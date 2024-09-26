انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأدنى مستوى خلال عامين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 15 سبتمبر 2022 (6.02%).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.08% خلال الأسبوع الجاري من 6.09% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.31% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” نظرًا للمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، يستمر نشاط إعادة التمويل في التعافي، مما يخلق فرصًا للعديد من أصحاب المنازل لتقليص مدفوعات الرهن العقاري الشهرية”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.18%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.89%.