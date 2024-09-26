إس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتوقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة يلين: أراقب قيمة الدولار ومن المهم تقليص العجز المالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات اقتصادية، دعمت حجة الاحتياطي الفيدرالي في مساعيه نحو تحقيق الهبوط الناعم، حيث يتباطأ التضخم دون ركود اقتصادي.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 260 نقطة عند 42175 نقطة.

فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.4% بما يعادل 23 نقطة عند 5745 نقطة، وهو رابع مستوى قياسي للمؤشر خلال سبتمبر، وأضاف“ناسداك” نحو 0.6% أو ما يعادل 108 نقاط ليغلق عند 18190 نقطة.

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