الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استمرار الزخم الناجم عن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 10.2 دولار عند 2694.9 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر سادس مستوى قياسي منذ خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 100.54 نقطة.
وخلال التداولات، تجاوزت عقود الفضة الآجلة الأكثر نشاطًا 33 دولارًا للأوقية، ليرتفع المعدن بنسبة 30% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب الذهب المحققة خلال نفس الفترة والبالغة نحو 25%.
وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي غدًا الجمعة، وتتوقع“أدريانا كوجلر” عضوة مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أن تتباطأ قراءة أغسطس إلى 2.2% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721430
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