطلقاتها.
هكذا تفكك المرأة بالكتابة الذات الذكورية، بل استطاعت بالكتابة الخروج من الصمت إلى البوح، وعبر النصوص السردية، القصصية والروائية بخاصة، كانت تسرب جوانب من سيرتها بأُفق تخييلي إلى الخطاب الروائي. وذلك من خلال حِيَلٍ وأفانين تركز فيها على مكونات السيرة الذاتية بوصفها عناصر تكوينية في الخطاب الروائي، تُسهم في بلْورة وجهة نظرها تجاه الذّات والعالَم معاً، فضلاً عن إخفائها الأبنية الروائية لما توفره من إسهامات وخطابات ذاتية تغري الأوهام، وتُعيد صَوْع صور الكاتبات عن ماضيهن من حيث هو ما قَبل تاريخ حاضرهن.
لهذا كانت الرواية التي تكتبها المرأة، في خواصها، أقرب الفنون إلى ما يُسمى برواية ((نمو الذات)). وينتمي هذا النوع من الروايات إلى السيرة الذاتية، حيث البحث عن هوية الفرد أو الكاتب يكون هو الفكرة المركزية التي تدور في فلكها الرواية. لذا تتشابه رواية نمو الذات مع السيرة الذاتية الرومانتيكية التي تهتم كثيراً برحلة الفرد من البراءة إلى النضج.
* كاتبة وناقدة من مصر
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

MENAFN26092024000089011017ID1108721442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث