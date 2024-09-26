اختفاء بحيرة أرجنتينية بحجم نيويورك.. ما القصة ؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - على مدار سنوات طويلة، كانت بُحيرة كولهوي هوابي في الأرجنتين، شريان الحياة للمزارعين والمقيمين، حيث تبرز مراعيها الخضراء وأشجار الحور الطويلة والمناظر الطبيعية المُحيطة، إلا أنها الآن تحولت إلى مستنقع من الغبار بفعل الجفاف وسوء الإدارة.

تُغطي البحيرة الشاسعة مساحة تُعادل مدينة نيويورك الأمريكية، حيث بلغ طولها 800 كيلومتر مربع، وتُعد مصدراً أساسياً للمياه مُنذ سنوات طويلة.

مع انكماش أكثر من نصف بحيرات العالم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة ساينس، كان سكان حوض نهر سينجر يبحثون عن حلول للتصحر في منطقتهم لعقود من الزمن. فيما تُظهر توقعات المناخ أن إمدادات المياه مهددة على جميع الجبهات.

ووفق ما تشير إليه صحيفة "الغارديان"، فإن فقدان بحيرة كولهوي هوابي هو نتيجة لتاريخ من القرارات الإدارية في معركة خاسرة لحماية مستويات المياه في بحيرة موستيرز، التي تعمل كخزان للمنطقة.

في الحوض العلوي، يتم تحويل المياه من نهر سنجير إلى الحقول الفيضانية، مما يؤدي إلى إنشاء مروج رطبة للماشية، وهي ممارسة زراعية يستخدمها العديد من مربي الماشية.

وفي الحوض السفلي، تحتفظ بحيرة موستيرز باحتياطي من المياه المعرضة لأشعة الشمس الباتاغونية والرياح الشديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر، من هناك، يتم نقل المياه عن طريق القنوات المائية إلى العديد من المدن على ساحل المحيط الأطلسي - كومودور، وريفادافيا ورادا تيلي، وكاليتا أوليفيا.

ويعتمد أكثر من 500 ألف شخص في هذه المناطق على مياه حوض نهر سنجور، ويتزايد الضغط مع تزايد عدد سكان المنطقة.

أويس كروجر، 78 عامًا، أحد سكان المنطقة، يقول إن مياه البحيرة الزرقاء لطالما وفرت ملجأ من المناظر الطبيعية القاحلة في باتاغونيا والحرارة الشديدة في الصيف في سارمينتو، كما كانت توفر الماء لآلاف الأغنام التي ترعاها الأسرة على أرضها. ويُضيف: "كنا نبحر ونصطاد ونلعب في المياه كان المكان جميلاً، لكن الأمر لم يعد كذلك".

نتيجة تسارع وتيرة التغير البيئي على مدى العقود القليلة الماضية، وصلت البحيرة في 5 أبريل (نيسان) 2022، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 1999، ويستمر الحال إلى الأسوأ.



