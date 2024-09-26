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تهيئة 56 موقعا تاريخيا في المدينة لإثراء تجربة الزائر

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد المواقع التاريخية والإثرائية التي تم تطويرها في المدينة المنورة 56 موقعًا لإثراء تجربة الزائر وضيوف الرحمن وتعميق رحلتهم الدينية والثقافية في ظل ارتفاع إعداد الزوار للمدينة المنورة إلى أكثر من 13 مليون زائر حيث تم تهيئة المواقع لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن من خلال تجهيزها وإعادة تأهيلها.
100 موقع
ويأتي تطوير المواقع التاريخية ضمن مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة والذي تم إطلاقه في شهر اكتوبر 2022م ليتم تنفيذه على 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي فيما يتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المدينة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى عام 2025م، حيث كانت البداية بتدشين 8 مواقع حتى الوصول إلى 56 موقعًا خلال عامين.
شهادة تسجيل
في حين وضعت هيئة التراث شهادة تسجيل موقع تراثي ثقافي على المواقع التي تم اعتمادها وفتحها أمام الزوار بلوحة عليها باركود يعطي لناسخ الباركود معلومات عن الموقع وشهادة لهيئة التراث أن الموقع مسجل في سجل التراث العمراني باسم الموقع وتصنيفه كفئات، حيث يكون التصنيف ذا أهمية عالية أو غير ذلك من خلال الترقيم بالأحرف إشارة أيضًا إلى المنطقة والمحافظة والموقع الإحداثي لخطوط الطول والعرض، وتختتم الشهادة بالمواقع التي عليها تلك الشهادات باعتبار أن الموقع تراث عمراني محمي بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
لجنة من 11 جهة
يذكر أنه سبق للجنة مكونة من 11 جهة حكومية على المواقع التاريخية اطلعت على تجربة الزائر في الوجهات التاريخية والإثرائية في المدينة المنورة حيث تستهدف اللجنة تدشين أكثر من 100 موقع تاريخي ووجهة إثرائية، ووقفت لجنة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية على عدد من المواقع التي تم تدشينها مؤخرًا، وذلك للوقوف على التجربة والإثراء لرصد ميداني للتطورات في المدينة لمتابعة التطورات والمنجزات المتعلقة بإنجاز مشروعات تطوير المواقع الإسلامية الأثرية.
وشملت الزيارة الوقوف ميدانيًا ومتابعة سير العمل ومناقشة التحديات على الموقع من خلال زيارة مواقع تم تطويرها وتدشينها حيث وقفت اللجنة لقياس التجربة والوقوف على أثر تلك التجربة بعد تدشينها والعمل على نموذج متكامل في مسار تفعيل الموقع استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية، ومن المتوقع أن يتم تدشين عدد من المواقع في المدينة تباعًا في المدينة، كما أنه تم إطلاق مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة في أكتوبر 2022م والتي تم البدء في تنفيذها في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، دشنت بالبداية 8 مواقع تم الانتهاء من تطويرها شملت مسجد الغمامة ومسجد السقيا ومسجد الراية ومسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومسجد بني أنيف، وبئر غَرس أحد أهم الآبار النبوية، وقصر عروة بن الزبير.

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