النفط يعمق خسائره مع مخاوف فائض المعروض.. وبرنت دون 72 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% مع مخاوف فائض الإمدادات الأردن والعراق يوقعان التعديل الثانى لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين البلدين
عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الخميس، في ظل تقييم الأسواق تقارير عن زيادة دول تحالف“أوبك+” الإنتاج، تزامنًا مع التقدم المحرز لحل أزمة ليبيا، والتي عطّلت الإمدادات النفطية.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.55% أو 1.86 دولار إلى 71.60 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.9% أو ما يعادل 2.02 دولار إلى 67.67 دولار للبرميل.
وقال نائب وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تستهدف ضخ 540 مليون طن متري من النفط، أو 10.84 مليون برميل يوميًا، في عام 2030، وهو ما يعد ارتفاعًا من 531 مليون طن، أو 10.66 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، قال مصدران في“أوبك+” لـ”رويترز” إن مجموعة المنتجين من المقرر أن تمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر، لأن تأثيرها سيكون ضئيلًا، حال تنفيذ خطة بعض الأعضاء لتعويض فائض إنتاجهم.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.