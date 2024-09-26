Friday, 27 September 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستفيدو الضمان.. قلق رفض الأهلية ومشكلات النظام التقنية

9/26/2024 11:40:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه عدد من الأفراد والأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ويعزز منظومة رعايتهم الاجتماعية، صعوبات عدة يصل بعضها حد الرفض أثناء عملية التقديم للوصول إلى مرحلة الأهلية، وهو ما يقف حجر عثرة أمام تحقيق مستهدفات برنامج الضمان.
وحققت برامج الضمان الاجتماعي المطور منجزات كثيرة دعمت ومكنت أكثر من 11 مليون مستفيد ومستفيدة، إلا أن مسارات التقديم وحتى الاعتراضات عليها، تحفل بتحديات عدة تكشف عنها ضمناً استفسارات وتعليقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهي التعليقات والتفسيرات التي تم رفعها على المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق ((X))، باعتبار أن الوزارة هي الجهة الإشرافية والمنظمة التي يعمل الضمان تحت مظلتها.
تنوع التحديات
تكشف الاستفسارات والتعليقات عن مواطنين أعيتهم الطرق لحل مشاكل تقنية، وأخرى خدمية إدارية أو تشغيلية في النظام.
ولا يقف الأمر عند هذين التحديين، بل نجد أن بعض المشكلات التي تتجه نحو منحى غريب في المتابعة والرفض لأسباب، يرى البعض أنها غير واقعية، وأنها لا تنظر بعين المطلع على حياة المستفيد الذي سبق أن أدرج وأرفق معلوماته الشخصية في بيانات الطلب المقدم طمعاً في الحصول على ما يساعده في مواجهة الحياة الصعبة، مع قلة المادة وضعف المورد الاقتصادي او الدخل الشهري.
وقادت هذه المشكلات في التقديم للمستفيد الضماني إلى رفع صوت استنكار الردود التي بسببها أُقفل ملف الاستفادة من النظام، فيما يصارع مواطنون لتقديم طلب تلو الآخر على الرغم من عدم الاستجابة للأهلية، والاعتراض على الأسباب الرافضة، فيما يتجه آخرون للتشكي من هذا الوضع.
رفع الاعتراض
يحكي عبدالوهاب أحمد وهو أحد المستفيدين من الضمان، لـ((الوطن)) بعض المشكلات التي سلط الضوء على جانب منها، مشيراً إلى أنها حدثت له مع برنامج الضمان، وهي مشكله اعتبرها طريفة وغريبة من جهة، فضلاً عن الجانب المتعب في محاولات حلها من جهة أخرى.
يقول عبدالوهاب، ((هنالك مشكلة رفع الاعتراض على الرفض بشكل عام، وهي مشكلة تكررت معي كثيراً، وكذلك مع من أعرفهم من المستفيدين، ومضمونها أن الطلب للتقديم يرفض لأي سبب كان، وعند رفعك للاعتراض تحتاج أن تقدم المستندات التي تثبت أحقيتك وأهليتك وتكون رداً على سبب الاعتراض، وبعد أن تصلك الموافقة على الاعتراض وتسير الأمور على ما يرام لشهرين أو ثلاثة، يتوقف الدعم فجأة لتراجع من جديد وتقدم اعتراضك مرة أخرى، ويضيع منك قرابة شهر حتى يقبل الاعتراض، وهكذا تدور الدائرة)).
وعن مشكلته، أضاف ((كان السبب الذي على إثره تم إيقاف الدعم عني وعن عائلتي هو عدم إضافة الزوجة، وهذا السبب الغريب لوحده حكاية أخرى، إذ يفتح باب التساؤل كيف تقوم بدعمي لمدة تجاوزت 10 أشهر ثم توقف الدعم بحجة أن زوجتك ليست مضافة، والمطلوب إثبات كونها على قيد الحياة أولاً، ثم بعدها إثبات السكن في نفس البيت. سؤالي هنا: هل قبلتم بالدعم مسبقاً على أساس أنها مضافة أم لا، وكيف تنبهتم لذلك الآن؟)).
ويتابع، ((مع ذلك أعدت الاعتراض من جديد، وأرفقت ما يثبت أنها ضمن الأسرة، وأنها تعيش معي في ذات المنزل، وقدمت لهم كل ما يمكن أن يدحض سبب الرفض وتم القبول، وعدت مؤهلا للدعم من جديد، ولكن على وجل وخوف من أن ينقطع الدعم في أي وقت بحجة أخرى)).
أزمة قلق
نفس الخوف والقلق من إيقاف الدعم المفاجئ كان أحد الأسباب التي لأجلها تخلت والدة نور حسين عن دعم الضمان، وسعت إلى فتح مورد رزق آخر يعيلها وعائلتها بعد وفاة والدهم، وعلى الرغم من قلة المدخول، فإنها اعتبرته أكثر أماناً من مفاجآت الضمان التي بسببها توقف الدعم أكثر من مرة، مما جعلهم آنذاك في عوز مع وجود أبناء صغار في العائلة المكونة من 5 أفراد، جميعهم في مرحلة الدراسة التي تحتاج إلى مصاريف مستمرة ما عدا الأم التي فضلت أن تكون من الأسر المنتجة مستعينة بمهارات بسيطة لتدعم عائلتها وتكفيها حالة العوز والحاجة، بخاصة أنها لم تكن متمكنة وقتها من التقديم الإلكتروني، ورفض الطلب في كل مرة يجعلها تجدد الطلب من جديد وتقف حائرة من بعض المطالبات أو الأسباب.
تعقيد الإجراءات
على منصة ((إكس))، علق كثيرون على مشكلات ذات صلة بالضمان، أبرزها ما يركز على رفض الأهلية، وذلك لعدة أسباب وصفها البعض بأنها ((تعجيزية))، ورآها آخرون ((مجرد تعقيد في الإجراء)).
