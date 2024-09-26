يلين: أراقب قيمة الدولار ومن المهم تقليص العجز المالي - جريدة البورصة

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية الخميس، إن بيانات سوق العمل والتضخم تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي على مسار الهبوط الناعم، لكن الخطوة الأخيرة في كبح جماح التضخم هي خفض تكاليف الإسكان.
وعندما سُئلت في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” عما إذا كانت تراقب سعر صرف العملة الأمريكية، أجابت“جانيت يلين”:“بالطبع أراقب قيمة الدولار، تخيل حين تكون الأسواق مضطربة، بحيث يكون التدخل مطلوبًا”.
وأضافت أن الولايات المتحدة تدخلت في أسواق العملات منذ فترة طويلة، لكن في الأحوال الطبيعية يتم تحديد سعر صرف الدولار من قبل الأسواق، حيث تعد فروق أسعار الفائدة على مستوى العالم من المحركات المهمة لذلك.
وأكدت“يلين” أنه سيكون من المهم مع مرور الوقت أن تعمل الولايات المتحدة على تقليص العجز المالي من أجل إبقاء تكلفة خدمة الدين الحكومي قيد السيطرة، لكنها أضافت أن البيت الأبيض يعتقد بأهمية الاستثمار في أجزاء من الاقتصاد لتغذية النمو المستقبلي.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721431
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