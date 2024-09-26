مستفيدو الضمان.. قلق رفض الأهلية ومشكلات النظام التقنية

(MENAFN
- Al Watan)
يواجه عدد من الأفراد والأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ويعزز منظومة رعايتهم الاجتماعية، صعوبات عدة يصل بعضها حد الرفض أثناء عملية التقديم للوصول إلى مرحلة الأهلية، وهو ما يقف حجر عثرة أمام تحقيق مستهدفات برنامج الضمان.
وحققت برامج الضمان الاجتماعي المطور منجزات كثيرة دعمت ومكنت أكثر من 11 مليون مستفيد ومستفيدة، إلا أن مسارات التقديم وحتى الاعتراضات عليها، تحفل بتحديات عدة تكشف عنها ضمناً استفسارات وتعليقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهي التعليقات والتفسيرات التي تم رفعها على المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق ((X))، باعتبار أن الوزارة هي الجهة الإشرافية والمنظمة التي يعمل الضمان تحت مظلتها. تنوع التحديات
تكشف الاستفسارات والتعليقات عن مواطنين أعيتهم الطرق لحل مشاكل تقنية، وأخرى خدمية إدارية أو تشغيلية في النظام.
ولا يقف الأمر عند هذين التحديين، بل نجد أن بعض المشكلات التي تتجه نحو منحى غريب في المتابعة والرفض لأسباب، يرى البعض أنها غير واقعية، وأنها لا تنظر بعين المطلع على حياة المستفيد الذي سبق أن أدرج وأرفق معلوماته الشخصية في بيانات الطلب المقدم طمعاً في الحصول على ما يساعده في مواجهة الحياة الصعبة، مع قلة المادة وضعف المورد الاقتصادي او الدخل الشهري.
وقادت هذه المشكلات في التقديم للمستفيد الضماني إلى رفع صوت استنكار الردود التي بسببها أُقفل ملف الاستفادة من النظام، فيما يصارع مواطنون لتقديم طلب تلو الآخر على الرغم من عدم الاستجابة للأهلية، والاعتراض على الأسباب الرافضة، فيما يتجه آخرون للتشكي من هذا الوضع. رفع الاعتراض
يحكي عبدالوهاب أحمد وهو أحد المستفيدين من الضمان، لـ((الوطن)) بعض المشكلات التي سلط الضوء على جانب منها، مشيراً إلى أنها حدثت له مع برنامج الضمان، وهي مشكله اعتبرها طريفة وغريبة من جهة، فضلاً عن الجانب المتعب في محاولات حلها من جهة أخرى.
يقول عبدالوهاب، ((هنالك مشكلة رفع الاعتراض على الرفض بشكل عام، وهي مشكلة تكررت معي كثيراً، وكذلك مع من أعرفهم من المستفيدين، ومضمونها أن الطلب للتقديم يرفض لأي سبب كان، وعند رفعك للاعتراض تحتاج أن تقدم المستندات التي تثبت أحقيتك وأهليتك وتكون رداً على سبب الاعتراض، وبعد أن تصلك الموافقة على الاعتراض وتسير الأمور على ما يرام لشهرين أو ثلاثة، يتوقف الدعم فجأة لتراجع من جديد وتقدم اعتراضك مرة أخرى، ويضيع منك قرابة شهر حتى يقبل الاعتراض، وهكذا تدور الدائرة)).
وعن مشكلته، أضاف ((كان السبب الذي على إثره تم إيقاف الدعم عني وعن عائلتي هو عدم إضافة الزوجة، وهذا السبب الغريب لوحده حكاية أخرى، إذ يفتح باب التساؤل كيف تقوم بدعمي لمدة تجاوزت 10 أشهر ثم توقف الدعم بحجة أن زوجتك ليست مضافة، والمطلوب إثبات كونها على قيد الحياة أولاً، ثم بعدها إثبات السكن في نفس البيت. سؤالي هنا: هل قبلتم بالدعم مسبقاً على أساس أنها مضافة أم لا، وكيف تنبهتم لذلك الآن؟)).
ويتابع، ((مع ذلك أعدت الاعتراض من جديد، وأرفقت ما يثبت أنها ضمن الأسرة، وأنها تعيش معي في ذات المنزل، وقدمت لهم كل ما يمكن أن يدحض سبب الرفض وتم القبول، وعدت مؤهلا للدعم من جديد، ولكن على وجل وخوف من أن ينقطع الدعم في أي وقت بحجة أخرى)). أزمة قلق
نفس الخوف والقلق من إيقاف الدعم المفاجئ كان أحد الأسباب التي لأجلها تخلت والدة نور حسين عن دعم الضمان، وسعت إلى فتح مورد رزق آخر يعيلها وعائلتها بعد وفاة والدهم، وعلى الرغم من قلة المدخول، فإنها اعتبرته أكثر أماناً من مفاجآت الضمان التي بسببها توقف الدعم أكثر من مرة، مما جعلهم آنذاك في عوز مع وجود أبناء صغار في العائلة المكونة من 5 أفراد، جميعهم في مرحلة الدراسة التي تحتاج إلى مصاريف مستمرة ما عدا الأم التي فضلت أن تكون من الأسر المنتجة مستعينة بمهارات بسيطة لتدعم عائلتها وتكفيها حالة العوز والحاجة، بخاصة أنها لم تكن متمكنة وقتها من التقديم الإلكتروني، ورفض الطلب في كل مرة يجعلها تجدد الطلب من جديد وتقف حائرة من بعض المطالبات أو الأسباب. تعقيد الإجراءات
على منصة ((إكس))، علق كثيرون على مشكلات ذات صلة بالضمان، أبرزها ما يركز على رفض الأهلية، وذلك لعدة أسباب وصفها البعض بأنها ((تعجيزية))، ورآها آخرون ((مجرد تعقيد في الإجراء)).
