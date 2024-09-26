باول: الإطار المالى لأمريكا قائم على سرعة تسييل سندات الخزانة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كلمته أمام المؤتمر السنوي العاشر لسوق سندات الخزانة الأمريكية، إن الاقتصاد تغير كثيرًا منذ الاجتماع الأول في عام 2015، لكن الحاجة إلى مناقشة ودراسة سوق سندات الخزانة لم تتغير.

وأضاف“جيروم باول” في كلمته المنشورة على موقع الفيدرالي الخميس:“الإطار المالي لأمتنا بالكامل يدور حول القدرة على تحويل سندات الخزانة بسرعة وكفاءة إلى سيولة نقدية”.

وأوضح أن ما حدث قبل 10 سنوات هو ما دفع إلى عقد أول مؤتمر سنوي لسوق الخزانة الأمريكية، في ظل حدوث تقلبات للعائد القياسي حول نطاق تداول بلغ 37 نقطة أساس في جلسة واحدة.

واختتم“باول” بأن تقرير مجموعة العمل بين الوكالات في أكتوبر 2014، ساعد في فهم مدى تغير هيكل سوق الخزانة، ومدى الدور الكبير الذي تلعبه شركات التداول الإلكتروني، وهو الأمر الذي أثبت أنه حيوي أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

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