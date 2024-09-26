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النفط يعمق خسائره مع مخاوف فائض المعروض.. وبرنت دون 72 دولارًا - جريدة البورصة

9/26/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين

عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الخميس، في ظل تقييم الأسواق تقارير عن زيادة دول تحالف“أوبك+” الإنتاج، تزامنًا مع التقدم المحرز لحل أزمة ليبيا، والتي عطّلت الإمدادات النفطية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.55% أو 1.86 دولار إلى 71.60 دولار للبرميل.

فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.9% أو ما يعادل 2.02 دولار إلى 67.67 دولار للبرميل.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تستهدف ضخ 540 مليون طن متري من النفط، أو 10.84 مليون برميل يوميًا، في عام 2030، وهو ما يعد ارتفاعًا من 531 مليون طن، أو 10.66 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، قال مصدران في“أوبك+” لـ”رويترز” إن مجموعة المنتجين من المقرر أن تمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، لأن تأثيرها سيكون ضئيلًا، حال تنفيذ خطة بعض الأعضاء لتعويض فائض إنتاجهم.

المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108721428

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