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علم الطبّ وإطالة العُمر

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) لو سُئلت يوماً هل تريد أن تعيش إلى عمر 120 سنة، معظمنا سيجيب: نعم، ولكن إذا احتفظنا بكامل صحّتنا الجسديّة والعقليّة والنفسانيّة والعاطفيّة. هنالك دائماً الخوف من الأمراض المتعدّدة التي تأتي مع الشيخوخة، ليس أقلّه: تردّي القدرة على الحركة والنسيان/الخرف (Dementia) والأوجاع المختلفة والمتزايدة. لكن هل هذه الأمراض حتميّة؟ وهل صار بالإمكان أن نحيا لعمر طويل ونبقى بصحّةٍ جيدة؟ يبدو أنّ البحوث العلميّة والطبيّة المستجدّة والمتزايدة في هذا المجال، تشير إلى أنّ ذلك لم يعُد مستحيلاً. والجواب يتوقّف، أوّلاً وأخيراً، على المرء ذاته، وكيفيّة إدارته لصحّته وغذائه وحركته وعقله وذاكرته. والدراسات الجديدة تشير إلى أنّ أمراض الشيخوخة ليست حتميّة طبيعيّة بالضرورة؛ وفي الإمكان، من الناحية الحيويّة/ البيولوجيّة تجنّبها ومعالجتها مبكّراً؛ فالشيخوخة في ذاتها أصبحت معترفاً بها كـ"مرض" يُمكن معالجته بالعودة إلى الأسباب الجذريّة الحقيقيّة له، وليس بمعالجة مظاهر عوارضه المتأخّرة. توجّهات في طبّ إطالة العُمر هنالك ثورة طبيّة حقيقيّة تحدث في "التعامل مع الشيخوخة"، وفي التوجّهات لإطالة العمر، غيّرت نظرة العالَم الطبيّة والاجتماعيّة لـ"مرض" الشيخوخة.
وثمّة مقاربات متعدّدة ومتقاطعة في هذا المجال.. من ذلك: - نظريّة "المعلومات" في مرض الشيخوخة، وصاحبها عالِم الوراثة الأسترالي ديفيد أندرو سنكلير - الطبّ الوظائفي/ طبّ المنظومة والشبكة، وصاحبه الطبيب والباحث في علم الطبّ، الأميركي مارك هايمان - طبّ الشيخوخة وله جمعيّة ومؤسّسات ومختبرات خاصّة به - طبّ نمط الحياة Lyfestyle Medicine، وله مؤسّساته ومستشفياته ومساقاته التعليميّة..
وقد أصبح ضروريّاً التعامُل مع "جسم طويل العمر" كوحدة متكاملة - لها مظاهر أمراض مختلفة – يحاول باحثو الطبّ والبيولوجيا الوصول إلى الأسباب الجذريّة Root Cause لتطوّرها وظهور أمراض الشيخوخة فيها، ومعالجة هذه الأسباب قَبل معالجة مظاهرها المرضيّة. والبدء هو في تحديد "دمغات" – Hallmarks – الشيخوخة وقياسها، ثمّ العمل على معالجتها، بما يؤدّي إلى التخفيف/ علاج، كلّ مظاهر الأمراض المزمنة الأخرى.
فجسم الإنسان مثل شبكة العنكبوت المتواصلة لمنظومة بيولوجيّة، تتنوّع الأنظمة والأعضاء فيها، لتضمّ بلايين الخلايا المتنوّعة، بما في ذلك الخلايا الوراثيّة والعصبونات العصبيّة وأجهزة التنفّس... إلخ والأطراف. إنّ معالجة هذه "المنظومة" يُمكن أن يبدأ في أيّ عمر بيولوجي، سواء في الثلاثينات أم في الثمانينات. وإذا كان التشخيص صحيحاً والعلاج مخصَّصاً للشخص بالذّات، فبالإمكان الوصول إلى نتائج مبهرة، ليكون لدينا ذلكم "الإنسان الحيويّ" بعمر الربيع البيولوجي، على الرّغم من أنّه قد يكون في عمر الشيخوخة الزمنيّ.
طبّ إدارة طول العمر Longevity Medicine
طبّ إطالة العمر هو مجموعة من مُمارسات الرعاية الصحيّة والوقائيّة التي ترتكز على المؤشّرات البيولوجيّة لطول العمر - مثل الساعات البيولوجيّة للعمر – من أجل الحفاظ على العمر البيولوجي الصحّي للمريض – وكذلك العمر السيكولوجي – أقرب ما يكون إلى الأداء الأفضل، قدر الإمكان، طالما كان المريض حيّاً. وطبّ الشيخوخة هو من الميادين المتعلّقة بذلك. ويتقدّم هذا الطبّ بسرعة منذ مطلع عشرينيّات قرننا الجاري. وقد سُمّي في العقد الأوّل من هذا القرن "طبّ إدارة طول العمر" وكان يُعتبر أحد فروع الطبّ البديل Alternative Medicine. وقد تمّ الاعتراف به في العام 2007 من طرف الجمعيّة الطبيّة الأميركيّة. ومن الأسماء المتداولة: طبّ ضدّ الشيخوخة Antiaging وطبّ إعادة التوالُد Regenerative. وهذا الميدان من الطبّْ لا يزال موضع جدل، ولا يزال خارج النظام الطبّي الرسمي في مختلف البلدان.
