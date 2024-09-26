يلين: أراقب قيمة الدولار ومن المهم تقليص العجز المالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

قالت الخزانة الأمريكية الخميس، إن بيانات سوق العمل والتضخم تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي على مسار الهبوط الناعم، لكن الخطوة الأخيرة في كبح جماح التضخم هي خفض تكاليف الإسكان.

وعندما سُئلت في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” عما إذا كانت تراقب سعر صرف العملة الأمريكية، أجابت“جانيت يلين”:“بالطبع أراقب قيمة الدولار، تخيل حين تكون الأسواق مضطربة، بحيث يكون التدخل مطلوبًا”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدخلت في أسواق العملات منذ فترة طويلة، لكن في الأحوال الطبيعية يتم تحديد سعر صرف الدولار من قبل الأسواق، حيث تعد فروق أسعار الفائدة على مستوى العالم من المحركات المهمة لذلك.

وأكدت“يلين” أنه سيكون من المهم مع مرور الوقت أن تعمل الولايات المتحدة على تقليص العجز المالي من أجل إبقاء تكلفة خدمة الدين الحكومي قيد السيطرة، لكنها أضافت أن البيت الأبيض يعتقد بأهمية الاستثمار في أجزاء من الاقتصاد لتغذية النمو المستقبلي.

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