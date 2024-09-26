توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين - جريدة البورصة

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قال مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأمريكي الخميس، إن حوالي 25.3% من إنتاج النفط الخام و19.8% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقفوا ضمن تداعيات الإعصار“هيلين”.
وحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، تم إجلاء الموظفين من إجمالي 27 منصة إنتاج بحرية أو ما يعادل 7.3% من منصات خليج المكسيك، وتم نقل 14% من المنصات غير الديناميكية بعيدًا عن مسار العاصفة كإجراء احترازي.
وأضاف المكتب أن منتجي الطاقة في مياه الخليج، أوقفوا نحو 441.9 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط، وحوالي 363.4 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مع بلوغ سرعة رياح الإعصار 175 كيلومترًا في الساعة.
ويمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي، و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721429
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