توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر النفط يعمق خسائره مع مخاوف فائض المعروض.. وبرنت دون 72 دولارًا الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

قال مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأمريكي الخميس، إن حوالي 25.3% من إنتاج النفط الخام و19.8% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقفوا ضمن تداعيات الإعصار“هيلين”.

وحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، تم إجلاء الموظفين من إجمالي 27 منصة إنتاج بحرية أو ما يعادل 7.3% من منصات خليج المكسيك، وتم 14% من المنصات غير الديناميكية بعيدًا عن مسار العاصفة كإجراء احترازي.

وأضاف المكتب أن منتجي الطاقة في مياه الخليج، أوقفوا نحو 441.9 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط، وحوالي 363.4 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مع بلوغ سرعة رياح الإعصار 175 كيلومترًا في الساعة.

ويمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي، و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.

المصدر: