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راشد الظاهري يشارك في جولة برشلونة - كاتالونيا للفورمولا 4

9/26/2024 9:08:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنهى البطل الإماراتي الصاعد راشد الظاهري، استعداداته للمشاركة، اليوم، في الجولة الجديدة من سلسلة سباقات سيارات الفورمولا 4 الإيطالية، التي تقام على حلبة برشلونة - كتالونيا في إسبانيا.تكتسب هذه الجولة أهمية كبرى للظاهري، بعد أن حقق المركز الثاني وصعد منصة التتويج في الجولة الأخيرة، التي أقيمت قبل أسبوعين على حلبة ريد بول رينج في النمسا.

يأتي سباق برشلونة قبل سباقين آخرين للظاهري في مونزا الإيطالية يومي 4 أكتوبر المقبل في «بطولة يورو 4»، و25 من الشهر نفسه في بطولة «إيطاليا فورمولا 4»، لإنهاء موسم سباقات 2024.

وأظهر الظاهري، مهارة عالية وسرعة فائقة في الجولات الأخيرة من سباقات الفورمولا 4، مكنته من صعود منصات التتويج، وأعطت مؤشراً بأنه يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي، بين أفضل السائقين الصاعدين في العالم.

وتعتبر الفورمولا 4 الإيطالية ويورو 4 من أكثر السباقات الدولية تنافسية، كما أنها محطة مهمة قبل الانتقال إلى سباقات الفورمولا 1.
وأكد راشد الظاهري، أنه يتطلع إلى إنهاء سباقات موسم 2024 بإحراز المزيد من المراكز المتقدمة، وصعود منصات التتويج العالمية في سلسلة الفورمولا 4 الإيطالية ويورو 4، في المنافسات التي تجمع نخبة من السائقين الشباب من جميع أنحاء العالم.

وعن طموحاته في السباقات الثلاثة المقبلة، قال الظاهري إنه في كل سباق يحصد المزيد من الخبرة، ويتعلم دائماً من الوقت الذي يقضيه على الحلبات ويخصص ساعات من التدريب والاستعدادات لتحسين أدائه وأوقاته وكيفية إنهاء السباقات.

وأشار الظاهري، إلى أنه على حلبة ريد بول رينج في الجولة الأخيرة، تمكن من ضبط السيارة والوصول إلى مستوى مميز من الأداء، وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في إسبانيا.


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