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت في أغسطس الماضي بسبب تأخر صرف معاشات المستفيدين الذين اعتادوا الإيداع في الساعات الأولى من أول يوم ميلادي من كل شهر، ولأجلها أوردت الوزارة بياناً يوضح أن سبب التأخر هو حدوث عطل فني في التحويلات البنكية.
استفسار رسمي
((الوطن)) التي رصدت جانباً من هذه المشكلات رفعت استفسارها إلى إعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي رحب بدوره في تقديم الإجابات الشافية على هذه الاستفسارات، وما هو دور الوزارة في حل المشكلات، والإجراءات السليمة والرسمية المتبعة لذلك؟
ومع أن التواصل استمر لمدة تجاوزت الأسبوعين إلا أن ((الوطن)) لم تتلق أي رد فعلي ورسمي خصوصاً أن منصة الاستفسارات الإعلامية في موقع الوزارة وهي المنصة التي تعد وسيلة التواصل الرسمي بين الوزارة والإعلام تعاني خللاً تقنيًا أسفر عنه صعوبة رفع الاستفسار، ومع ذلك أعادت ((الوطن)) التواصل عبر الواتساب مع الإعلام الوزاري لاطلاعه على المشكلة التقنية، ولم تنتج عن كل تلك المحاولات للأسف أي نتيجة تخدم الموضوع وتفتح باب الحلول، وبقي الاستفسار عالقاً بانتظار الرد.
منصة الوزارة تجيب
في رصد آخر لأبرز الإجابات عن الاستفسارات والشكاوى التي نشرتها بيانات وزارة الموارد البشرية ذكرت الوزارة أن الاستحقاق للاستفادة من دعم أو راتب الضمان خاضع لشروط ومعايير يجب توافرها في المتقدم.
وأجابت عن سبب نقص المبالغ المالية، وآلية طلب شكوى مالية موضحة ((أنه يحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، ويمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية بعد الدخول على المنصة والذهاب إلى أيقونة الدفعات المالية، ثم اختيار خيار تقديم شكوى مالية وإرفاق كافة المستندات الداعمة للشكوى، على سبيل المثال تعريف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، أو سجل الأسرة لإثبات عدد الأفراد المعالين)).
وعن موعد صدور الأهلية بعد قبول الاعتراض المقدم من قبل المستفيد، وهل يصرف بأثر رجعي أبانت ((عندما تتم دراسة اعتراض المستفيد وتكون النتيجة 'مقبول نهائي' يصبح المستفيد مؤهلًا اعتبارًا من الشهر التالي لقبول الاعتراض، ويعوض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له اعتبارًا من الدفعة محل الاعتراض المقبول)).
أما عن جانب رفض الأهلية تحت سبب إضافة الزوجة أو إضافة جميع الزوجات والإجراءات المتبعة للتعديل، أبانت الوزارة أنه ((في حال الرفض لهذا السبب فعلى المستفيد التقديم من جديد، وإضافة جميع الزوجات في ملف موحد، وإسناد كل زوجة للمنزل الواحد أو لمنازل مستقلة في حال سكن كل زوجة في منزل مستقل)).
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي
ـ تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري والجوال، ثم إنشاء كلمة المرور وتأكيدها.
ـ كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الشروط والأحكام، ثم النقر على زر ((تسجيل)).
ـ النقر على ((تسجيل جديد)) من الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات ((ابشر)) للمستفيد الرئيسي.
ـ التقديم على منصة الدعم
ـ كتابة رمز التحقق المرسل على جوال المسجل برسالة نصية قصيرة من الوزارة
ـ النقر على أيقونة توثيق، وسيظهر إشعار يفيد بأنه قد تم التسجيل بنجاح في موقع الضمان الاجتماعي الجديد.
ـ تسجيل دخول منصة الدعم من خلال تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على زر تسجيل الدخول.
ـ الضغط على ((الذهاب إلى الملف الموحد)).
ـ تعبئة المعلومات الشخصية وهي (الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال يبدأ بـ05 والبريد)، ثم إدخال الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة وتعبئة الآيبان، وبعد ذلك النقر على حفظ.
ـ إدخال بيانات السكن المتمثلة في تفاصيل العنوان وفق ما هو مسجل بالعنوان الوطني.
ـ تعبئة بيانات الدخل الشهري لجميع الأفراد المقيمين بالمنزل.
آلية الاعتراض على أهلية الضمان
ـ الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية.
ـ تسجيل الدخول على المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
ـ اختيار برنامج الدعم الخاص بك ثم تختار برنامج الضمان.
ـ تختار الأهلية والاستحقاق ثم تختار تفاصيل الأهلية.
ـ تضغط بعد ذلك على تقديم اعتراض.
ـ تدخل كل البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.
ـ ترفق الملفات والمستندات اللازمة.
ـ تضغط على تسليم وتقوم بتأكيد الطلب.
من أسباب عدم الأهلية
ـ تجاوز الدخل الشهري للحد الأدنى من المعاش
ـ زيادة مبلغ الضريبة على السجل التجاري للحد المانع
ـ عدم إضافة كل التابعين في البرنامج
ـ عدم صحة البيانات المدخلة
من الشروط الخاصة باستحقاق الدعم
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيماً في المملكة بشكل دائم.
ـ تقديم المستندات التي تثبت قيمة الدخل الشهري.
ـ استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
ـ عدم الإقامة في مكان تابع للحكومة مثل دور الرعاية أو دور الإيواء.
ـ لا يمتلك العقارات والأملاك باهظة الثمن.
ـ لا يزيد عمر المتقدم على 18 عاماً.

MENAFN26092024000089011017ID1108721435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث