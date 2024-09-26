المر: استراتيجية «ألعاب القوى» تهدف إلى بناء القدرات الوطنية

أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقها الاتحاد لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ستسهم في زيادة مشاركة ألعاب القوى الإماراتية في البطولات الدولية والأولمبية، نظراً لأهميتها في تعزيز منظومة التطور، والوصول بها إلى آفاق التنافسية في البطولات الخارجية، وأوضح أن الاتحاد يسعى من خلال برامجه وخططه، إلى اكتشاف المواهب، وبناء القدرات الوطنية، وتجهيز جيل مميز من الشباب الموهوبين، وإعدادهم على الوجه الأكمل، وتوفير جميع متطلبات التميز والنجاح، مع العمل على اكتشاف المواهب، والتعاون مع الأندية لتأسيس قاعدة قوية من الناشئين الموهوبين.

فيما أوضح فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، أنهم ماضون في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة بتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، واستقطاب المواهب الجديدة، وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات للمشاركات القادمة على كافة الأصعدة، وتوقع أن تحصد المنتخبات الوطنية ثمار الخطة الشاملة، التي أطلقها الاتحاد مؤخراً، في الكشف عن المواهب وتأهيلها، وتوفير البيئات المحفزة لها، والدفع بها في البطولات الكبرى، ورفع مستوى التنافسية بين لاعبي ولاعبات المنتخبات، وتعاظم دور الأندية الإيجابي في التعاون مع الاتحاد، لتنفيذ برامجه وأهدافه المستقبلية.

بينما وصف عبد الرحمن سليمان المدير الفني للاتحاد، جهود الاتحاد الاستراتيجية، بأنها تصب في مصلحة التطور، الذي يمهد الطريق لظهور العديد من العناصر الواعدة، خاصة بالتركيز على البطولات القارية والأولمبية، حيث يتم العمل بخطط طويلة الأمد، لتجهيز العناصر القادرة على المنافسة، وصولاً إلى الأولمبياد القادم في عام 2028، وأشار إلى أن المشاركة في البطولات الخارجية، خطوة مهمة للارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، وتطوير خبراتهم وقدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب، وهي من أهم أولويات الاتحاد وبرامجه.

وكان اتحاد ألعاب القوى، وعلى مدى السنوات الماضية، قد أعلن عن إطلاق منظومة شاملة، تستهدف بناء قاعدة صلبة من العناصر الناشئة والواعدة، وفق استراتيجية متكاملة، تستشرف مستقبل اللعبة، وصولاً إلى مرحلة التنافسية العالمية، ولم تقتصر هذه الخطة على العمل الإداري والفني فقط في الاتحاد، وإنما تضمنت ترسيخ الدور الحيوي والإيجابي للأندية، من خلال التواصل والتعاون لتحقيق تكامل الأدوار، وتنسيق الجهود والعمل المشترك، بما يضمن تخطي جميع التحديات، لتحقيق أعلى معدلات النجاح.

وشكلت المنافسات السنوية ضمن أجندة الاتحاد، مؤشراً مهماً على تنفيذ الخطة الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤية فنية، ترتكز على المستهدفات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في المنافسات المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في استضافة البطولات القارية والدولية، لما لها من أثر كبير ومهم في صقل القدرات وتطوير المهارات، وبجانب الخطط التي تم إقرارها وتنفيذها على كافة المستويات، شكّل وجود الاتحاد في المنظومة العربية والقارية والدولية للعبة، منعطفاً مهماً، أثمر عن تعاون استراتيجي مع الكيانات الدولية، وساهم بشكل كبير في التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وإقامة المعسكرات، وصولاً إلى المستوى الفني المطلوب للمنتخبات الوطنية.