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت في أغسطس الماضي بسبب تأخر صرف معاشات المستفيدين الذين اعتادوا الإيداع في الساعات الأولى من أول يوم ميلادي من كل شهر، ولأجلها أوردت الوزارة بياناً يوضح أن سبب التأخر هو حدوث عطل فني في التحويلات البنكية. استفسار رسمي
((الوطن)) التي رصدت جانباً من هذه المشكلات رفعت استفسارها إلى إعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي رحب بدوره في تقديم الإجابات الشافية على هذه الاستفسارات، وما هو دور الوزارة في حل المشكلات، والإجراءات السليمة والرسمية المتبعة لذلك؟
ومع أن التواصل استمر لمدة تجاوزت الأسبوعين إلا أن ((الوطن)) لم تتلق أي رد فعلي ورسمي خصوصاً أن منصة الاستفسارات الإعلامية في موقع الوزارة وهي المنصة التي تعد وسيلة التواصل الرسمي بين الوزارة والإعلام تعاني خللاً تقنيًا أسفر عنه صعوبة رفع الاستفسار، ومع ذلك أعادت ((الوطن)) التواصل عبر الواتساب مع الإعلام الوزاري لاطلاعه على المشكلة التقنية، ولم تنتج عن كل تلك المحاولات للأسف أي نتيجة تخدم الموضوع وتفتح باب الحلول، وبقي الاستفسار عالقاً بانتظار الرد. منصة الوزارة تجيب
في رصد آخر لأبرز الإجابات عن الاستفسارات والشكاوى التي نشرتها بيانات وزارة الموارد البشرية ذكرت الوزارة أن الاستحقاق للاستفادة من دعم أو راتب الضمان خاضع لشروط ومعايير يجب توافرها في المتقدم.
وأجابت عن سبب نقص المبالغ المالية، وآلية طلب شكوى مالية موضحة ((أنه يحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، ويمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية بعد الدخول على المنصة والذهاب إلى أيقونة الدفعات المالية، ثم اختيار خيار تقديم شكوى مالية وإرفاق كافة المستندات الداعمة للشكوى، على سبيل المثال تعريف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، أو سجل الأسرة لإثبات عدد الأفراد المعالين)).
وعن موعد صدور الأهلية بعد قبول الاعتراض المقدم من قبل المستفيد، وهل يصرف بأثر رجعي أبانت ((عندما تتم دراسة اعتراض المستفيد وتكون النتيجة 'مقبول نهائي' يصبح المستفيد مؤهلًا اعتبارًا من الشهر التالي لقبول الاعتراض، ويعوض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له اعتبارًا من الدفعة محل الاعتراض المقبول)).
أما عن جانب رفض الأهلية تحت سبب إضافة الزوجة أو إضافة جميع الزوجات والإجراءات المتبعة للتعديل، أبانت الوزارة أنه ((في حال الرفض لهذا السبب فعلى المستفيد التقديم من جديد، وإضافة جميع الزوجات في ملف موحد، وإسناد كل زوجة للمنزل الواحد أو لمنازل مستقلة في حال سكن كل زوجة في منزل مستقل)). كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي
ـ تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري والجوال، ثم إنشاء كلمة المرور وتأكيدها.
ـ كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الشروط والأحكام، ثم النقر على زر ((تسجيل)).
ـ النقر على ((تسجيل جديد)) من الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات ((ابشر)) للمستفيد الرئيسي.
ـ التقديم على منصة الدعم
ـ كتابة رمز التحقق المرسل على جوال المسجل برسالة نصية قصيرة من الوزارة
ـ النقر على أيقونة توثيق، وسيظهر إشعار يفيد بأنه قد تم التسجيل بنجاح في موقع الضمان الاجتماعي الجديد.
ـ تسجيل دخول منصة الدعم من خلال تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على زر تسجيل الدخول.
ـ الضغط على ((الذهاب إلى الملف الموحد)).
ـ تعبئة المعلومات الشخصية وهي (الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال يبدأ بـ05 والبريد)، ثم إدخال الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة وتعبئة الآيبان، وبعد ذلك النقر على حفظ.
ـ إدخال بيانات السكن المتمثلة في تفاصيل العنوان وفق ما هو مسجل بالعنوان الوطني.
ـ تعبئة بيانات الدخل الشهري لجميع الأفراد المقيمين بالمنزل. آلية الاعتراض على أهلية الضمان
ـ الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية.
ـ تسجيل الدخول على المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
ـ اختيار برنامج الدعم الخاص بك ثم تختار برنامج الضمان.
ـ تختار الأهلية والاستحقاق ثم تختار تفاصيل الأهلية.
ـ تضغط بعد ذلك على تقديم اعتراض.
ـ تدخل كل البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.
ـ ترفق الملفات والمستندات اللازمة.
ـ تضغط على تسليم وتقوم بتأكيد الطلب. من أسباب عدم الأهلية
ـ تجاوز الدخل الشهري للحد الأدنى من المعاش
ـ زيادة مبلغ الضريبة على السجل التجاري للحد المانع
ـ عدم إضافة كل التابعين في البرنامج
ـ عدم صحة البيانات المدخلة من الشروط الخاصة باستحقاق الدعم
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيماً في المملكة بشكل دائم.
ـ تقديم المستندات التي تثبت قيمة الدخل الشهري.
ـ استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
ـ عدم الإقامة في مكان تابع للحكومة مثل دور الرعاية أو دور الإيواء.
ـ لا يمتلك العقارات والأملاك باهظة الثمن.
ـ لا يزيد عمر المتقدم على 18 عاماً.
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