Friday, 27 September 2024 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين - جريدة البورصة

9/26/2024 11:40:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر النفط يعمق خسائره مع مخاوف فائض المعروض.. وبرنت دون 72 دولارًا الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

قال مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة الأمريكي الخميس، إن حوالي 25.3% من إنتاج النفط الخام و19.8% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقفوا ضمن تداعيات الإعصار“هيلين”.

وحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، تم إجلاء الموظفين من إجمالي 27 منصة إنتاج بحرية أو ما يعادل 7.3% من منصات خليج المكسيك، وتم نقل 14% من المنصات غير الديناميكية بعيدًا عن مسار العاصفة كإجراء احترازي.

وأضاف المكتب أن منتجي الطاقة في مياه الخليج، أوقفوا نحو 441.9 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط، وحوالي 363.4 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مع بلوغ سرعة رياح الإعصار 175 كيلومترًا في الساعة.

ويمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي، و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108721429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث