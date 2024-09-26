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منتخب الرياضات الإلكترونية يشارك في بطولة غرب آسيا

9/26/2024 9:08:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية، في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 8 منتخبات عن فئة الذكور و4 منتخبات عن فئة الإناث وتقام منافساتها يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة الإناث لأول مرة إلى جانب الذكور، وذلك بغرض المساهمة بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة من كلا الجنسين.

وتتكون بعثة المنتخب من الإداري محمود الكربي، واللاعب سعيد اليماحي، ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب عمان ولبنان وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية قطر والبحرين والأردن والسعودية.

ويقام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام «أفضل 3».

يستهل المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة عمان، يليه لقاء لبنان، على أن يختتم الدور الأول أمام فلسطين، وفي حال التأهل من المجموعة الأولى يخوض منتخبنا نصف النهائي السبت.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم مستويات قوية وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، بتوفير كافة الاحتياجات الفنية اللازمة للاعبين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركة بالبطولة.


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