باول: الإطار المالى لأمريكا قائم على سرعة تسييل سندات الخزانة - جريدة البورصة

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كلمته أمام المؤتمر السنوي العاشر لسوق سندات الخزانة الأمريكية، إن الاقتصاد تغير كثيرًا منذ الاجتماع الأول في عام 2015، لكن الحاجة إلى مناقشة ودراسة سوق سندات الخزانة لم تتغير.
وأضاف“جيروم باول” في كلمته المنشورة على موقع الفيدرالي الخميس:“الإطار المالي لأمتنا بالكامل يدور حول القدرة على تحويل سندات الخزانة بسرعة وكفاءة إلى سيولة نقدية”.
وأوضح أن ما حدث قبل 10 سنوات هو ما دفع إلى عقد أول مؤتمر سنوي لسوق الخزانة الأمريكية، في ظل حدوث تقلبات للعائد القياسي حول نطاق تداول بلغ 37 نقطة أساس في جلسة واحدة.
واختتم“باول” بأن تقرير مجموعة العمل بين الوكالات في أكتوبر 2014، ساعد في فهم مدى تغير هيكل سوق الخزانة، ومدى الدور الكبير الذي تلعبه شركات التداول الإلكتروني، وهو الأمر الذي أثبت أنه حيوي أثناء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721433
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