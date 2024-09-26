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إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون و290 كجم كوكايين عبر المنافذ خلال 3 أشهر

9/26/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الجهات المختصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاجون مخدرة و290 كجم كوكايين مخدر، عبر المنافذ البرية والبحرية، ممثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة مكافحة المخدرات، في حين تم إحباط 19 كجم من مادتي الشبو والهيروين المخدرتين.
التهريب في شحنات الموز
و​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ من إحباط محاولة تهريب 54.8 كجم من مادة ((الكوكايين)) المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة، أمس الأربعاء، أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية ((موز))، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من ((الكوكايين)) مُخبأة ضمن الإرسالية.
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بداية سبتمبر الجاري، قد أحبطت محاولة تهريب (236) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدّر مخبأة داخل شحنة فاكهة الموز في ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
349 ألف حبة كبتاجون
وفي أغسطس الماضي، ​تمكّنت الهيئة في منفذ جديدة عرعر من إحباط محاولة تهريب 349.710 حبات كبتاجون, عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ جديدة عرعر، عبارة عن ((معدات تُستخدم في جلي البلاط))، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن المعدات.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.
تهريب كمية كبيرة من الشبو
وفي أغسطس أيضا، تمكنت الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء، والوديعة، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 19 كجم من مادتي الشبو، والهيروين، عُثر عليها مخبأة في مركبة، وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب 8.5 كجم من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل غطاء محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 10.3 كجم من مادة الشبو المخدرة، و23 جراما من مادة الهيروين، عُثر عليها مخبأة بداخل الصناديق الجانبية والثلاجة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.
7 محاولات فاشلة
وفي يوليو الماضي، تم إحباط 7 محاولات لتهريب 112.493 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذي الحديثة والدّرة.
وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من المركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية ((الكلاب البوليسية))، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن إحباطها 4 محاولات في منفذ الدّرة، كانت الأولى محاولة تهريب 5.742 حبة كبتاجون مُخبأة بمطفأة الحريق الخاصة بإحدى المركبات، والثانية محاولة تهريب 5.731 حبة كبتاجون مُخبأة بنفس الطريقة السابقة، فيما تم إحباط محاولة تهريب ثالثة بلغت 10.000 حبة، مُخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تمكّن منفذ الدرة من إحباط تهريب 36.274 حبة، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى المركبات.
كما تمكّنت الهيئة من إحباط 3 محاولات في منفذ الحديثة، حيث عُثر على 16.580 حبة كبتاجون، مُخبأة بداخل الفلتر الخاص بخزان الوقود لإحدى المركبات، كما تم إحباط تهريب 23.630 حبة، كانت مُخبأة بداخل مركبة قادمة عبر المنفذ، في حين عُثر على 14.536 حبة كبتاجون، مُخبأة بداخل أحذية ركاب قدموا إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وفي شهر يوليو الماضي، أيضا تمكّنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 3.633.978 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن ((معدات حديدية))، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية.
ضبطيات المخدرات القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية
سبتمبر
54.8 كجم كوكايين - ميناء الملك عبدالله برابغ
236 كجم كوكايين - ميناء الملك عبدالله برابغ
أغسطس
349.710 حبات كبتاجون - منفذ جديدة عرعر
19 كجم شبو وهيروين - منفذا البطحاء والوديعة
يوليو
- منفذا الحديثة والدّرة 5.742 حبة كبتاجون
5.731 حبة كبتاجون
10.000 حبة كبتاجون
36.274 حبة كبتاجون
16.580 حبة كبتاجون
23.630 حبة كبتاجون
14.536 حبة كبتاجون
المجموع: 112.493 حبة
- 3.633.978 حبة كبتاجون - ميناء جدة الإسلامي

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