انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين - جريدة البورصة

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تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 15 سبتمبر 2022 (6.02%).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.08% خلال الأسبوع الجاري من 6.09% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.31% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” نظرًا للمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، يستمر نشاط إعادة التمويل في التعافي، مما يخلق فرصًا للعديد من أصحاب المنازل لتقليص مدفوعات الرهن العقاري الشهرية”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.18%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.89%.
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