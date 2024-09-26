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%68 من الموظفين في المملكة يستخدمون الذكاء الاصطناعي

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يلجأ 68% من الموظفين في المملكة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أسبوعيا في أعمالهم، مقارنة بنسبة 55% على مستوى العالم، ما يظهر أن التوجه لاستخدام التقنيات الحديثة في المملكة متقدم على كثير من الدول في العالم.
وأشار تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية ((أوليفر وايمان))، إلى أن التوجه العام في المملكة متقدم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليدي، حيث يرى 93% من السعوديين حسب استطلاع للشركات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ((أداة أساسية في العمل))، مقارنة بنحو 95% في الشرق الأوسط و79% على مستوى العالم.
ويتناول التقرير التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن وجود فرص هائلة يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومسلطا الضوء في الوقت نفسه على المخاوف المتزايدة المحيطة بتبني حلوله وتقنياته وتوظيفها، بدءا من وتيرة التطور المتسارعة إلى التهديدات الوجودية التي قد تنطوي عليها تلك التقنيات. وفي إطار استطلاعات الرأي ذات الصلة بهذه التقنيات، رسمت النتائج صورة لعالم يفيض بالحماس والحذر في آن واحد تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ــــــــــــــــ تبني الذكاء الاصطناعي في الأعمال
لكن استطلاعًا للرأي حول تعامل الرؤساء التنفيذيين مع التحولات الناشئة في المجال الجيوسياسي والتجارة والتقنيات والأفراد، كشف عن وجود بعض الشكوك في أوساط قادة القطاعات بشأن وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي. وأظهر الاستطلاع أن 41% من المسؤولين التنفيذيين في الشركات المدرجة في بورصة نيويورك يساورهم القلق بشأن التحرك ببطء شديد في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يشدد على الأهمية الحرجة للابتكار في هذا المجال. كذلك يرى 96% من التنفيذيين المستطلعة آراؤهم أن الذكاء الاصطناعي يشكل ((فرصة وليس خطرا)). وفي هذا السياق، تظهر المعدلات المرتفعة من التفاؤل السائد في أروقة المسؤولين التنفيذيين أهمية الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والاقتصادات حول العالم.
ــــــــــــــــ إمكانات واعدة
وفي الوقت نفسه، يُلهم الذكاء الاصطناعي التوليدي خيال المستهلكين في جميع أنحاء العالم. فوفقا لتقرير منتدى أوليفر وايمان للذكاء الاصطناعي، يرى 28% من المشاركين في استطلاعات الرأي حول العالم، أن للذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على ((فهم عمق المشاعر الإنسانية))، ما يشير إلى إمكاناته الواعدة في مجالات مثل الترفيه وخدمة العملاء. ولكن، على الرغم من هذا الحماس، لا تخفى المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على أولئك الذين يحتلون مواقع في طليعة تطويره. ويكشف التقرير عن أن 50% من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي يرون وجود فرصة تزيد على 10% لأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشر، وهي نسبة صادمة تشدد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي بحذر ومسؤولية.
ــــــــــــــــ تبني المملكة للذكاء الاصطناعي
وأشار التقرير إلى أن المملكة تُبدي حماسا يضاهي حماس الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي، فالحكومة السعودية، ونظيراتها من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تضطلع بدور قيادي في هذا المجال، يسهم بوضع المنطقة في مكانة سباقة تمكّنها من الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة، كما تُبرز إستراتيجية الاستثمار الطموحة في الذكاء الاصطناعي بالمملكة، الحراك العالمي الرامي لتطوير الذكاء الاصطناعي. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة السعودية تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام المملكة بأن تغدو إحدى الدول الرائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال.
أضاف تقرير صحيفة نيويورك تايمز، أن ممثلين عن صندوق الاستثمار العام السعودي ناقشوا إمكانية إبرام علاقات شراكة مع إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في وادي السيليكون، وممولين آخرين. وتنسجم مثل هذه الخطوات مع مبادرة ((تحالف الدول الأربع للرقائق الإلكترونية)) التي أطلقتها الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد أشباه موصلات مستدامة تشكل أهمية بالغة لصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بشراكة إستراتيجية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وتسيطر هذه البلدان الأربعة مجتمعة على حصة كبيرة من سوق أشباه الموصلات العالمية.
ــــــــــــــــ الذكاء الاصطناعي في العالم
أعرب أكثر من 80% من المشاركين في استطلاعٍ لآراء المستهلكين العالميين حول الذكاء الاصطناعي عن رغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض متنوعة تتراوح بين الرعاية الصحية والتخطيط المالي والتواصل الاجتماعي، وذلك في توجه يقوده الشباب من أبناء الجيل ((زد)).
يشير الاستطلاع إلى أن 63% من المستهلكين يتوقعون أن تصبح الحافلات ذاتية القيادة حقيقة واقعة خلال العقد المقبل، فيما يتوقع 66% وصول سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى الشوارع في المدة ذاتها. وتشير هذه التوقعات إلى تحوّل كبير في تطور النقل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
كما لا يخلو دمج الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل من التحديات، إذ يُظهر تقرير منتدى أوليفر وايمان للذكاء الاصطناعي أن 47% من الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مستعدون لمواصلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حتى لو منعهم أرباب العمل من ذلك. وتؤكد هذه النسبة الحاجة إلى إرشادات واضحة واعتبارات أخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي، في ظل شعور القوى العاملة بالحماس تجاهه.
Asf:
%68 من الموظفين في المملكة يلجؤون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أسبوعيا في أعمالهم
%55 على مستوى العالم
%93 من السعوديين يرون حسب استطلاع للشركات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ((أداة أساسية في العمل))
%95 في الشرق الأوسط
%79 على مستوى العالم
%41 من المسؤولين التنفيذيين يساورهم القلق بشأن التحرك ببطء شديد في مجال الذكاء الاصطناعي
%96 من التنفيذيين يرون أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة وليس خطرا
%28 يرون أن للذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على فهم عمق المشاعر الإنسانية
%50 من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي يرون وجود فرصة تزيد على 10% لأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشر
%80 يبدون رغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض متنوعة تتراوح بين الرعاية الصحية والتخطيط المالي والتواصل الاجتماعي
%63 من المستهلكين يتوقعون أن تصبح الحافلات ذاتية القيادة حقيقة واقعة خلال العقد المقبل
%66 يتوقعون وصول سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى الشوارع في المدة ذاتها.
%47 من الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مستعدون لمواصلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حتى لو منعهم أرباب العمل من ذلك.

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