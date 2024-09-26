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دعائي لصديق

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أنكر صديق لي أني أديب وشاعر؛ وقال إني فيلسوف، وهو يعرف أني لا أدعي الفلسفة جهلا بها.
وهكذا غدوت بلا موقف؛ إلا موقف مسؤوليتي الضئيلة ((كمخلوق)) مسن؛ محكوم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ؛ ليؤدي ضريبة السن الثقيلة، في بقية عمره المجدبة. هذا الصديق من أبر أصدقائي، وأعرفهم بي، وأحبهم إلى صواب رأيي، وعمق معرفة، وصدق سريرة، وطهارة وجدان، والتزاما للحق، وجهرا به أحسن الله إليه؛ فقد حط عن عاتقي الموهون عبئا ما كان أحوجني إلى التخفف منه؛ منذ تجشم الناس لي، وتجشمت لهم؛ تلك المشقة في ما لم تتحقق به لنا معا أية جدوى ـ آمين.
***
بعد الخمسين لا يكون أمام الرجل غير الندم.. الندم على أنه لم يطلق لنفسه من قبل عنان شهواتها.. أو على أنه أطلق لها عنان شهواتها.
وللمرأة نفس الدور؛ ولكن قبل الأربعين.
أما المتزوجون فندامتهم على الزوجية فقط.
تجديف..
أليس في الوسع القضاء على شعار العمل للأجيال القادمة؟ هذا الشعار البالي من القدم.. الحلم الكبير الذي لم يكتب له قط أن يتحقق لجيل من الأجيال قبلنا على نحو ثابت. إن الأنبياء كانوا منطقيين.. إنهم بثوا الإيمان في قلوب جماهيرهم بأن الحياة عمل شاق، ومتاعب، وكدح مرير. جزاء احتمالها جنة الخلود في العالم الآخر.
***
كلتاهما تشكل خطرا مباشرا على عقلك: المرأة التي تحبها والمرأة التي تحبك، ولا سبيل لتوقي الجنون في الحالتين إلا بمعجزة خارجية.
***
هناك حكمة في كل اصطلاح.. فشهر العسل فترة ضرورية لتخفيف آثار الصدمة.. كما أن فترة الخطوبة اختبار لقدرة الزوجين على الخداع، والصبر؛ باعتبارهما ضمانا لمد أجل العِشرة بعد الزواج وقتا يكفي لإنتاج الأطفال الذين يصنعون التسوية الجبرية للعلاقة إن لم تسبقهم إليها المحكمة بطريقتها المألوفة في علاج المعضلات.
النذالة.. والتسامح..
في الحياة الزوجية؛ لا يضع حدا حاسما للأمور؛ إلا نذالة الرجل، أو تسامحه. وهنا لا معدى عن أن ترتفع النذالة إلى مستوى التسامح، أو ينحط التسامح إلى مستوى النذالة.
هذا مغلق.
1959*
شاعر وأديب سعودي ((1909 – 1972)).

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