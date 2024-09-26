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براعة زرقاء وصلابة خضراء

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلق الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال والأهلي والنصر، على الجولة الثانية من البطولتين القاريتين، إذ يسعى الزعيم وقلعة الكؤوس، اللذان حققا الانتصارات في الجولة الأولى، في مواصلة جموحهما وتفوقهما، وتسجيل نتائج مميزة في الجولة الثانية، فيما يريد النصر الوحيد من بين الثلاثي الذي لم ينجح في تسجيل الفوز في الجولة الأولى، أن يؤكد صحوته التي سجلها محليًا مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، وستكون نهاية سبتمبر الجاري، ومطلع أكتوبر المقبل موعدًا لثاني جولات البطولة القارية الكبرى.
مواصلة التوهج

يعد الهلال الذي سيستضيف الشرطة العراقي، في الأول من أكتوبر، أكثر الأندية السعودية المشاركة قاريًا توهجًا خلال الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما عاد بانتصار قوي ومميز من أمام الريان القطري، خارج قواعده، 3 /1، مما منحه وصافة المجموعة الثانية ((غرب القارة))، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني، ومتقدمًا بفارق الأهداف أيضًا عن الأهلي السعودي والوصل الإماراتي بفارق الأهداف.
وكان الزعيم أكثر الأندية السعودية زيارة لشباك منافسه في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل 3 أهداف، لكنه ليس الأقوى دفاعًا بعدما استقبلت شباكه هدفًا في المباراة التي جمعته أمام الريان القطري.
وخلال المباراة الأولى قدم الزعيم نفسه بشكل رائع وقدم كرة جميلة وممتعة للمتابعين، سواء الجماهير التي ساندت الفريقين في إستاد أحمد بن علي المونديالي، أو الذين تابعهوها خلف الشاشات.
ويطمح كبير آسيا إلى أن يواصل جموحه وقوته وأن يواصل تواجده في قمة المجموعة الصعبة، التي يتأهل منها 8 أندية إلى ثمن النهائي.
استمرار الانتصارات

لن تكون مهمة الأهلي سهلة، عندما يحل ضيفًا على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية، بعدما خرج بانتصار صعب أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني 1 /صفر، فيما لم يكن مقنعًا فنيًا في تلك المواجهة، التي شهدها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لكنه خطف الانتصار الذي منحه أول 3 نقاط في الرحلة الآسيوية الصعبة، ووضعه ضمن فرق المقدمة متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال والهلال، ومتساويًا مع الوصل في كل شيء، إلا أن النادي الإماراتي أحرز نقاطه الثلاث خارج ملعبه.
ويمني قلعة الكؤوس النفس بأن يعود بنتيجة جيدة، ويؤكد أنه سيكون منافسًا قويًا على المراكز المؤهلة لثمن النهائي، وأن يستمر تفوقه الدفاعي، إذ أنه يعد أقوى الفرق السعودية دفاعيًا في بطولة النخبة.
تعويض التعثر

لا مجال أمام النصر سوى تسجيل الانتصار على ضيفه الريان القطري، من أجل اللحاق بركب المقدمة، وإيقاف التفريط النقطي، بعدما عاد بتعادل يعد في حسابات مواجهات خارج الأرض جيدًا نسبيًا، بتعادله في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1 /1، التي جمعتهما على ملعب المدينة ببغداد، ولم يكن العالمي مقنعًا خلالها، بل على النقيض كان هشًا دفاعيًا وكاد أن يخسر المواجهة في أكثر من مناسبة.
ولم يقنع فارس نجد عشاقه ولا المتابعين خلال اللقاء الماضي، حتى أن العودة بالتعادل أطاحت بالمدرب السابق، البرتغالي لويس كاسترو، فيما ظهر أكثر تنظيمًا من الناحية الدفاعية أمام الاتفاق محليًا في المهمة الأولى لمدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي.
ويتطلع العالمي إلى مسح الصورة الباهتة الذي ظهر بها في أولى الجولات القارية، وتأكيد أنه قادر على المنافسة على أحد المركز المؤهلة للدور المقبل.
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