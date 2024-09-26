بنات الإمارات يتألقن في «عربية الغولف» بتونس

حققت بنات الإمارات للغولف تحت 16 سنة، 4 ميداليات «ذهبيتان للمنتخب والفردي إلى جانب فضية وبرونزية بمنافسات الفردي» كما توج السيدات بـ 3 ميداليات ملونة «فضية المنتخبات، وفضية وبرونزية الفردي، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية التي استضافها ملعب ذو ريزيدزنس بقمرت في تونس.

على جانب آخر، يبدأ منتخبا الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 16 سنة مشوارهما اليوم في منافسات البطولة العربية الثالثة والعشرين للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 16 سنة.



ثقة



من جهته، أعرب اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن بالغ سعادته بما حققته بنات الإمارات في البطولة العربية، والتي احتضنت النخبة من الفتيات واللواتي يمثلن مستقبل اللعبة بوطننا العربي.

وأشاد اللواء الهاشمي، بالنتائج والتي وصفها بالرائعة وخاصة في ثاني ظهور لعدد من اللاعبات واللواتي أكدن حضورهن المميز وبتفوقهن على أقرانهن بمعظم الدول العربية، التي سبقتنا في الإشهار والتفوق، وفي ظل التواجد القوي للاعبات العرب.



كما ثمن الهاشمي التفوق قائلاً: لقد طوينا صفحة التواجد في البطولات من أجل المشاركة وانتقلنا والحمد لله من المشاركة إلى أجواء المنافسة والتحليق عالياً بحصد الألقاب والبطولات، وما حققته وحصدته منتخباتنا يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق، والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز، والحمد لله وضعوا أقدامهم على منصات التتويج، والتي تثلج صدورنا في اتحاد الغولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.