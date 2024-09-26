إس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة يلين: أراقب قيمة الدولار ومن المهم تقليص العجز المالي
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات اقتصادية، دعمت حجة الاحتياطي الفيدرالي في مساعيه نحو تحقيق الهبوط الناعم، حيث يتباطأ التضخم دون ركود اقتصادي.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 260 نقطة عند 42175 نقطة.
فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.4% بما يعادل 23 نقطة عند 5745 نقطة، وهو رابع مستوى قياسي للمؤشر خلال سبتمبر، وأضاف“ناسداك” نحو 0.6% أو ما يعادل 108 نقاط ليغلق عند 18190 نقطة.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.