الموادّ التعليميّة لطبّ إطالة العمر وطبّ إطالة العمر هو اختصاصٌ طبّيّ جديد يُركّز على الخصوصيّة الفرديّة للشخص المُعالَج، ويعتمد الوقاية انطلاقاً من مؤشّرات حيويّة للشيخوخة وطول العمر، وهو اختصاص يتطوّر بسرعة، ويشمل علم الشيخوخة والطبّ الوقائي والوظائفي الدقيق. والسبب الرئيس لجهل الأوساط الطبيّة التقليديّة لهذه المؤشّرات يعود إلى غياب المفاهيم التعليميّة المنتظمة وموادّها في علوم الطبّ التقليدي، التي هي مساقات تُفصَّل لجمهورٍ محدَّد يتشكّل أساساً من الأطبّاء التقليديّين ورجال علم التكنولوجيا الحيويّة وأولئك المعنيّين بمهنة الصحّة العامّة.
ومن المتوقّع أن يؤثّر مفهوم إطالة العمر مع استمرار الحيويّة الصحيّة كأولويّة في قطاع العناية الصحيّة، كما سيؤثّر بشكلٍ قويّ على أدوات الوقاية الأوليّة والثانويّة. كما من المتوقّع تطوير مسارات تعليميّة طبيّة عن طبّ إطالة العمر. ويرتكز هذا التطوّر السريع في طبّ إطالة العمر على جَسر الهوّة بين موفّري الرعاية الصحيّة والخبراء متعدّدي الاختصاصات، مثل عِلميّي عِلم الشيخوخة وخبراء الذكاء الاصطناعي وعِلميّي الحاسوب والمعلوماتيّة.
ويحتاج موفّرو الرعاية الصحيّة إلى مساقاتٍ تعليميّة مصمَّمة بشكلٍ مباشر لمُستخدِمٍ محدَّد حول المستجدّات المتسارعة في طبّ إطالة العمر، وكيف يُمكن تطبيق هذه المعرفة بشكلٍ عامّ، بحيث يستطيع موفّرو خدمات الرعاية الصحيّة إدارة مستلزمات المرض من وجهة نظر طبّ إطالة العمر، وبما يشمل عناصر طبّ إطالة العمر الصحيّة على امتداد عمر الإنسان. فالشيخوخة مسيرة معقّدة متعدّدة العوامل قد تؤدّي إلى خسارة الوظائف البيولوجيّة، ما يجعل المرء عرضةً للكثير من الأمراض، وهي عموماً تختلف من شخصٍ لآخر.
إنّ التطوّر السريع في استخدام الطبّ المرتكز على الذكاء الاصطناعي يتطلّب ردوداً من تجمّعات متعدّدة الاختصاصات عالميّة التركيب، لبلْورة مساقاتٍ تعليميّة حول طبّ إطالة العمر. وتَنشط الأجواء الجامعيّة حاليّاً للتعاون مع خبراء الذكاء الاصطناعي لبلْورة مثل هذه المساقات التعليميّة. وبعض الجامعات يُعطي مثل هذه المساقات على الإنترنت. وقد تبلْورت في مثل هذه المساقات نظريّات حول الشيخوخة ومؤشّراتها الحيويّة، ونُظم تقييم صدقيّة المؤشّرات الحيويّة للشيخوخة وغيرها، مثل نُظم قياس العمر البيولوجي.
مؤسّسة علوم إطالة العُمر (LSF) Longevity Science Foundation
هذه المؤسّسة هي مؤسّسة عالميّة لا تبغي الربح، وهي تعمل على تطوير اختصاصات إطالة العمر من خلال تمويل البحث والتطوير للتكنولوجيّات الطبيّة المتعلّقة بإطالة مدّة الحياة البشريّة الصحيّة. وقد اضْطلعت هذه المؤسّسة بدورٍ مهمٍّ في استحداث جمعيّة طبّ إطالة العمر ودعْمها. الطبّ الوظائفيّ Functional Medicine الطبّ الوظائفي هو اختصاص طبّي جديد يرتكز على أنّ جسم الانسان هو مجموعة أنظمة بيولوجيّة مترابطة ومتداخلة، وأنّ أيّة معالجة للأمراض المُزمنة، وبخاصّة تلك المتعلّقة بطول العمر، لا بدّ أن تبدأ في البحث عن الأسباب العميقة الجذريّة Root Causes المؤثّرة على تفاعُل هذه الأنظمة في ما بينها، وليس تحليل المظاهر لكلّ مرض على حدة يُعالِج مظاهر المرض وليس الجذر العميق المتسبِّب به. طبّ نمط الحياة Lyfestyle Medicine يهدف هذا الطبّ إلى أخْذ أنماط الحياة من بواكيرها لضمان الصحّة مع طول العمر، من خلال اعتماد نمط يقوم على الصيغ الأمثل لـ: الغذاء، والنوم، والرياضة البدنيّة والفكريّة، وإدارة التوتّرات، وتنمية العلاقات الاجتماعيّة الأمثل، وبلْورة هدف جوهري ومضمون للحياة. أدوية لإطالة العمر يبقى هنالك الانتشار المتسارع والطريف لِما يُمكن اعتباره "أدوية" ضدّ الشيخوخة والهَرَم البيولوجي مثل راباميسين Rapamycin ومتفورتين Metformin، وهرمونات النموّ Growth Hormone وهذا له بحث علمي آخر.
*كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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