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الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة - جريدة البورصة

9/26/2024 11:40:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين يلين: أراقب قيمة الدولار ومن المهم تقليص العجز المالي

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استمرار الزخم الناجم عن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 10.2 دولار عند 2694.9 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر سادس مستوى قياسي منذ خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 100.54 نقطة.

وخلال التداولات، تجاوزت عقود الفضة الآجلة الأكثر نشاطًا 33 دولارًا للأوقية، ليرتفع المعدن بنسبة 30% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب الذهب المحققة خلال نفس الفترة والبالغة نحو 25%.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي غدًا الجمعة، وتتوقع“أدريانا كوجلر” عضوة مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أن تتباطأ قراءة أغسطس إلى 2.2% على أساس سنوي.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108721430

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